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Габрелянов оставил пост гендиректора News Media

Арам Габрелянов уходит с поста гендиректора News Media, управляющего, в частности, проектом Life. Руководить холдингом будет его заместитель Анатолий Сулейманов. Об этом сообщает RNS. Сулейманов подтвердил свое назначение «Коммерсанту».

«Арам Ашотович предупредил заранее, что уходит с поста гендиректора. Пост гендиректора предложили мне, пост руководителя Life – Александру Потапову,— сообщил господин Сулейманов.— Назначение на пост гендиректора было, документы переданы в налоговую», - рассказал он.

Габрелянов, основавший газету «Жизнь» и портал LifeNews, в 2016 г. полностью переформатировал свои медиаактивы. Он закрыл телеканал Life и стал финансировать медийные стартапы в интернете. В конце марта 2017 г. был запущен проект Mash, представлявший сеть новостных сообществ в соцсетях. Весной 2018 г. стало известно о продаже Габреляновым своей доли в нем.

Сулейманов рассказал, что в начале октября будет перезапущен интернет-проект Life. Он откажется от лицензии СМИ и будет работать как платформа авторского контента, открытая для всех пользователей. Авторам наиболее популярных публикаций будут выплачиваться гонорары. Габрелянов, по его словам, не будет принимать участия в перезапуске.

Новый руководитель Life Александр Потапов уточнил RNS, что новый формат не предполагает полного отказа от редакционных материалов. В связи с этим масштабных сокращений сотрудников не планируется