Технологии / Медиа

Минкультуры пожаловалось в прокуратуру на задолжавшие бюджету киностудии

Претензии министерства вызвали компании, которые не сняли фильмы на выделенные средства
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Министерство культуры сообщило, что попросило Генпрокуратуру проверить, как возвращаются бюджетные деньги, и привлечь к ответственности тех, кто их не вернул. Обращение направлено 18 апреля.

Претензии предъявлены компаниям, которые получили деньги из бюджета, но фильмов не сняли, денег министерству не вернули и не заплатили штрафов. Это пять кинокомпаний, соглашения с ними заключены в период с 2011 по 2014 г., сообщает Минкультуры: «Аркада интертеймент» (фильм «Пес рыжий»), «Линия кино» – студия Сергея Соловьева» (фильм «Елизавета и Клодиль»), «Ин моушн» (фильм «Обратная сторона Луны»), ГУП «Киностудия «Чеченфильм» (фильм «Тоска») и «МВ синема» (фильм «Криминальный блюз для саксофона»). Директор департамента кинематографии министерства Ольга Любимова сообщила, что департамент проводит полную ревизию фильмов по поручению министра.

Компании, задолжавшие бюджету, не смогут больше принимать участия в конкурсах Минкультуры. Министерство пыталось взыскать с этих компаний деньги через суд, но безрезультатно, говорится в сообщении министерства.

На «Линию кино» – студию Сергея Соловьева» Минкультуры подало в суд в мае 2017 г. Министерство требовало от компании более 25 млн руб. В марте 2018 г. суд удовлетворил требования министерства, суды апелляционной инстанции также стали на его сторону. С компанией ООО «Ин моушн» министерство судилось в 2012 г. – требовало от компании 23,2 млн руб. У ГУП «Киностудия «Чеченфильм» министерству удалось отсудить 23,17 млн руб. в 2014 г., а у компании ООО «МВ синема» – в конце 2017 г. 6,6 млн руб., по данным картотеки арбитражных дел.

Ежегодно в России выделяются миллиарды рублей из бюджета на производство и прокат отечественных фильмов. Картины для массовой аудитории финансируются через Фонд кино, лидерам проката деньги выделяются в приоритетном порядке. Это либо субсидии Министерства культуры, либо деньги самого Фонда кино. В этом году лидеры могут получить 2,5 млрд руб., 2 млрд руб. из которых – безвозвратно. В 2016 г. фонд распределил между кинокомпаниями 4,2 млрд руб., из которых 3,5 млрд – бюджетные деньги, остальное – его собственные средства.

Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике