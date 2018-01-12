Статья опубликована в № 4485 от 12.01.2018 под заголовком: Фонд кино переходит границы
Фонд кино переходит границы
Государство профинансирует часть затрат продюсеров на иностранный прокат
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Кадр из российского фильма «Защитники»
Enjoy Movies
Чиновники решили, что русские фильмы должны влиять на умы жителей не только России, но и других стран: государственный Фонд кино теперь будет следить, чтобы у отечественного кино росла зарубежная аудитория. До сих пор эффективность работы фонда оценивалась по доле зрителей, которую получало отечественное кино в российских кинотеатрах, где традиционно доминирует Голливуд.
С 2018 г. в оценке работы фонда будет учитываться и число иностранных зрителей, сообщил исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев: этот показатель должен расти. Пока у чиновников нет точных данных, сколько зрителей сейчас собирают российские фильмы за рубежом, констатировал директор: статистику по всему миру фонд получит в течение нескольких месяцев.
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