Технологии / Медиа
Статья опубликована в № 4550 от 18.04.2018 под заголовком: Государство мало-помалу тренируется в кинопрокате

Государственный Фонд кино занялся еще и кинопрокатом

Иначе не заставить владельцев небольших залов показывать российское кино
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Государственный Фонд кино договорился с прокатчиком «Централ партнершип» показывать картину «Тренер» в небольших региональных кинотеатрах, сообщили «Ведомостям» представители фонда и компании.

В малых городах за последние два года открылось заново несколько сотен кинотеатров. Правительство специально выделило деньги из федерального бюджета на их реконструкцию, чтобы жители в небольших городах тоже могли смотреть свежие блокбастеры.

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