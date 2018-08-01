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Министр цифрового развития назвал свидетельство о рождении лишним документом

Бумажное свидетельство о рождении - лишний и ненужный документ, который можно полностью заменить электронной записью. Об этом заявил на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков.

«По факту рождения ребенка в тот же момент должна появляться запись о том, что он родился, и не нужно свидетельство о рождении. Это страшно звучит, но это так. Бумажка никому не нужна, нужна запись о том, что появился новый человек», - передало агентство ТАСС слова Носкова.

Министр отметил, что сейчас после рождения ребенка необходимо получить несколько бумаг: справку о рождении, свидетельство о рождении, прописку, выписку из домовой книги и проч., но все их тоже способна заменить запись о рождении. «Мы пытались автоматизировать до сих пор, но это неправильно. Эти процессы нужно выравнивать и сглаживать», - добавил Носков.

По словам министра, в перспективе возможен переход на электронное удостоверение личности.

Бумажное свидетельство о рождении ребенка выдается бесплатно в день обращения, оформление можно начать через сайт Gosuslugi.ru. Для получения документа нужно медицинское свидетельство о рождении или заявление свидетеля родов вне больницы и паспорт по крайней мере одного из родителей. Свидетельство о рождении является основанием для оформления СНИЛСа, полиса ОМС и регистрации ребенка по месту жительства.