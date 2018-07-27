Как Россия и Белоруссия помогли создать новый консерватизм

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Во множестве стран к власти пришли противники либерализма. Сами они называют себя защитниками народа и традиций, борцами с эгоизмом и космополитизмом столиц, с мигрантами и прозрачностью границ, с наднациональными органами и международными многосторонними договорами. Многие из них поддерживают нынешнее руководство России и на этом строят значительную часть своей публичной риторики. Критики называют их популистами, редко – консерваторами.

Все перечисленное так или иначе свойственно Виктору Орбану, Милошу Земану, Ярославу Качиньскому, Дональду Трампу и др. Их консерватизм можно назвать таковым только условно – определить его можно скорее по тому, с чем он борется, чем по тому, чем является. Он скорее компонует блоки и свойственные, и несвойственные старому консерватизму, по сути изобретая новое политическое течение. Но он интересен и важен тем, что он новый, собранный по случаю из блоков, которые раньше этому политическому крылу не были характерны. И еще он интересен тем, что Россия сыграла в его появлении яркую и определяющую роль.