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Выходец из Роскомнадзора стал замминистра цифрового развития

Бывший заместитель руководителя Роскомнадзора Олег Иванов стал заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константина Носкова. Распоряжение об этом опубликовано на сайтах правительства и министерства 6 августа.

Иванов работал в Роскомнадзоре с 2011 г., отмечается в сообщении Министерства цифрового развития. Он был одним из четырех заместителей руководителя Роскомнадзора Александра Жарова. С 1982 по 2011 г. он проходил службу в Вооруженных силах Российской Федерации на различных командных и штабных должностях, говорится в сообщении.

В мае президент подписал указ о переименовании Министерства связи и массовых коммуникаций в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Возглавил новое министерство бывший руководитель Аналитического центра (АЦ) при правительстве Константин Носков. За это время стало известно, что свои посты покидают сразу несколько заместителей министра. Из министерства ушли Дмитрий Алхазов (отвечал за телекоммуникационную отрасль), Алексей Козырев (курировал электронное правительство), Рашид Исмаилов (занимался международными отношениями) и Михаил Евраев (вопросы почтовой связи и государственной информационной системы ЖКХ).

Новыми заместителями Носкова стали его бывшие коллеги по АЦ - заместитель руководителя АЦ Евгений Кисляков и первый заместитель руководителя АЦ Олег Войтенко. Полномочия между новыми заместителями министра пока не распределены.