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На Марсе нашли подземное озеро с возможностью для жизни

Под Южным полюсом Марса обнаружено подземное озеро жидкой воды, сообщило сегодня Европейское космическое агентство (ESA). Агентство подчеркивает, что вопрос о возможности жизни на Марсе - сейчас или в прошлом - остается нерешенным. «Открытие отдаленно напоминает озеро Восток, заключенное под четырехкилометровой толщей антарктического льда. В земных подледниковых озерах живут некоторые формы бактерий, но неясно, способны ли линзы соленой, полной осадочных отложений воды быть подходящей для жизни средой», - говорится в сообщении.

Подповерхностное озеро постоянно жидкой воды открыто с орбитальной станции «Марс-экспресс», запущенной с Байконура еще в 2003 г. Ученые тщательно проанализировали данные основного инструмента миссии - радара Marsis для поиска водяного льда и жидкой воды на глубине до 5 км. До сих пор было достоверно установлено только наличие в приполярных регионах Марса прослоек водяного льда. Однако дополнительный двухлетний анализ особенно яркой аномалии размером 20 км, проведенный исследовательской группой под руководством Роберто Оросеи из Национального астрофизического института в Болонье, позволил уверенно говорить о наличии линзы жидкой воды толщиной не менее десятков сантиметров.

Для того чтобы точнее подтвердить находку, ученым пришлось найти способ увеличить разрешение радара и затем дистанционно перепрограммировать его на орбите Марса. Это грозило серьезной неисправностью, но в итоге нужные данные были получены.

«Единственно возможное объяснение - наличие жидкой воды, - сказал Оросеи сегодня на пресс-конференции итальянского космического агентства (ASI). - Очень заманчиво думать, что это место - лучший кандидат на наличие жизни на Марсе... Нельзя сказать, что жизни там будет легко, но это возможно с учетом земных аналогий».