Технологии

Новости

ВТБ начнет взыскивать долги с помощью робота-коллектора

Банк ВТБ с 1 сентября начнет использовать роботов-коллекторов. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Анатолий Печатников, передает корреспондент «Ведомостей».

«Сейчас робот-коллектор работает в пилотном режиме. С 1 сентября запускаем его в промышленную эксплуатацию. Эта технология будет использоваться для ранних стадий просрочки», - рассказал Печатников. Печатников добавил, что результаты работы робота-коллектора в ходе тестов оказались лучше, чем результаты группы операторов. Кроме того, он обходится дешевле, чем содержание таких сотрудников.

По его словам, преимущества робота в том, что тот не подвержен эмоциональным потрясениям, влияющим на качество работы, а также не нарушает действующего законодательства. «Он заточен на простые диалоги, когда нужно на ранних стадиях просрочки предупредить клиента о задолженности и получить обещание о внесении платежа», - объяснил Печатников.

Ранее президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин заявлял, что кредитная организация планирует открыть в Москве первый офис без сотрудников.

Ранее роботов-ассистентов в нескольких московских отделениях внедрил Сбербанк. Роботы российской компании Promobot помогают собирать с клиентов банка отзывы и управлять электронной очередью. В феврале Сбербанк также внедрил технологию голосового помощника-робота в контакт-центре для корпоративных клиентов.

«В России клиенты божественные» – так говорил Герман Греф