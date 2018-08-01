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СМИ сообщили о разработке Google подцензурного поисковика для Китая

Компания Google разрабатывает подцензурную версию своего поисковика для Китая, сообщил ресурс The Interceptor. По сведением издания, проект под кодовым названием Dragonfly («Стрекоза») был запущен еще весной 2017 г., но его разработка ускорилась после встречи гендиректора Google Сундара Пичаи с «высокопоставленным китайским чиновником» в минувшем декабре.

Издание утверждает, что поисковое приложение под Android уже показано властям Китая и при их одобрении может быть запущено через девять месяцев. Китай блокирует сервисы Google уже более 10 лет. Ценой доступа на этот рынок для Google может стать запрет на выдачу сайтов и контента, который блокирует «великий китайский файрволл» - о правах человека, протестах, событиях на площади Тяньаньмэнь и прочем.

По информации людей, видевших тестовые версии, при наличии в результатах поиска запрещенных сайтов приложение выдает надпись «часть контента заблокирована в связи с требованиями закона». В число таких сайтов попадают BBC и Wikipedia, пишет The Interceptor.

Ни китайский регулятор интернета - Государственное управление Китая по вопросам киберпространства, ни сама Google не прокомментировали публикацию по существу. Однако представитель поисковика напомнил, что компания уже запустила в Китае несколько мобильных приложений в сотрудничестве с местными разработчиками.