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Microsoft оценил уровень доверия топ-менеджеров к искусственному интеллекту

Технологии искусственного интеллекта в ключевые бизнес-процессы и сервисы на сегодняшний день внедрили 27% компаний в мире. Еще 46% компаний готовят пилотные проекты по использованию этих технологий. Об этом говорится в исследовании Microsoft «Интеллектуальная экономика: трансформация индустрий и общества под влиянием искусственного интеллекта». Microsoft считает, что полученные данные свидетельствуют о росте доверия компаний к искусственному интеллекту.

«Практически все опрошенные руководители (94%) уже сегодня считают искусственный интеллект важным для решения стратегических задач их организаций... 37% топ-менеджеров охарактеризовали его как «очень важный», - отмечается в исследовании.

Помимо этого большинство опрошенных считают, что искусственный интеллект в будущем улучшит многие сферы бизнеса: поможет внедрять инновации (89%), привлекать талантливых сотрудников (85%), развивать продукт (84%). 59% руководителей уверены, что благодаря новым технологиям увеличится зарплата сотрудников.

Сейчас компании используют технологии искусственного интеллекта для предиктивной аналитики, управления операциями в режиме реального времени, обслуживания клиентов, выявления мошеннических действий и риск-менеджмента. Респонденты считают, что в ближайшие пять лет технологии искусственного интеллекта будут позитивно влиять не только на развитие бизнеса, но и на экономику в целом. В частности, новые технологии будут способствовать экономическому развитию (90%), повышению продуктивности (86%), инновационности (84%), созданию рабочих мест в индустрии (69%).

Среди основных факторов, сдерживающих внедрение технологий искусственного интеллекта, топ-менеджеры назвали финансовые риски (42%), отсутствие ресурсов (36%), а также трудности, связанные с обучением сотрудников (35%).

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