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Twitter начал блокировать аккаунты фальшивых Илонов Масков

Twitter начал автоматически блокировать неверифицированные аккаунты, владельцы которых меняют отображаемое имя учетной записи на Elon Musk. Причина - спамерская активность с таких аккаунтов: притворяясь основателем Tesla и SpaceX, чат-боты пытаются убедить людей выслать криптовалюту на указанный адрес.

Так, от имени Илона Маска объявлялась раздача 250 токенов эфириума: для того чтобы получить два токена, мошенники просили прислать им 0,2 токена. Настоящий Маск знает об этом мошенничестве и даже отмечал изощренность злоумышленников.

«Продолжая борьбу со спамом и мошеннической активностью на нашем сервисе, мы тестируем новые меры по борьбе с аккаунтами, использующие термины, обычно присущие спамерской активности. Мы постоянно обновляем алгоритмы выявления такой активности», - цитирует The Verge комментарий Twitter.

Заблокированный аккаунт легко разблокировать, указывает ресурс The Next Web, правда, для этого злоумышленнику понадобится ввести реальный номер телефона и преодолеть антиботовый фильтр. Ресурс указывает, что этот скам достаточно примитивен, однако приветствует усилия Twitter по защите наиболее доверчивых пользователей.