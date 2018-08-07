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Минкомсвязи предложило блокировать сайты за оправдание терроризма

Минкомсвязи предлагает внести изменения в закон «Об информации», дополнив список оснований для досудебной блокировки интернет-сайтов «обоснованием и оправданием экстремистской и (или) террористической деятельности». Проект изменений опубликован на сайте проектов нормативных актов.

Министерство указывает, что в существующей редакции закона досудебная блокировка по решению Генпрокуратуры применима только только при выявлении фактов призыва к осуществлению экстремистской деятельности. «Ограничение доступа к иной информации экстремистского и террористического толка осуществляется в рамках статьи 15.1 вышеуказанного закона только по решению суда, что не позволяет осуществлять блокировку сайтов оперативно», - пишет Минкомсвязи.

Смысл, который министерство вкладывает в понятие «оправдание терроризма», в опубликованном сводном отчете не уточняется.

В начале года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил дать властям право блокировать экстремистские сайты во внесудебном порядке, сославшись на успешный опыт Китая. Обжаловать действия госорганов можно будет в суде, уточнил он. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда заявил, что эти вопросы «безусловно, подлежат глубокой проработке», но не стал конкретизировать позицию Кремля.

Право Генпрокуратуре требовать блокировки интернет-сайтов с призывами к массовым беспорядкам, экстремизму и несанкционированным митингам дал так называемый «закон Лугового», принятый в 2014 году.