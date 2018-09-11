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В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой

В работе некоторых сервисов «Яндекса» произошел сбой. Согласно данным сайта Downdetector, отслеживающего работу приложений, пользователи начали жаловаться на некорректную работу сервисов утром. Пик жалоб зафиксирован в 12 часов дня. Большинство отправивших жалобу пользователей (55%) отметили сбой в работе сервиса «Яндекс.Почта».



На неработающий сайт поисковой системы «Яндекс» пришлось 33% жалоб, еще 11% пожаловавшихся столкнулись со сбоем в работе сервиса «Яндекс.Деньги».

«Яндекс.Почта» подтвердила в официальном аккаунте в Twitter наличие проблемы.

Спасибо за сигнал! Есть некоторые трудности со входом в почту. Попробуйте воспользоваться лайт-версией: https://t.co/hVKoz4msGK — Яндекс.Почта (@yandexmail) 11 сентября 2018 г.

Жалобы поступали в основном от пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Краснодара, Калининграда, Казани, Самары, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Челябинска.

«Сервис «Яндекс.Деньги» работает в штатном режиме. Временные сложности «Яндекс.Почты» его не затронули — пользователи могли столкнуться с некоторыми трудностями только на этапе авторизации», — сообщили «Ведомостям» в пресс-службе «Яндекс.Денег».

«У ряда пользователей возникали трудности с доступом в почту, но легкая версия сервиса работала штатно. Сейчас почта работает в обычном режиме», – говорится в Telegram-канале «Яндекса».