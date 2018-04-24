Минкультуры пожаловалось в прокуратуру на задолжавшие бюджету киностудии

Компании, задолжавшие бюджету, не смогут больше принимать участия в конкурсах, которые проводит Министерство культуры Андрей Махонин / Ведомости

Министерство культуры сообщило, что попросило Генпрокуратуру проверить, как возвращаются бюджетные деньги, и привлечь к ответственности тех, кто их не вернул. Обращение направлено 18 апреля.

Претензии предъявлены компаниям, которые получили деньги из бюджета, но фильмов не сняли, денег министерству не вернули и не заплатили штрафов. Это пять кинокомпаний, соглашения с ними заключены в период с 2011 по 2014 г., сообщает Минкультуры: «Аркада интертеймент» (фильм «Пес рыжий»), «Линия кино» – студия Сергея Соловьева» (фильм «Елизавета и Клодиль»), «Ин моушн» (фильм «Обратная сторона Луны»), ГУП «Киностудия «Чеченфильм» (фильм «Тоска») и «МВ синема» (фильм «Криминальный блюз для саксофона»). Директор департамента кинематографии министерства Ольга Любимова сообщила, что департамент проводит полную ревизию фильмов по поручению министра.

Компании, задолжавшие бюджету, не смогут больше принимать участия в конкурсах Минкультуры. Министерство пыталось взыскать с этих компаний деньги через суд, но безрезультатно, говорится в сообщении министерства.

На «Линию кино» – студию Сергея Соловьева» Минкультуры подало в суд в мае 2017 г. Министерство требовало от компании более 25 млн руб. В марте 2018 г. суд удовлетворил требования министерства, суды апелляционной инстанции также стали на его сторону. С компанией ООО «Ин моушн» министерство судилось в 2012 г. – требовало от компании 23,2 млн руб. У ГУП «Киностудия «Чеченфильм» министерству удалось отсудить 23,17 млн руб. в 2014 г., а у компании ООО «МВ синема» – в конце 2017 г. 6,6 млн руб., по данным картотеки арбитражных дел.

Ежегодно в России выделяются миллиарды рублей из бюджета на производство и прокат отечественных фильмов. Картины для массовой аудитории финансируются через Фонд кино, лидерам проката деньги выделяются в приоритетном порядке. Это либо субсидии Министерства культуры, либо деньги самого Фонда кино. В этом году лидеры могут получить 2,5 млрд руб., 2 млрд руб. из которых – безвозвратно. В 2016 г. фонд распределил между кинокомпаниями 4,2 млрд руб., из которых 3,5 млрд – бюджетные деньги, остальное – его собственные средства.