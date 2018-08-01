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Акции Apple прибавили 3,5% на фоне позитивной отчетности

Выручка компании Apple по итогам III квартала 2018 финансового года, который завершился 30 июля, составила $53,3 млрд. Это на 17% больше аналогичного периода прошлого года, следует из отчетности компании. Чистая прибыль выросла на 32% и составила $11,5 млрд или $2,34 на акцию. Аналитики ожидали, что выручка составит $52,4 млрд, а прибыль – $2,18, отмечает Bloomberg.

После объявления результатов III квартала акции Apple прибавили 3,5%. В 2018 г. они выросли на 12%. Это приближает технологического гиганта к тому, чтобы стать первой американской компанией с капитализацией в $1 трлн, подчеркивает агентство.

Лучше ожиданий оказался и прогноз Apple на IV квартал. Аналитики готовились к тому, что речь пойдет о доходах в $59,4 млрд, но в самой компании считают, что получат $60-62 млрд.

Около 60% дохода компании в III пришлось на iPhone, который по-прежнему остается самым важным продуктом Apple. За отчетный период было продано 41,3 млн iPhone, что принесло $29,9 млрд. Самой популярной моделью в III квартале стал iPhone X, отметил главный исполнительный директор компании Тим Кук. Она же внесла серьезный вклад в доход компании: ее цена начиналась он $999 при средних $724 за другие модели. Розничные цены на iPhone выросли на 20%.