Технологии

Новости

«В контакте» запустила образовательную платформу для бизнеса

«В контакте» запустила образовательную платформу для бизнеса – «Академия бизнеса» «В контакте», рассказали менеджеры социальной сети на VK Business Day 2018. Платформа будет предназначена для собственников малого и среднего бизнеса, а также для тех, кто хочет освоить маркетинг и продвижение в социальных сетях. Обучение в академии будет бесплатным и начнется осенью. Это будут короткие видеоуроки с обратной связью.

По этой программе социальная сеть выделит 100 млн руб. на поддержку предпринимателей. Представители бизнеса смогут получить средства для бесплатного продвижения своего в социальной сети за определенные действия: например, запуск рекламы или использование нового сервиса. На выручке социальной сети выделение этих средств не скажется, уточнил «Ведомостям» представитель «В контакте» Дмитрий Лушников.

«Паблики в социальной сети становятся не просто медийными средствами, а зачастую и самостоятельным бизнесом», – отметил первый заместитель генерального директора Mail.ru Group Дмитрий Сергеев. По его словам, сейчас в социальной сети более 400 000 групп, которые являются именно бизнесом. «В контакте» хочет быть удобной платформой для бизнеса, сказал Сергеев.

Директор по бизнес-проектам «В контакте» Алексей Новосельский добавил, что социальная сеть постаралась в этом году построить замкнутую экосистему, для бизнеса появилась возможность отметить местоположение компании, добавить адреса. Этим летом социальная сеть запустила VK Pay, напомнил он. «В этом году мы представим платформу VK Pay как открытую платформу, – пообещал Новосельский. – Это прием платежей, это то средство, которое позволит еще ближе поставить пользователей, клиентов и бизнес рядом». Также социальная сеть «В контакте» запускает возможность покупки таргетированной рекламы для бизнеса.