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Технологии
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В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой

Ведомости
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В работе некоторых сервисов «Яндекса» произошел сбой. Согласно данным сайта Downdetector, отслеживающего работу приложений, пользователи начали жаловаться на некорректную работу сервисов утром. Пик жалоб зафиксирован в 12 часов дня. Большинство отправивших жалобу пользователей (55%) отметили сбой в работе сервиса «Яндекс.Почта».

На неработающий сайт поисковой системы «Яндекс» пришлось 33% жалоб, еще 11% пожаловавшихся столкнулись со сбоем в работе сервиса «Яндекс.Деньги».
«Яндекс.Почта» подтвердила в официальном аккаунте в Twitter наличие проблемы.

Жалобы поступали в основном от пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Краснодара, Калининграда, Казани, Самары, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Челябинска.

«Сервис «Яндекс.Деньги» работает в штатном режиме. Временные сложности «Яндекс.Почты» его не затронули — пользователи могли столкнуться с некоторыми трудностями только на этапе авторизации», — сообщили «Ведомостям» в пресс-службе «Яндекс.Денег».

«У ряда пользователей возникали трудности с доступом в почту, но легкая версия сервиса работала штатно. Сейчас почта работает в обычном режиме», – говорится в Telegram-канале «Яндекса».

Выбор редактора
Политика
Новости

Международный уголовный суд ответил на угрозы США

Ведомости
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Международный уголовный суд (МУС) выпустил сообщение, в котором прокомментировал угрозу Белого дома ввести санкции. «МУС, будучи судом, продолжит непоколебимо выполнять свою работу согласно принципам и всеобъемлющей идее верховенства закона», – говорится в заявлении суда (цитаты по Reuters). В нем подчеркивается, что МУС является «независимым и беспристрастным судебным органом».

МУС был учрежден на основе Римского статута 1998 г., его ратифицировали 123 страны. Правительство США подписало статут, но не ратифицировало его, а в 2002 г. отозвало свою подпись. Россия подписала документ, но отказалась его ратифицировать.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Белый дом предпримет все необходимые меры «для защиты наших граждан и союзников от несправедливого преследования этим нелегитимным судом». Болтон отмечал, что Вашингтон может наложить санкции и даже привлечь должностных лиц МУС к уголовной ответственности, если этот орган приступит к расследованиям против США и их союзников. Сейчас МУС расследует преступления американских военных в Афганистане.

МУС рассматривает дела лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечества. В июле 2018 г. МУС также получил право рассматривать дела о применении силы против суверенитета и территориальной целостности стран. Последние поправки ратифицировали 35 стран.

Кто из лидеров государств был осужден или находился под следствием

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Финансы
Новости

Держатели карт ВТБ смогут снижать ставки кредитов в банке

Ведомости
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ВТБ предложил бонусную опцию «Заемщик» для держателей кредитных и дебетовых «Мультикарт» банка. Об этом сообщил сам банк. С этой опцией заемщики ВТБ смогут снижать ставки потребительских кредитов или ипотеки в нем. Размер дисконта зависит от размера операций, которые клиент совершит за месяц. Если условие по оборотам будет выполнено, скидка действует со следующего месяца. Она меняется каждый месяц в зависимости от потраченных за предыдущий месяц сумм.

Если обладатель «Мультикарты» потратил от 5000 до 15 000 руб. в месяц, ставка кредита наличными в ВТБ снизится для него на 0,5% годовых, для трат 15 000–75 000 руб. в месяц – на 1%, от 75 000 руб. – на 3%. Дисконт от ставки ипотеки в зависимости от трат в месяц для кредитной карты составит соответственно 0,2, 0,4 и 0,6% годовых. Для держателей дебетовой карты скидка будет в два раза меньше.

Сейчас ставка потребительского кредита в ВТБ составляет 11,7% годовых для сумм от 100 000 до 499 999 руб. (при наличии страхования). От 500 000 руб. – 10,9% годовых. Базовая ставка ипотеки в ВТБ – 9,6% годовых.

Как в России уничтожают деньги

Бизнес
Новости

Производитель Cadbury запасает ингредиенты впрок на случай жесткого Brexit

Ведомости
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Европейское подразделение Mondelez International Inc, занимающееся производством шоколада Cadbury в Великобритании, начало запасать впрок печенье, шоколад, кондитерские изделия и ингредиенты для их производства на случай жесткого варианта Brexit, пишет The Times.

«Как и вся индустрия продуктов питания и напитков в Великобритании, мы предпочли бы хорошую сделку, которая позволила бы обеспечить свободный поток продуктов, поскольку это в меньшей степени повлияет на британского потребителя», – заявил президент Mondelez Europe Хьюберт Вебер.

По его словам, компания готовится к жесткому варианту Brexit. Mondelez Europe подготовила план, согласно которому будут обеспечены непрерывные поставки продукции. «Великобритания не является самодостаточной с точки зрения пищевых ингредиентов, так что это [Brexit] может быть проблемой», – отметил Вебер. По его мнению, если власти Великобритании и ЕС не согласуют устраивающую их процедуру Brexit, то британские покупатели могут столкнуться с более высокими ценами и меньшим выбором.

На прошлой неделе исполнительный директор Mondelez Дирк Ван де Пут представил новую стратегию развития компании. В документе скорректирован прогноз прибыли на 2019 г. Ожидается, что в следующем году прибыль компании вырастет от 2 до 3%. В соответствии с новой стратегией Mondelez планирует продолжать наращивать свою долю на рынках, особенно на европейском и российском.

Вебер заявил, что Mondelez Europe собирается расширять свою деятельность в Европе за счет создания новых видов снэков. Компания продолжит снижать содержание сахара во многих продуктах. В частности, в 2019 г. в шоколадном батончике Cadbury Dairy Milk содержание сахара будет снижено на 30%.

Что россияне дарят на праздники

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Политика
Новости

Песков отказался комментировать сообщение о претензиях Кремля к главе Хакасии

Ведомости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос журналистов о претензиях Кремля к работе главы Хакасии Виктора Зимина. «Там [в Хакасии] продолжается избирательная кампания, будет второй тур выборов. Поэтому говорить о претензиях здесь совершенно некорректно. Это обычный избирательный процесс», – заявил Песков.

Представитель Кремля также не стал комментировать информацию источников «Ведомостей» о возможности досрочной отставки Зимина, который не смог победить в первом туре губернаторских выборов. Песков сказал, что ему ничего не известно об этом и он не знает источника данной информации.

В воскресенье, 9 сентября, в России прошел единый день голосования. В четырех регионах ни один из кандидатов на пост губернатора не смог набрать более 50% голосов избирателей, свидетельствуют данные ЦИК. Это Приморский и Хабаровский края, Республика Хакасия, а также Владимирская область.

В Хакасии больше соперников набрал коммунист Валентин Коновалов. У него 44,81% голосов. Следом идет кандидат от «Единой России» Виктор Зимин с 32,42%. Он занимает пост главы Хакасии с 2009 г.

В республике «неуправляемая ситуация», рассказывал «Ведомостям» источник, близкий к администрации президента: там введено внешнее финансовое управление, нет денег на зарплаты бюджетникам. По его словам, администрация президента хочет, чтобы Зимин написал заявление об уходе до второго тура: «Пусть там будет кто угодно, лишь бы не он».

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Экономика
Новости

Силуанов исключил экстраординарные меры из-за обвала рубля

Ведомости
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Ситуация с ослаблением курса рубля не требует экстраординарных мер, в том числе введения обязательной продажи экспортерами валютной выручки, заявил первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов.

«Нет, в обязательном порядке не собираемся вводить продажу валютной выручки. Ситуация [с курсом рубля] абсолютно не требует экстраординарных вмешательств», – сказал он журналистам.

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что у экспортеров скопилось много валютной ликвидности, однако компании не торопятся конвертировать валюту в рубли. «Такой вот создается определенный валютный навес над валютным рынком, который затем, конечно же, вернет курс национальной валюты к равновесному значению, а сейчас рубль у нас находится ниже равновесного значения, по нашим оценкам – существенно ниже», – отмечал Орешкин. Он прогнозирует в среднесрочной перспективе укрепление курса до 63–64 руб. за доллар.

Рубль начал резко ослабевать в августе после анонса новых санкций США. В понедельник, 10 сентября, рубль обвалился до минимальных за 2,5 года значений: на Московской бирже доллар дорожал до 70,34 руб., евро – до 81,67 руб. Силуанов называл текущий курс рубля недооцененным и связывал его падение с ожиданием очередной волны санкций, а также с нестабильностью на рынках развивающихся стран.

На прошлой неделе председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор видит факторы в пользу повышения ключевой ставки на заседании 14 сентября.

Восемь необычных экономических индикаторов

Политика
Новости

Суд продлил Серебренникову домашний арест

Ведомости
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Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следствия и оставил режиссера Кирилла Серебренникова под домашним арестом до 19 октября. Об этом сообщает «Интерфакс».

До окончания этого времени уголовное дело направят в прокуратуру, у которой будет до десяти дней для решения вопроса о его передаче в суд, пояснила следователь в суде. После этого у суда будет две недели для определения о принятии материалов к рассмотрению по существу. Следствие по-прежнему считает, что обвиняемые могут скрыться, оказать давление на свидетелей и помешать производству по делу.

В свою очередь фигуранты дела «Седьмой студии» и их защита просили суд отказать в удовлетворении ходатайств следствия. «Очевидно, что я никуда не скроюсь и не собирался. Следователь Лавров отпускал меня в Ростов – когда умерла мама, и еще несколько раз, и уж он точно знает, что я выполняю все договоренности и возвращаюсь», – заявил Серебренников, обращаясь к суду.

Защита режиссера также обратила внимание, что следствие при рассмотрении дела «Седьмой студии» перепутало подтвержденные и неподтвержденные доходы, из-за чего обвиняемым вменили не ту сумму. «Мы подали более 40 ходатайств следователям о проверке наличных расходов на мероприятия и на выплаты гонораров. Следователям это не интересно, потому что тогда не будет никакого уголовного дела», – отметил адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов.

Режиссера и руководство театральной труппы «Седьмая студия» обвиняют в хищении 133 млн руб., выделенных из бюджета в 2011–2014 гг. на проект «Платформа». Всего было выделено 216,5 млн руб. за три года. Серебренников находится под домашним арестом с августа 2017 г.

Обыски в «Гоголь-центре»

Политика
Новости

Песков поддержал решение директора Росгвардии вызвать Навального на поединок

Ведомости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал намерение руководителя Росгвардии Виктора Золотова вызвать на дуэль оппозиционера Алексея Навального.

«Иногда с бессовестной клеветой можно бороться любыми способами», – заявил Песков, отвечая на вопрос о своем отношении к выступлению Золотова.

«Когда была действительно бессовестная клевета, которая является ничем иным, как нарушением действующего законодательства, конечно, лучше такую клевету пресекать на корню. В этом плане я соглашусь. В остальном оставляю без комментариев», – добавил представитель Кремля.

Ответить на вопрос, согласовал ли Золотов свое выступление с президентом Владимиром Путиным, которому непосредственно подчинен, Песков вначале отказался: «Оставляю это без комментариев». Но позже, отвечая на один из уточняющих вопросов, заявил: «Ничего не согласовывалось».

На вопрос о том, не расценивает ли Кремль заявление Золотова как физическую угрозу, Песков ответил: «Нет, не расцениваем».

Ранее во вторник Золотов опубликовал видеообращение с ответом на расследование о закупках по завышенным ценам, которое провел основанный Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК). Директор Росгвардии сказал, что оппозиционер допустил в его отношении «оскорбительные, клеветнические измышления», и вызвал его «на поединок». «Я просто вызываю вас на поединок – на ринг, на татами, куда угодно. Где обещаю за несколько минут сделать из вас хорошую, сочную отбивную», – подчеркнул Золотов.

Расследование ФБК о закупках Росгвардии Навальный опубликовал в августе. Цена закупаемых продуктов выросла после того, как премьер Дмитрий Медведев в декабре 2017 г. подписал распоряжение, по которому единственным исполнителем закупок продовольствия и услуг питания Росгвардии стало ООО «Мясокомбинат «Дружба народов», утверждается в расследовании.

Росгвардия ранее заявила, что приведенные в расследовании доводы «не учитывают ряд показателей», применявшихся при заключении госконтрактов, в частности сезонность закупок, страну происхождения товара, стоимость тары и др.

Политика
Новости

Улюкаева выписали из тюремной больницы и вернули в колонию

Ведомости
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Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, отбывающий наказание за взяточничество, выписан из тюремной больницы и вернулся в колонию, сообщил «РИА Новости» председатель тверской общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Игорь Эльгардт.

Председатель ОНК Москвы и обозреватель «МК» Ева Меркачева 31 августа рассказала, что Улюкаев за время пребывания в тверской колонии был уже дважды госпитализирован и в настоящее время планово находится в больнице из-за плохого самочувствия. По данным Эльгардта, экс-министр находился в тюремной больнице в Торжке из-за проблем с кровяным давлением. Он уточнил, что не видел Улюкаева лично, а о выписке ему сказали медики.

Улюкаев признан виновным в получении $2 млн взятки у главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина. Бывший чиновник был приговорен к восьмилетнему сроку в колонии строгого режима и штрафу в 130 млн руб.

Исправительная колония строгого режима в Тверской области, в которой Улюкаев отбывает наказание, предназначена для впервые осужденных. Экс-чиновник устроился в колонии на работу библиотекарем.

Как изменился Алексей Улюкаев. Фотографии министра и осужденного

Политика
Новости

Защита Серебренникова заявила о перепутанной следствием сумме ущерба в деле

Ведомости
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Следствие при рассмотрении дела «Седьмой студии» перепутало подтвержденные и неподтвержденные доходы, из-за чего обвиняемым вменили не ту сумму. Об этом заявил адвокат режиссера Кирилла Серебренникова Дмитрий Харитонов на заседании в Мосгорсуде, передает РБК.

Режиссера и руководство театральной труппы «Седьмая студия» обвиняют в хищении 133 млн руб., выделенных из бюджета в 2011–2014 гг. на проект «Платформа». Всего субсидия составила 216,5 млн руб. за три года.

Харитонов говорит, что 133 млн руб. – это сумма, которая была законно списана со счета организации. По его словам, неучтенные расходы «Седьмой студии» не превышают 43 млн руб., но эти средства были израсходованы целевым образом. Адвокат Серебренникова сослался на заключение, которое для следствия составила эксперт Татьяна Рафикова. Из ее экспертизы следует, что около 77 млн руб. потратили на проект «Платформа» с расчетного счета, еще 56 млн руб. сняла главный бухгалтер организации Нина Масляева с банковской карты, сказал Харитонов: «Если сложить 77 млн и 56 млн, то мы получим как раз 133 млн руб.».

По словам Харитонова, в экспертизе также указано, что Масляева незаконно, через подставные юрлица обналичила 83 млн руб. Из этой суммы около 40 млн руб. направили на зарплаты сотрудникам «Седьмой студии», а 43 млн руб. – на гонорары артистам и музыкантам, которые участвовали в проектах организации, добавил Харитонов. «Мы подали более 40 ходатайств следователям о проверке наличных расходов на мероприятия и на выплаты гонораров. Следователям это не интересно, потому что тогда не будет никакого уголовного дела», – отметил адвокат Серебренникова.

Серебренников больше года находится под домашним арестом – с августа 2017 г. Сегодня Мосгорсуд рассматривает ходатайство о продлении меры пресечения.

Обыски в «Гоголь-центре»

Бизнес
Новости

«Газпром» достроит последние 8 км «Силы Сибири» с наступлением морозов

Ведомости
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«Газпрому» осталось сварить последние 40 км первой очереди магистрального газопровода «Сила Сибири», сообщил журналистам зампред правления концерна Виталий Маркелов. Однако для завершения работ на сложных, болотистых участках, в частности в районе Нерюнгри, в общей сложности 8 км, придется дождаться морозов, отметил топ-менеджер (его слова передал «Интерфакс»).

В начале сентября «Газпром» сообщил, что построил 2010 км, или 93% «Силы Сибири». Предправления газовой монополии Алексей Миллер ранее говорил, что основные работы по укладке газопровода должны быть закончены до конца года.

Согласно контракту «Газпрома» и китайской CNPC от мая 2014 г. по «Силе Сибири» на китайский рынок будет поставляться с месторождений Восточной Сибири 38 млрд куб. м газа в год в течение 30 лет. Сумма контракта составила $400 млрд.

В 2018 г. «Газпром» планирует инвестировать в проект «Силы Сибири» почти 218 млрд руб. против 158,8 млрд руб. в 2017 г. Общая стоимость строительства газопровода изначально оценивалась в 800 млрд руб., однако в итоге проект подорожал до 1,1 трлн руб., сообщал начальник управления департамента строительства «Газпрома» Андрей Воробьев.

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