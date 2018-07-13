Когда Запада больше нет

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Когда российский МИД говорит, что в Евро-Атлантике продолжают смотреть на мир сквозь призму стереотипов холодной войны, то, кажется, выдает желаемое за действительное.

Европейцам из НАТО, приходящим в себя после набега на Брюссель Дональда Трампа, не до стереотипов – сохранить бы саму «Евро-Атлантику». Все, что они слышат, сталкиваясь с Трампом лицом к лицу, убеждает их, что никакого целостного Запада не осталось. Каждое появление Трампа в Европе сопровождается негодованием. «Сегодня утром мир сошел с ума. В то, что вытворял Трамп, трудно поверить», – говорит неназванный европейский дипломат CNN.