Когда Запада больше нет
Холодная война была системой отношений — после избрания Трампа системы нет вовсе
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Максим Трудолюбов
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Когда российский МИД говорит, что в Евро-Атлантике продолжают смотреть на мир сквозь призму стереотипов холодной войны, то, кажется, выдает желаемое за действительное.
Европейцам из НАТО, приходящим в себя после набега на Брюссель Дональда Трампа, не до стереотипов – сохранить бы саму «Евро-Атлантику». Все, что они слышат, сталкиваясь с Трампом лицом к лицу, убеждает их, что никакого целостного Запада не осталось. Каждое появление Трампа в Европе сопровождается негодованием. «Сегодня утром мир сошел с ума. В то, что вытворял Трамп, трудно поверить», – говорит неназванный европейский дипломат CNN.
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