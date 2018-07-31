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К издательству «Наука» подали первые иски о банкротстве

К государственному издательству «Наука» поданы первые иски о банкротстве в сумме на 42 млн руб. при общей задолженности около 500 млн руб. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на картотеку суда и советника директора издательства Бориса Куприянова.

Иск поставщика электроники ООО «Абит» на 2 млн руб. будет рассмотрен 9 августа, следует из картотеки арбитражных дел. Эту сумму издательство легко выплатит, отмечает издание. Сложнее дело обстоит с иском конкурента – издательства «Академкнига» на 40 млн руб., который был подан по доверенности его американского акционера Pleiades Publishing бизнесмена российского происхождения Александра Шусторовича. Куприянов считает, что иск Pleiades Publishing не обоснован и связан с конкуренцией за контракты на издание научных журналов.

Оспариваемая задолженность «Науки» на 40 млн руб. образовалась из-за контракта, который был заключен в 1990-х гг. с компанией «МАИК Наука/Интерпериодика», пояснил Куприянов. В результате банкротства этой структуры право требования долга перешло к Pleiades. Последней принадлежали 49% компании, еще 10% – Российской академии наук и 41% – «Науке». Издательство сочло долг необоснованным и перестало его выплачивать.

Издательство «Наука» существует фактически 290 лет, подчеркивает Куприянов: банкротство, по его словам, приведет к закрытию национального достояния. По данным Kartoteka.ru, выручка «Науки» в 2017 г. упала на 10% до 532 млн руб., чистый убыток составил 93 млн руб., тогда как в 2016 г. издательство показывало прибыль в 4,4 млн руб.