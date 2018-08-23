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Габрелянов оставил пост гендиректора News Media

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Арам Габрелянов уходит с поста гендиректора News Media, управляющего, в частности, проектом Life. Руководить холдингом будет его заместитель Анатолий Сулейманов. Об этом сообщает RNS. Сулейманов подтвердил свое назначение «Коммерсанту».

«Арам Ашотович предупредил заранее, что уходит с поста гендиректора. Пост гендиректора предложили мне, пост руководителя Life – Александру Потапову,— сообщил господин Сулейманов.— Назначение на пост гендиректора было, документы переданы в налоговую», - рассказал он.

Габрелянов, основавший газету «Жизнь» и портал LifeNews, в 2016 г. полностью переформатировал свои медиаактивы. Он закрыл телеканал Life и стал финансировать медийные стартапы в интернете. В конце марта 2017 г. был запущен проект Mash, представлявший сеть новостных сообществ в соцсетях. Весной 2018 г. стало известно о продаже Габреляновым своей доли в нем.

Сулейманов рассказал, что в начале октября будет перезапущен интернет-проект Life. Он откажется от лицензии СМИ и будет работать как платформа авторского контента, открытая для всех пользователей. Авторам наиболее популярных публикаций будут выплачиваться гонорары. Габрелянов, по его словам, не будет принимать участия в перезапуске.

Новый руководитель Life Александр Потапов уточнил RNS, что новый формат не предполагает полного отказа от редакционных материалов. В связи с этим масштабных сокращений сотрудников не планируется

Политика
Новости

Трамп подумает о помиловании Манафорта

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп рассмотрит вопрос о помиловании бывшего руководителя своего избирательного штаба Пола Манафорта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на репортера Fox News Эйнсли Эрхардт, которая брала интервью у Трампа. Полностью оно выйдет через несколько часов. По ее словам, Трамп рассказал, что «подумает» о помиловании Манафорта. «Мне кажется, он плохо себя чувствует из-за дела Манафорта. Они были друзьями», - отметила Эрхардт.

Накануне суд штата Вирджиния признал Манафорта виновным по 8 из 18 пунктов обвинения. В частности, присяжные единогласно сочли доказанной его вину по пяти налоговым эпизодам (сокрытие $16 млн, заработанных на Украине), двум – связанным с нарушением банковского законодательства (для получения кредита на $20 млн), а также в сокрытии зарубежных счетов. Только по эпизодам нарушения банковского законодательства 69-летнему Манафорту грозит до 30 лет тюрьмы, хотя более реальным выглядит заключение на 10 лет.

Ранее Трамп сообщил о своем отношении к делу Манафорта. «Я чувствую себя плохо из-за того, что происходит с Полом Манафортом и его прекрасной семьей», – написал он в твиттере. По словам Трампа, Манафорт, в отличие от бывшего адвоката президента Майкла Коэна, не стал «придумывать истории» для сделки со следствием. «Уважение такому храброму мужчине!» – написал Трамп в адрес Манафорта.

Практически одновременно с делом Манафорта в суде рассматривалось и дело Коэна, заключившего сделку со следствием. Он обвинил Трампа в оказании на него давления для совершения преступления. Речь шла о плате за молчание двум женщинам, заявлявшим о связи с Трампом. Президент в интервью заявляет, что узнал о выплатах «позже».

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Политика
Новости

Северная Корея приостановила демонтаж ракетного полигона

Ведомости
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Демонтаж КНДР основных объектов ракетного полигона Сохэ, где проводились испытания межконтинентальной баллистической ракеты Хвансон, приостановлен. Об этом свидетельствуют данные американской исследовательской группы по КНДР 38 North, основанные на изучении снимков с коммерческих спутников.

О начале демонтажа объектов полигона сообщалось в июле. Снимки, сделанные 24 июля, свидетельствовали о сносе производственного здания и демонтаже стенда для испытания ракетных двигателей. Однако с 3-го августа на полигоне не велось никаких значимых работ. Остатки разобранных ранее сооружений уложены на земле и никуда не вывезены.

Демонтаж Сохэ называют важным шагом Пхеньяна к выполнению договоренностей об отказе КНДР от ядерного оружия. В мае был демонтирован полигон Пунгери. Планы о денуклеаризиации Корейского полуострова обсуждались на встрече лидера КНДР Ким Чен Ына и США – Дональда Трампа.

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Политика
Новости

Трамп отверг обвинения в организации платежей своим любовницам

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Президент США Дональд Трамп отрицает, что являлся инициатором выплат бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд (псевдоним Сторми Дэниэлс) и фотомодели Карен Макдугал за молчание об их интимной связи. Об этом Трамп заявил в интервью Foxnews, отрывок можно посмотреть уже сейчас, а полностью оно выйдет позже. Отвечая на вопрос ведущей Эшли Эрхардт о том, знал ли Трамп об организации платежей, он заявил, что узнал о них «позже».

Накануне личный адвокат Трампа, работавший с ним более 10 лет, Майкл Коэн заявил под присягой о том, что осуществил выплаты по поручению Трампа в ходе его президентской кампании и из его предвыборного штаба. Трамп подчеркнул, что выплаты осуществлялись не из предвыборного фонда, а исходили от него самого. Ранее президент вообще отрицал то, что ему известно о платежах.

Коэн рассказал в суде, что заплатил двум женщинам за то, чтоюы они не рассказывали об интимной связи с «кандидатом на федеральный пост». В частности, Клиффорд получила $130 000, а Макдугал – $150 000.

Ранее Трамп опубликовал твит, посвященный Коэну. «Если кто-то ищет хорошего адвоката, я бы очень рекомендовал не нанимать Майкла Коэна», написал он.

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Бизнес
Новости

Reuters узнал о переносе IPO Saudi Aramco на неопределенный срок

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Государственная нефтяная компания Саудовской Saudi Aramco отложила первичное размещение своих акций (IPO) на неопределенный срок. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в области промышленности. При этом вероятность отмены сделки очень высока.

Финансовые советники, работавшие над размещением, были отозваны и переведены в режим ожидания. Это может быть связано с тем, что Саудовская Аравия переключила свое внимание на вероятное приобретение стратегического пакета национального производителя нефтепродуктов Saudi Basic Industries Corporation.

Эр-Риярд не подтверждает информацию об отказе от IPO. «Правительство сохраняет приверженность первоначальному предложению публичного размещения в соответствии с обстоятельствами и временем, выбранным правительством», - приводит агентство заявление министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халеда аль-Фалеха.

Размещение Saudi Aramco является центральным пунктом экономических реформ в королевстве. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман предложил провести IPO в январе 2016 г. Изначально предполагалось, что это произойдет в конце 2017 г. Потом его несколько раз переносили.

Очередной датой размещения называли 2019 г. Но последние несколько месяцев, как сообщала WSJ в июле, все работы фактически остановились. К сделке по привлечению $100 млрд не готовы ни компания, ни государство, уверены источники издания.

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Технологии
Новости

Тим Кук получит бонус в виде акций Apple на $120 млн

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Гендиректор Apple Тим Кук может получить в качестве бонуса акции компании стоимостью около $120 млн, пишет Bloomberg. Как уточняет агентство, Кук получит бонус в виде 280 000 акций за работу на руководящем посту.

Такой же пакет акций топ-менеджер дополнительно получит, если доходность акций компании на фондовом рынке за три последних года превысит аналогичные показатели двух третей компаний, входящих в индекс S&P 500. Общая стоимость 560 000 акций оценивается приблизительно в $120 млн.

В прошлом году половина акций из 560 000 бумаг ушла на покрытие налогов. Оставшуюся часть Кук продал и выручил за нее $43 млн. По оценке Bloomberg, состояние Кука составляет $700 млн. В 2015 г. Кук говорил, что планирует в будущем потратить большую часть своего состояния на благотворительность. На данный момент Кук пожертвовал 23 215 принадлежащих ему акций компании.

В августе капитализация Apple превысила $1 трлн. На торгах 2 августа акции Apple подорожали до $207,05, что соответствует рыночной капитализации в $1 трлн. По итогам дня рост составил 2,9% до $207,39, капитализация – $1,002 трлн. «Мы расширяем охват на развивающихся рынках, видим сильный, двузначный рост выручки и добились огромного прогресса на пути к нашей цели значительно увеличить бизнес услуг», – заявлял в начале августа Кук.

Apple прогнозирует в текущем квартале сохранение продаж iPhone на высоком уровне. Компания ожидает выручку на уровне $60–62 млрд (рост на 14–18% к аналогичному периоду 2017 г.).

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Бизнес
Новости

Минэнерго выступило против норматива обязательных поставок нефти на НПЗ

Ведомости
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Минэнерго России выступило против идеи обязать нефтяные компании поставлять 17,5% добытой нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), так как все крупные производители сейчас превышают данный показатель. Ведомство считает такое предложение нецелесообразным, передает «Интерфакс».

Соответствующая позиция Минэнерго была высказана на совещании у вице-премьера России Дмитрия Козака, посвященном завершению налогового маневра в нефтяной отрасли. Об этом рассказал помощник вице-премьера Илья Джус.

Впервые такую идею озвучил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства в конце июня. Он заявил тогда, что некоторые участники рынка предложили закрепить норматив поставок до 17,5% добытой нефти на НПЗ с последующей гарантированной продажей топлива на российском рынке. Козак на совещании рассказал Путину, что сейчас компании выполняют такое обязательство, только «работает это в виде договоренностей». Норматив можно ввести в виде обязательной законодательной нормы, однако такой необходимости пока нет, говорил Козак.

Сейчас в России нет обязательных нормативов по поставкам сырья на НПЗ. Крупные компании сами беспокоятся о загрузке своих заводов. В прошлом году из добытых 546,8 млн т нефти на первичную переработку было направлено 279,9 млн т. По оценке ассоциации независимых нефтегазодобытчиков «Ассонефть», независимые нефтяные компании добывают около 23 млн т ежегодно, из них около 14 млн т приходится на внутренний рынок. От этого объема более половины идет на независимые НПЗ.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

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Технологии
Новости

Операторы хотят разделить расходы на закон Яровой с Google и Facebook

Ведомости
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Российские операторы связи предложили обязать иностранные интернет-компании, такие как Google, Facebook, платить за трафик, который операторам придется хранить во исполнение закона Яровой. Об этом пишет Reuters со ссылкой на законопроект, в котором описано такое предложение.

Законопроект вводит понятие «организатор распространения информации в сети интернет, контролируемый иностранным лицом». Компании, подпадающие под определение, должны заключить с операторами договор и начиная с 1 января 2019 г. платить им компенсацию за хранение контента в рамках закона Яровой. Этот закон обязывает российских операторов с 1 июля 2018 г. в течение полугода хранить все телефонные переговоры и SMS своих абонентов, а с 1 октября 2018 г. весь их интернет-трафик в течение месяца.

Если иностранные интернет-компании откажутся платить за хранение трафика, то Роскомнадзор сможет разрешить операторам ограничить скорость пропуска трафика к ресурсам такой компании.

По мнению главного аналитика Российской ассоциации электронных коммуникаций Карена Казаряна, законопроект нацелен на Google. Несмотря на то что компания не входит в реестр организаторов распространения информации, у нее есть сервисы, подпадающие под такое определение, а всего на сервисы Google приходится более 35% всего трафика в рунете.

По данным двух собеседников Reuteres – топ-менеджеров двух российских операторов связи, законодательную инициативу разработали «Ростелеком» и «Мегафон». Представитель «Ростелекома» сообщил Reuters, что компания поддерживает идею компенсации части затрат на закон Яровой за счет зарубежных интернет-компаний, – это будет одним из способов выравнять условия между российскими и иностранными участниками рынка. В «Мегафоне» отказались комментировать законопроект. Исполнительный директор Союза LTE (в рамках этой организации обсуждается законопроект) Гульнара Хасьянова отметила, что окончательное решение по документу не принято и в правительство его пока не направляли.

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Бизнес
Новости

«Роснефть» попросила у Путина льгот в Западной и Восточной Сибири

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Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить налоговые льготы компании при разработке месторождений в Западной и Восточной Сибири, передает «Интерфакс».

В документе говорится, что за счет налоговых маневров из нефтяной отрасли было изъято около 800 млрд руб. инвестиционных ресурсов. Сохранение доли России на международном рынке можно обеспечить только путем эффективного использования ресурсного потенциала страны, 59% которого сосредоточено в Западной и Восточной Сибири, говорится в письме. Другие нефтедобывающие страны уже готовятся к покрытию дефицита, который в будущем ждет мировой рынок нефти, отмечает Сечин.

Необходимое в сложившихся условиях масштабное наращивание бурения в Западной Сибири можно обеспечить за счет изменения фискальных подходов, например, при помощи введения повышающего коэффициента к расходам в виде амортизации в размере не менее 2,5 в отношении вновь вводимых средств. Если такая мера будет применена, то в 2019–2024 гг. бурение новых скважин в Западной Сибири может быть увеличено на 5000 относительно нынешних планов компаний. Это, в свою очередь, приведет к росту нефтедобычи в России на 2–7% и обеспечит поступление в бюджет до 1 трлн руб. дополнительных доходов, утверждается в письме.

По мнению Сечина, подготовка запасов в Восточной Сибири идет недостаточными темпами. На сегодняшний день из 16,7 млрд т ресурсов подготовлено к разработке только 8%. Необходимо принимать меры, которые бы стимулировали увеличение объема геологоразведочных работ. Одной из таких мер может стать введение вычетов из НДПИ на нефть понесенных затрат на геологоразведку, говорится в документе. В случае реализации такого механизма за счет дополнительных инвестиций в нерентабельные геологоразведочные проекты «Роснефти» будет обеспечен прирост подготовленных запасов и увеличение нефтедобычи более чем на 800 млн т к 2050 г., считает Сечин. К 2027 г. дополнительные поступления в федеральный бюджет составят не менее 200 млрд руб.

Минэкономразвития, рассмотревшее соответствующие предложения, поддержало направленные на развитие геологической отрасли меры. В ответе министерства, с которым ознакомился «Интерфакс», говорится, что для принятия решения о предоставлении налоговых льгот необходима комплексная оценка их целесообразности. «Роснефть» финансово-экономическое обоснование ведомству не представила, уточняется в ответе Минэкономразвития. В связи с этим ведомство не смогло определить экономический эффект, который можно получить от введения предложенных мер, и оценить степень их влияния на инвестиционную активность отраслевых предприятий.

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Финансы
Новости

Сбербанк откажется от овердрафтовых карт до конца года

Ведомости
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Сбербанк до конца года планирует прекратить предоставление овердрафта по банковским картам из-за низкой востребованности услуги, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

«Для предоставления клиентам постоянного доступа к кредитным средствам в продуктовой линейке Сбербанка существуют традиционные кредитные карты со льготным периодом до 50 дней и более удобной схемой погашения задолженности», – уточнили агентству в пресс-службе банка. Решение о поэтапном сокращении выдачи овердрафтовых карт было принято Сбербанком еще в 2014 г.

Овердрафтовые карты позволяют клиенту уходить в минус, если средств на счете не хватает, но за это банк берет проценты.

«В России клиенты божественные» – так говорил Герман Греф

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Финансы
Новости

НПФ «Лукойл-гарант» избавился от плохих активов на 23,2 млрд рублей

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НПФ «Лукойл-гарант», на базе которого были объединены НПФ группы «Открытие», завершил реализацию плохих активов на общую сумму 23,2 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление гендиректора НПФ «Лукойл-гарант» Дениса Рудоманенко.

«В середине июля 2018 г. завершился процесс выкупа неработающих активов с баланса фондов НПФ "Лукойл-гарант", "НПФ электроэнергетики" и НПФ «РГС» на общую сумму 23,2 млрд руб. Реализация активов шла как в рынок, так и в банк непрофильных активов», - сказал он.

«Не все сделки можно совершать в адресном формате, поэтому если говорить про пенсионные накопления, то там мы могли продать только в рынок. При этом мы фиксировали убытки, которые потом перекрывались финансовой помощью. Если говорить про имена, то это прежде всего облигации "Открытие-холдинга", это основной объем активов», - пояснил Рудоманенко.

В середине августа «Открытие» завершило процесс объединения трех НПФ - НПФ «Лукойл-гарант», «НПФ электроэнергетики» и НПФ «РГС». К НПФ «Лукойл-гарант» были присоединены два других фонда. На данный момент их деятельность прекращена, права и обязанности этих НПФ перешли к НПФ «Лукойл-гарант». Совокупные активы объединенного фонда оцениваются в 585,6 млрд руб., число клиентов составляет около 8 млн человек.

В конце 2017 г. Центробанк России на докапитализацию группы «Открытие» предоставил 456,2 млрд руб. Большая часть этой суммы в размере 189,1 млрд руб. была направлена на закрытие дыры в капитале банка «ФК Открытие», 42,2 млрд руб. пошло на финансовую помощь «Росгосстраху», НПФ было выделено 42,9 млрд руб. В конце июня ЦБ предоставил группе «Открытие» 42,7 млрд руб. дополнительного финансирования, из этих денег 31,8 млрд руб. направили на поддержку НПФ группы.

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Бизнес
Новости

Nike закрыла магазины в ЮАР на фоне расистского скандала

Ведомости
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Nike закрыла магазины в Южно-Африканской Республике (ЮАР) на фоне расистского скандала. Об этом сообщает Reuters.

Точное количество закрытых магазинов неизвестно. Nike не стала комментировать агентству эту информацию. Несколько человек видели, что закрыто как минимум два магазина в торговом центре Йоханнесбурга, отмечает Reuters. Всего у Nike 11 магазинов в Южной Африке, говорится на сайте компании: пять в Йоханнесбурге, три в Кейптауне, два в Дурбане и один в Полокване.

Ранее появилось видео, в котором человек с белым цветом кожи с южноафриканским акцентом говорит: «Не видно ни одного кафра». Раньше так европейцы называли жителей Африки, но потом это слово приобрело оскорбительный оттенок. Мужчину на этом видео зовут Адам Катцавелос, сообщает южноафриканское издание Times Live. По его данным, Адам Катцавелос женат на директоре мерчендайзинга Nike в ЮАР Келли Катцавелос.

Nike выступает против дискриминации, цитирует Times Live заявление компании. «Мы верим в силу человеческого потенциала у всех – у каждой расы, религии, национальности, пола и сексуальной ориентации. Мы также можем подтвердить, что Адам Катцавелос не является сотрудником Nike», – отмечает компания.

В январе в Йоханнесбурге демонстранты разгромили шесть магазинов H&M, напоминает Reuters. Скандал начался из-за того, что шведская компания опубликовала фотографию темнокожего мальчика в толстовке с надписью «Самая крутая обезьянка в джунглях».

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