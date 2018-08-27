Технологии

Новости

Владелец «Евросети» может отказаться от использования бренда

У SLV Group, владеющей объединенными «Связным» и «Евросетью», может появиться новый бренд. Об этом «Ведомостям» рассказал гендиректор объединенного ритейлера Александр Малис. По его словам, этот бренд через год может прийти на смену «Евросети». «Какой это будет бренд – пока мы думаем над этим», – отметил Малис.

Объединенная сеть «Связного» и «Евросети» сейчас включает более 5000 магазинов. Выручка объединенной под брендом «Связной» сети в 2018 г. должна составить 150–160 млрд руб., рассказывал ранее «Ведомостям» владелец группы SLV Олег Малис. Из них 5% приходится на платежи операторов за подключения новых абонентов, уточнил он.

Объединение «Связного» и «Евросети» завершилось в мае этого года. По условиям сделки, SLV Олега Малиса принадлежит 75% минус одна акция объединенного ритейлера, «Мегафону» – 25% плюс одна. «Мегафон» консолидировал 100% «Евросети» в конце февраля 2018 г. Компания выкупила 50% сети у «Вымпелкома» («Вымпелком», в свою очередь, купил половину розничных салонов «Евросети» – примерно 1800 магазинов). О переговорах о слиянии «Связного» и «Евросети» «Мегафон» и SLV сообщили в марте.