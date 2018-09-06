Котировки владельца Snapchat упали до рекордно низкой отметки

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Путин внес поправки к законопроекту о повышении пенсионного возраста

Президент России Владимир Путин сегодня внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о повышении пенсионного возраста, сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. «Сегодня президентские поправки официально поступили в Госдуму», - цитирует Турчака «РИА Новости».

По его словам, фракция «Единой России» обеспечит принятие президентских поправок. Кроме того, обладающая большинством в Госдуме «Единая Россия» примет собственные поправки к законопроекту. «Мы благодарны президенту за поддержку инициатив наших избирателей и со своей стороны также вносим подготовленные и оформленные поправки "Единой России", - сказал Турчак.

Представителем президента в Госдуме при рассмотрении поправок во втором чтении Путин назначил вице-премьера по социальным вопросам Татьяну Голикову. На парламентских слушаниях после первого чтения законопроект представлял министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

Резонансный правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста в России Госдума одобрила в первом чтении 18 июля 2018 г.

29 августа Путин в ходе телеобращения к россиянам предложил несколько смягчить законопроект, оставив его неизменным по сути. Так, возраст выхода на пенсию для женщин уменьшается до 60 лет вместо 63 - таким образом, общий пенсионный возраст увеличится для них на пять лет. Для мужчин новый пенсионный возраст не снижен - это 65 лет.

Кроме этого вводится ряд льгот. Женщины с тремя детьми смогут выйти на пенсию на три года раньше, с четырьмя – на четыре, для тех, у кого больше пяти детей, пенсионный возраст не меняется – 50 лет. Люди, которые по действующему законодательству должны были выйти на пенсию в 2019–2020 гг., смогут сделать это за полгода до достижения нового пенсионного возраста. Трудовой стаж, дающий право на досрочную пенсию, снижается на три года: до 37 лет для женщин и до 42 – для мужчин. Льготы по налогам, ЖКХ и транспорту будут предоставляться по действующему сейчас пенсионному возрасту – их получат люди предпенсионного возраста, который увеличится с двух до пяти лет.

Второе чтение пенсионного законопроекта должно пройти во время осенней сессии Госдумы.