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Путин поставил задачу запустить 640 спутников «Сферы» за шесть лет

640 российских космических спутников проекта «Сфера» должны быть запущены за шесть лет - с 2022 по 2028 г., заявил сегодня президент России Владимир Путин на совещании c руководством ракетно-космической отрасли.

«Я знаю, что у вас есть качественные коммерчески привлекательные проекты, среди них программа "Сфера". В ближайшее время, в ближайшие несколько лет должно быть запущено более 600 спутников. По-моему, речь идет о 640 спутниках. В три этапа - к 2022, к 2024 и 2028 г.», - сказал президент.

О проекте «Сфера» Путин говорил во время прямой линии 7 июня, назвав его прорывной программой в области освоения космоса. «Новая программа «Сфера», которая предполагает запуск на ближайшие несколько лет 600 с лишним спутников, которые будут заниматься и позиционированием, и зондированием Земли, и связью. Это будет вообще прорыв», - сказал в июне Путин.

Программа «Сфера» выросла из проекта системы связи «Эфир» Роскосмоса и РКК «Энергия», говорил исполнительный директор Роскосмоса по развитию бизнеса Антон Жиганов. Полная стоимость системы «Эфир» из 300 спутников (включая инвестиции) емкостью 10 млн абонентов оценивалась в 300 млрд руб. - она была призвана конкурировать с глобальными системами связи OneWeb и Starlink. Для «Сферы» спутники будут существенно усложнены.

«Важно, что интерес к этому проекту проявляет как отечественный бизнес, так и зарубежные партнеры, и, конечно, его реализации нужно давать полный ход», - сказал сегодня президент.

Сейчас вся активная спутниковая группировка России не превышает 150 аппаратов.