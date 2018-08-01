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Кудрин предложил сократить треть чиновников за счет цифровизации

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на заседании Совета по развитию цифровой экономики, заявил, что в России к 2024 г. можно сократить треть чиновников. «Мы видим, что на треть можно сократить за шесть лет чиновников за счет цифровизации», - отметил Кудрин.

Нагрузку контрольно-надзорной деятельности на проверяемых при этом можно снизить вдвое: Счетная палата в перспективе будет проводить меньше проверок, но «видеть всё», заметил Кудрин. «Цифровизация неизбежно приведет к снижению числа чиновников, к изменению и сокращению контрольных функций государства. Счетная палата тоже будет меньше проводить полевых проверок - но благодаря цифровизации будет знать гораздо больше», - написал он в своем Twitter.

На реплику сенатора Андрея Турчака о том, коснется ли сокращение Счетной палаты, Кудрин ответил, что речь идет обо всех чиновниках, в том числе о его подчиненных «в полной мере».

Цифровой экономике нужны «цифровые двойники» органов власти, считает председатель Счетной палаты. «Нам нужны финансовые "цифровые двойники", а впоследствии дойдет и до Совета Федерации. Мне кажется, "цифровой двойник" Совета Федерации будет работать эффективно и многие ненужные законы тогда не были бы приняты», - отметил Кудрин.

Под «цифровым двойником» Кудрин понимает единые аккаунты для хранения всех данных как для граждан, так и для органов государственной власти.