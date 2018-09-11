В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой
В работе некоторых сервисов «Яндекса» произошел сбой. Согласно данным сайта Downdetector, отслеживающего работу приложений, пользователи начали жаловаться на некорректную работу сервисов утром. Пик жалоб зафиксирован в 12 часов дня. Большинство отправивших жалобу пользователей (55%) отметили сбой в работе сервиса «Яндекс.Почта».
На неработающий сайт поисковой системы «Яндекс» пришлось 33% жалоб, еще 11% пожаловавшихся столкнулись со сбоем в работе сервиса «Яндекс.Деньги».
«Яндекс.Почта» подтвердила в официальном аккаунте в Twitter наличие проблемы.
Жалобы поступали в основном от пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Краснодара, Калининграда, Казани, Самары, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Челябинска.
«Сервис «Яндекс.Деньги» работает в штатном режиме. Временные сложности «Яндекс.Почты» его не затронули — пользователи могли столкнуться с некоторыми трудностями только на этапе авторизации», — сообщили «Ведомостям» в пресс-службе «Яндекс.Денег».
«У ряда пользователей возникали трудности с доступом в почту, но легкая версия сервиса работала штатно. Сейчас почта работает в обычном режиме», – говорится в Telegram-канале «Яндекса».