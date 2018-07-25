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SpaceX не смогла поймать головной обтекатель ракеты Falcon 9

Специализированное судно Mr. Steven компании SpaceX Илона Маска не смогло поймать головной обтекатель запущенной сегодня ракеты Falcon 9, сообщила BBC со ссылкой на представителя компании. По его словам, с судна видели приводнение обтекателя, но не смогли вовремя привести его в точку встречи из-за плохой погоды.

SpaceX еще ни разу не удалось осуществить полностью успешный захват носового обтекателя. Судно Mr. Steven должно поймать половины обтекателя в специальную сеть, не допустив его падения в морскую воду, которая наносит ущерб конструкции. По расчетам компании, запуск полезной нагрузки в повторно использованном обтекателе снизит цену запуска для клиента на 10%, или на $6 млн. С целью контролируемого падения половины обтекателя снабжены устройством маневрирования на сжатом газе и ленточным парашютом.

Сам запуск Falcon 9 прошел успешно: ракета доставила на орбиту 10 коммуникационных спутников созвездия Iridium, подтвердив статус стабильного носителя. Несмотря на «сложные погодные условия», первая ступень успешно совершила мягкую посадку на баржу Just Read the Instructions.