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Разработчик китайского браузера Redcore признался в копировании Google Chrome

Redcore

Китайский стартап Redcore, привлекший $60 млн инвестиций на создание одноименного интернет-браузера, использовал при его разработке файлы Google Chrome, пишет газета Financial Times. Пользователи, изучившие установочные файлы браузера, обнаружили, что среди них есть файл «chrome.exe», а также другие файлы с логотипами Google Chrome, уточняет издание.

Financial Times проверила информацию китайских пользователей и установила, что Redcore использует компоненты из 49-ой версии Google Chrome.

Представители стартапа признали, что использовали открытый исходный код из Chrome. Однако разработчики внесли в него существенные изменения. «В Redcore есть Chrome [элементы]», - признала сооснователь стартапа Гао Цзин, отказавшись назвать разработку браузера плагиатом. По ее словам, созданный браузер удовлетворяет нужды китайских пользователей. Браузер уже используется госсоветом Китая, космическим агентством страны, китайскими госкомпаниями, такими как PetroChina, уточнили в Redcore.

«Каково ваше так называемое саморазвивающееся ядро браузера? Если это считать инновацией, то в Китае уже есть множество инновационных браузеров», - прокомментировал ситуацию пользователь китайского микроблога Weibo.

О создании браузера Redcore объявила 15 августа. По мнению компании, «единственный в мире полностью китайский браузер» поможет «положить конец монополии США».