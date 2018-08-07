В Белоруссии задержаны три журналистки по делу о незаконном доступе к информации

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Счетная палата заявила о неэффективности господдержки малого и среднего бизнеса

Анализ мер господдержки малого и среднего предпринимательства, проведенный аудиторами Счетной палаты, выявил неэффективность действующей практики. Об этом пишет РБК со ссылкой на текст аудиторского заключения.

С 2014 по 2017 г. на развитие малого и среднего предпринимательства (МСП) в рамках госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика» из федерального бюджета было выделено 120,5 млрд руб. При этом целевые ориентиры по одному из главных показателей программы – количеству вновь созданных рабочих мест в секторе МСП» – снизились в четыре раза. Если в 2014 г. они составляли 108 000, то в 2017 г. – лишь 25 000. «Ежегодное снижение этого показателя <...> свидетельствует о том, что реализация госпрограммы не оказывает существенного влияния на обеспечение занятости в сфере МСП», – указывает аудитор Андрей Перчян.

Также ревизоры указывают на отсутствие взаимосвязи между установкой плановых значений и объемом выделяемых субсидий. Так, в Адыгее, планирующей создать 73 рабочих места, выделяется более 209 млн руб., а в Ямало-Ненецком АО – менее 9 млн руб. на создание 81 рабочего места.

Субсидии распределялись по регионам неравномерно, говорится в заключении. В 2014–2016 гг. более 20% федеральных средств, предусмотренных на господдержку, были направлены лишь в 5 из 85 регионов, а в 2017 г. около 40% субсидий пришлось на 11 регионов, которые получили более 200 млн руб.

Не выполненной оказалась и поставленная президентом задача – довести численность работников в малом и индивидуальном предпринимательстве к 2018 г. до 20 млн человек. «Число хозяйствующих субъектов МСП в 2015–2017 гг. выросло с 4,5 млн до 6 млн, вместе с тем число занятых в малом и среднем предпринимательстве в целом на 1 июля 2018 г. составляет 19,2 млн человек», – сказано в заключении. В новом указе прописано, что к 2024 г. в этой сфере должно быть занято до 25 млн человек.

Не удалось достичь и одной из главных целей Национальной гарантийной системы по увеличению долгосрочного кредитования представителей сектора. Доля кредитов, обеспеченных ее гарантиями, варьируется в пределах от 1,5% на 1 января 2016 г. до 4,8% на 1 января 2018 г. При этом объем кредитов уменьшился.