Как Россия и Белоруссия помогли создать новый консерватизм
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Во множестве стран к власти пришли противники либерализма. Сами они называют себя защитниками народа и традиций, борцами с эгоизмом и космополитизмом столиц, с мигрантами и прозрачностью границ, с наднациональными органами и международными многосторонними договорами. Многие из них поддерживают нынешнее руководство России и на этом строят значительную часть своей публичной риторики. Критики называют их популистами, редко – консерваторами.
Все перечисленное так или иначе свойственно Виктору Орбану, Милошу Земану, Ярославу Качиньскому, Дональду Трампу и др. Их консерватизм можно назвать таковым только условно – определить его можно скорее по тому, с чем он борется, чем по тому, чем является. Он скорее компонует блоки и свойственные, и несвойственные старому консерватизму, по сути изобретая новое политическое течение. Но он интересен и важен тем, что он новый, собранный по случаю из блоков, которые раньше этому политическому крылу не были характерны. И еще он интересен тем, что Россия сыграла в его появлении яркую и определяющую роль.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}