Фонд кино переходит границы

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Кадр из российского фильма «Защитники» Enjoy Movies

Чиновники решили, что русские фильмы должны влиять на умы жителей не только России, но и других стран: государственный Фонд кино теперь будет следить, чтобы у отечественного кино росла зарубежная аудитория. До сих пор эффективность работы фонда оценивалась по доле зрителей, которую получало отечественное кино в российских кинотеатрах, где традиционно доминирует Голливуд.

С 2018 г. в оценке работы фонда будет учитываться и число иностранных зрителей, сообщил исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев: этот показатель должен расти. Пока у чиновников нет точных данных, сколько зрителей сейчас собирают российские фильмы за рубежом, констатировал директор: статистику по всему миру фонд получит в течение нескольких месяцев.

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