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Статья опубликована в № 4618 от 27.07.2018 под заголовком: Новый консерватизм

Как Россия и Белоруссия помогли создать новый консерватизм

Их подходы к управлению оказались невероятно привлекательными
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Максим Трудолюбов

Во множестве стран к власти пришли противники либерализма. Сами они называют себя защитниками народа и традиций, борцами с эгоизмом и космополитизмом столиц, с мигрантами и прозрачностью границ, с наднациональными органами и международными многосторонними договорами. Многие из них поддерживают нынешнее руководство России и на этом строят значительную часть своей публичной риторики. Критики называют их популистами, редко – консерваторами.

Все перечисленное так или иначе свойственно Виктору Орбану, Милошу Земану, Ярославу Качиньскому, Дональду Трампу и др. Их консерватизм можно назвать таковым только условно – определить его можно скорее по тому, с чем он борется, чем по тому, чем является. Он скорее компонует блоки и свойственные, и несвойственные старому консерватизму, по сути изобретая новое политическое течение. Но он интересен и важен тем, что он новый, собранный по случаю из блоков, которые раньше этому политическому крылу не были характерны. И еще он интересен тем, что Россия сыграла в его появлении яркую и определяющую роль.

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