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Сбербанк объявил конкурс на создание пишущего стихи алгоритма

Сбербанк запустил всероссийский конкурс «КлассикAI» на создание лучшего алгоритма на основе искусственного интеллекта, который сможет писать стихи в стиле знаменитых поэтов. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Участникам конкурса предлагается создать алгоритм, который сможет сочинить стихотворение в стиле заданного поэта на основе полученного отрывка текста на русском языке», – говорится в сообщении. Финалисты конкурса смогут претендовать на призовой фонд в 1 млн руб. Деньги разделят между победителем (он получит 500 000 руб.), серебряным и бронзовым призерами (получат 300 000 и 200 000 руб. соответственно).

Таким образом, Сбербанк рассчитывает поддержать исследовательскую деятельность, краудсорсинг идей и алгоритмов в области анализа данных, машинного обучения и искусственного интеллекта, говорится в сообщении. «Сегодня искусственный интеллект – наш главный помощник практически во всех сервисах банка, и мы хотим, чтобы данные технологии были понятны и заслужили доверие», – рассуждает первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

По его мнению, великая русская поэзия может помочь научить пользователей общаться с такими системами. Участвовать в конкурсе могут россияне старше 18 лет. Для участия можно собрать команду до четырех человек. Заявка на конкурс подается до 26 августа через специальный сайт: classic.sberbank.ai. Итоги конкурса Сбербанк объявит 5 сентября.

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