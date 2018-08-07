В Белоруссии задержаны три журналистки по делу о незаконном доступе к информации
Следственный комитет (СК) Белоруссии возбудил уголовное дело о несанкционированном доступе к компьютерной информации на основании заявления государственного информагентства «БелТА», сообщает ведомство.
По делу задержаны главный редактор новостного портала Тut.by Марина Золотова и редактор издания Анна Калтыгина, а также корреспондент агентства «БелаПАН» Татьяна Коровенкова.
«БелТА» обратилось в правоохранительные органы с заявлением о сбоях при доступе к платной подписке услуг. В ходе проверки сотрудники МВД выявили, что на протяжении 2017–2018 гг. без ведома «БелТА» «совершено более 15 000 несанкционированных подключений к информации, хранящейся в компьютерной системе предприятия».
В результате неправомерного доступа к платным материалам «БелТА» госагентству причинен существенный вред, связанный в том числе с подрывом деловой репутации, пришли к выводу правоохранители.
Как сообщает Тut.by, в офисе редакции идут обыски и изымаются документы, несколько сотрудников портала вызваны на допрос к следователям. По информации портала, помимо названных СК журналисток также задержаны редактор раздела «Общество» Ульяна Бобоед и, возможно, еще несколько человек. Обыски также проходят в офисе «БелаПАН», сотрудников не пускают на рабочие места, рассказали Tut.by представители издания.