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ВТБ начнет взыскивать долги с помощью робота-коллектора

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Банк ВТБ с 1 сентября начнет использовать роботов-коллекторов. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Анатолий Печатников, передает корреспондент «Ведомостей».

«Сейчас робот-коллектор работает в пилотном режиме. С 1 сентября запускаем его в промышленную эксплуатацию. Эта технология будет использоваться для ранних стадий просрочки», - рассказал Печатников. Печатников добавил, что результаты работы робота-коллектора в ходе тестов оказались лучше, чем результаты группы операторов. Кроме того, он обходится дешевле, чем содержание таких сотрудников.

По его словам, преимущества робота в том, что тот не подвержен эмоциональным потрясениям, влияющим на качество работы, а также не нарушает действующего законодательства. «Он заточен на простые диалоги, когда нужно на ранних стадиях просрочки предупредить клиента о задолженности и получить обещание о внесении платежа», - объяснил Печатников.

Ранее президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин заявлял, что кредитная организация планирует открыть в Москве первый офис без сотрудников.

Ранее роботов-ассистентов в нескольких московских отделениях внедрил Сбербанк. Роботы российской компании Promobot помогают собирать с клиентов банка отзывы и управлять электронной очередью. В феврале Сбербанк также внедрил технологию голосового помощника-робота в контакт-центре для корпоративных клиентов.

«В России клиенты божественные» – так говорил Герман Греф

Финансы
Новости

Суд заочно арестовал бывшего совладельца Интрастбанка

Ведомости
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Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест экс-председателя совета директоров обонкротившегося АКБ «Интрастбанка» Олега Тарасова, сообщает «РИА Новости» из зала суда. Тарасов заочно арестован на два месяца. После заседания адвокаты обвиняемого заявили, что будут обжаловать решение в Мосгорсуде.

По данным следствия, Тарасов причастен к растрате имущества банка и мошенничеству, связанному с неисполнением обязательств по возмещению акций, отмечает «Интерфакс». Ущерб от преступлений составил более 900 млн рублей. 

Ранее следователи предъявили обвинение бывшему и. о. председателя правления АКБ «Интрастбанка» Борису Епифанову по ч. 2 ст. 201, ч. 4 ст. 160 УК (злоупотребление полномочиями, растрата).  В ходе расследования также было возбуждено дело в отношении бывшего гендиректора «дочки» «Газпрома» - АО «ДРАГА» Александра Караваева. Следственный комитет заявлял, что Караваев, используя свое служебное положение, с марта 2013 по сентябрь 2014 г. совершил растрату более 223 млн руб. из вверенных ему средств «ДРАГА»  в пользу бенефициаров Интрастбанка, которые приходились ему близкими родственниками. Караваев был арестован.

ЦБ отозвал у Интрастбанка лицензию еще в 2014 г. Такое решение было принято в связи с тем, что банк  оказался не способен удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, объяснял ЦБ. На тот момент банк занимал 247-е место в российской банковской системе.

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Недвижимость
Новости

Смольный потребовал 2,9 млрд рублей с подрядчика петербургского стадиона

Ведомости
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Комитет по строительству Санкт-Петербурга подал четыре иска о взыскании с компании «Метрострой», подрядчика достройки стадиона на Крестовском острове, в общей сложности 2,87 млрд руб., следует из картотеки петербургского арбитражного суда.

Иски связаны с несвоевременной сдачей «Метростроем» госконтракта на завершение строительства стадиона «Санкт-Петербург», пояснили «РИА Новости» в комитете. Сумма исков складывается из размера непогашенных авансов по четырем заключенным контрактам и процентов.

«Метрострой» был выбран новым подрядчиком завершения строительства стадиона после того, как в июле 2016 г. администрация Санкт-Петербурга расторгла контракт с «Трансстроем» из-за нарушения сроков работ. Последнему выставили требования по возврату авансов на 3,6 млрд руб.

Общая стоимость контрактов с «Метростроем» на завершение стройки и комплексное благоустройство территории вокруг стадиона составила 7,8 млрд руб.

Российские стадионы готовы принять чемпионат мира по футболу

Технологии
Новости

Mail.ru прекратила поддержку собственного браузера «Амиго»

Ведомости
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Интернет-холдинг Mail.ru Group объявил, что прекращает разработку, продвижение и поддержку запущенного в 2012 г. собственного браузера «Амиго». Компания объяснила решение «рядом неверных шагов» при продвижении браузера.

«Для продвижения привлекались партнеры и рекламные сети, часть из которых оказались недобросовестными: для распространения браузера они использовали серые схемы, противоречащие правилам, указанным в договоре. Подобные действия вызвали негативное отношение к продукту. В связи с этим Mail.ru Group приняла решение отказаться от дальнейшего развития бренда «Амиго», – говорится в пресс-релизе.

Mail.ru Group не исключает, что продолжит работу в сегменте браузеров, но изменит формат их продвижения. Особенностью «Амиго» является специальная панель для входа в соцсети «Одноклассники», «В контакте», «Мой мир» и Facebook, а также интегрированный почтовый клиент Mail.ru. В качестве поиска по умолчанию в «Амиго» установлен поисковик Mail.ru.

Компания не раскрывала сумму, вложенную в проект «Амиго». «Прекращение поддержки не повлияет на работу пользователей существующих версий «Амиго»: они смогут использовать браузер и дальше», – говорится в сообщении компании.

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Бизнес
Новости

«Краснодар» потерял шесть спонсоров после продажи Галицким доли в «Магните»

Ведомости
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Футбольный клуб «Краснодар», принадлежащий основателю «Магнита» Сергею Галицкому, лишился шести основных спонсоров. Об этом сообщает РБК. По данным издания, все они были поставщиками «Магнита».

В частности, спонсорами клуба перестали быть производитель косметики и бытовой химии Nefis, «Черкизово», «Балтика», майонез «Ряба» (НМЖК) и «Слобода» («Эфко»), а также чай Richard («Май»). Теперь в разделе «спонсоры и партнеры» на сайте «Краснодара» указано семь компаний и марок: «Краснодарский чай» (ООО «Объединение Краснодарский чай), 1хСтавка, «Чемпионат.сom», «Высшая лига», Meisu, ООО «Сельскохозяйственное производственное предприятие «Юг» и Constell Group.

Спонсорские соглашения с футбольным клубом были подписаны в рамках контрактов с «Магнитом», рассказали РБК менеджеры двух бывших партнеров. Сумма сделки с «Краснодаром» составляла 10% от размера ретро-бонуса, который поставщик платит сети в качестве премии за определенный объем продаж, маркетинговое продвижение и др., пояснили они. Сейчас таких условий в контрактах сети нет, заявил изданию представитель «Магнита».

В феврале Галицкий объявил о продаже 29,1% «Магнита» банку ВТБ. У основателя ритейлера осталось 3% компании, но он вышел из совета директоров, а также перестал быть гендиректором. Свое решение Галицкий объяснил тем, что «надо что-то изменить в своей жизни». «Хочу побыть частным человеком, который занимается любимым делом – футболом, благоустройством», – говорил он.

Футбольный клуб «Краснодар» Галицкий создал в 2008 г. Кроме того, он открыл Академию ФК «Краснодар», в которой тренируют детей. По оценкам Forbes, в клуб Галицкий инвестировал $400 млн, а в академию – $90 млн.

Как сотрудники «Магнита» прощались с Галицким

Политика
Новости

Пять фигурантов дела о пытках в колонии Ярославля обжаловали арест

Ведомости
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Адвокаты пяти сотрудников исправительной колонии № 1 Ярославля (ИК-1), арестованных по делу об избиении заключенного Евгения Макарова, подали апелляционные жалобы на их арест. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ярославского областного суда.

Всего по делу арестованы семь тюремщиков, шесть из них отправлены в СИЗО, самый высокопоставленный фигурант – замначальника ИК-1 Иван Калашников – под домашний арест.

Макаров был жестоко избит сотрудниками ИК-1 29 июня 2017 г. Видеозапись произошедшего, сделанную на штатный видеорегистратор сотрудника ФСИН, опубликовала «Новая газета». На видео скованного наручниками Макарова безостановочно бьют резиновой дубинкой по пяткам и оскорбляют, а когда он теряет сознание, приводят в чувство, поливая водой.

Как указывает защита Макарова, видео было снято уже после того, как в апреле 2017 г. он пожаловался в Следственный комитет (СК), прокуратуру и ФСИН на пытки. Тогда обращение Макарова результатов не принесло. После обнародования видео СК возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия. 17 сотрудников колонии, идентифицированных на видео, были отстранены от работы.

Бизнес
Новости

Аркадий Ротенберг отреагировал на новые санкции ЕС

Ведомости
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Бизнесмен Аркадий Ротенберг отреагировал на решение Евросоюза ввести новые санкции в отношении его компаний, принимавших участие в строительстве Крымского моста. Под санкции попали «Стройгазмонтаж» и «Мостотрест», которые входят в санкционный список США. Первая компания была генподрядчиком строительства моста, вторая – основным субподрядчиком.

«Наша задача – построить мост. Автомобильный уже сдали, по нему ездят люди. Теперь ребята строят ЖД. Все мы своей работой гордимся, и если это кому-то не нравится, то это не наши проблемы», – приводятся слова миллиардера в Telegram-канале его представителя. Российский Forbes оценивает состояние бизнесмена в $3 млрд.

Санкции в отношении компаний предпринимателя были введены 30 июля. Под новые ограничения попали также АО «Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург» (проектировал мост), АО «Судостроительный завод "Залив"» (получило контракт на строительство железнодорожных конструкций для подходов к мосту), ООО «Стройгазмонтаж-мост» (управляет проектом строительства моста) и АО «ВАД» (подрядчик строительства трассы «Таврида» и автоподходов к мосту).

Крымский мост – один из крупнейших в России, его протяженность – 19 км. Его автодорожная часть стоимостью 227,9 млрд руб. была введена в эксплуатацию в мае. Сейчас по нему могут ездить только легковые автомобили и автобусы. Осенью по мосту откроют также движение грузовых автомобилей. В 2019 г. по Крымскому мосту запустят движение поездов.

Как Путин и Ротенберг открывали Крымский мост

Бизнес
Новости

Starbucks запустит доставку вместе с Alibaba в Китае

Ведомости
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Starbucks будет сотрудничать с Alibaba для доставки напитков и хлебобулочных изделий в Китае. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В Starbucks от комментариев агентству отказались. В свою очередь Alibaba сказала Bloomberg, что вместе с Starbucks «всегда изучает новые способы расширения долгосрочного партнерства в Китае».

На рынок доставки еды Starbucks приходит поздно, отмечает Bloomberg. По данным агентства, кофейная сеть будет одной из последних компаний, кто запускает доставку в Китае, где многие товары давно можно купить в интернете.

До этого момента Starbucks активно не занимался развитием доставки. На крупнейшем рынке компании – в США – Starbucks предлагает клиентам похожую услугу: заказать кофе заранее и забрать в нужное время в ближайшей кофейне.

Новая жизнь старых грузовых контейнеров

Политика
Новости

Верховный суд подтвердил приговор экс-полковнику СК Максименко

Ведомости
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Верховный суд оставил без изменений обвинительный приговор бывшему начальнику управления собственной безопасности (УСБ) Следственного комитета (СК) Михаилу Максименко, передает «Интерфакс».

В апреле Мосгорсуд приговорил Максименко к 13 годам колонии строгого режима и штрафу 165 млн руб., а также лишил его звания полковника и запретил в течение трех лет после освобождения занимать должности в госорганах.

Защита Максименко настаивала на незаконности приговора и просила суд оправдать офицера. Однако Верховный суд не стал менять приговор. Заседание проходило в закрытом от слушателей режиме.

Максименко признан виновным в получении двух взяток на общую сумму $550 000. По данным следствия, будучи начальником УСБ СКР, Максименко получил от бизнесмена Олега Шейхаметова $500 000 за содействие освобождению из СИЗО и смягчению обвинения соратнику криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) Андрею Кочуйкову (Итальянец). Последний был задержан после перестрелки у ресторана Elements на ул. Родчельской в Москве в декабре 2015 г. Еще $50 000 Максименко получил от петербургского предпринимателя Бадри Шенгелии за организацию служебной проверки и возбуждение уголовного дела в отношении сотрудников полиции, которые незаконно изъяли у бизнесмена часы. Сам Максименко отрицает свою причастность к инкриминируемым преступлениям.

Вместе с Максименко по делу о взятке в июле 2016 г. были задержаны его заместитель Александр Ламонов и бывший первый замруководителя столичного главка СК Денис Никандров. Ламонов, заключивший сделку со следствием, приговорен к пяти годам колонии строгого режима и штрафу 32 млн руб. Никандров также заключил сделку со следствием, его дело рассматривает Мосгорсуд.

В июле 2018 г. по делу о коррупции также был арестован бывший руководитель столичного главка СК Александр Дрыманов. Во вторник Мосгорсуд признал законным арест Дрыманова.

Политика
Новости

Мосгорсуд признал законным арест генерала Дрыманова

Ведомости
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Мосгорсуд признал законным арест бывшего руководителя столичного главка Следственного комитета России (СКР) генерала Александра Дрыманова, обвиняемого в коррупции. Об этом сообщает «Интерфакс».

Заседание прошло в закрытом режиме. «Постановление Лефортовского суда Москвы от 17 июля оставить без изменений», – указывается в решении суда, на которое ссылается агентство. Таким образом, Дрыманов останется под стражей минимум до 12 сентября. Генерал и адвокат просили поменять меру пресечения на не связанную с содержанием в СИЗО.

Дрыманов участвовал в процессе по видеосвязи из СИЗО «Лефортово», где он находится под стражей. Из оглашенных в Лефортовском суде материалов следует, что ему инкриминируется два эпизода взяточничества – крупного и особо крупного (п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Дрыманов был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) в середине июля. Перед началом заседания, где выносилось решение о мере пресечения для генерала, он заявил, что не признает вину и «готов к процессуальному сражению». В течение последнего года Дрыманов находился в центре коррупционного скандала. Его фамилия фигурировала в уголовном деле о получении взятки высокопоставленными сотрудниками СКР за освобождение из СИЗО и смягчение обвинения Андрею Кочуйкову (Итальянец), одному из ближайших соратников вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой).

Недвижимость
Новости

В Москве по реновации построят около 2,3 млн «квадратов» жилья за три года

Ведомости
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До 2021 г. по программе реновации построят 2,3 млн кв. м жилья, сообщается на сайте Мосстройкомплекса со ссылкой на заместителя мэра Москвы Марата Хуснуллина.

«Москомархитектура уже выдала 109 градостроительных планов земельных участков. Это основа для проектирования, экспертизы будущих объектов, фундамент для работы над новостройками», – сказал Хуснуллин.

По его словам, первые дома, построенные с нуля, будут введены в эксплуатацию в 2020 г.

«Мы подобрали 242 площадки под стартовые дома реновации и можем уже полноценно на них строить. При этом постоянно добавляем свободные участки под застройку. Их поиск не прекращается. Программа реновации идет полным ходом», – рассказал заммэра.

Программа реновации жилья в Москве была принята 1 августа прошлого года. В программу входит 5171 дом, реновация коснется около 1 млн москвичей и предусматривает расселение свыше 350 000 квартир.

Как выглядят дома для переселения по программе реновации

Политика
Новости

МИД назвал санкции за Крымский мост подрывной политикой

Ведомости
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Новые санкции Евросоюза в отношении российских компаний за строительство моста в Крым являются подрывной политикой против жителей полуострова, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Запад действует последовательно: поощряет тех, кто занимался энергоблокадой Крыма, и преследует тех, кто строит объекты гражданской инфраструктуры. Подрывная политика, направленная против жителей Крыма», – заключила Захарова.

Во вторник ЕС объявил санкции против компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста. В санкционный список попали подконтрольные Аркадию Ротенбергу «Мостотрест» и «Стройгазмонтаж», дочерняя структура последнего – «Стройгазмонтаж-мост», а также «Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург», судостроительный завод «Залив» и ВАД.

Строительство моста через Керченский пролив и его официальное открытие в мае этого года ЕС счел «ключевыми символическими шагами по консолидации контроля Российской Федерации над незаконно аннексированным Крымом и Севастополем и дальнейшей изоляции полуострова от Украины».

Как Путин и Ротенберг открывали Крымский мост