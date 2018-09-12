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МВД возбудило дела о хищении выделенных на производство фильмов денег

МВД возбудило дела о мошенничестве в особо крупном размере по факту хищения денег, выделенных на производство нескольких фильмов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В МВД не уточнили сумму похищенных денег. При этом особо крупным размером считается ущерб от 1 млн руб.

Речь идет о хищении бюджетных средств, выделенных на фильмы «Суперпапа», «Боб» и «Сны Севы Горелова», уточняет «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Ранее РБК сообщал со ссылкой на два источника, что дела были возбуждены по обращению министра культуры Владимира Мединского. По данным издания, общая сумма хищений может достигать 35 млн руб.

Весной Минкультуры пожаловалось в Генпрокуратуру на несколько компаний. Претензии предъявлены киностудиям, которые получили деньги из бюджета, но фильмов не сняли, денег министерству не вернули и не заплатили штрафов. Их пять: «Аркада интертеймент» (фильм «Пес рыжий»), «Линия кино» – «студия Сергея Соловьева» (фильм «Елизавета и Клодиль»), «Ин моушн» (фильм «Обратная сторона Луны»), ГУП «Киностудия «Чеченфильм» (фильм «Тоска») и «МВ синема» (фильм «Криминальный блюз для саксофона»).

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