Disney начала зарабатывать на российском кино
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Фильм-сказка «Последний богатырь» за первые две недели проката в кинотеатрах собрал в России и СНГ (за исключением Украины) 1,32 млрд руб., сообщил российский офис Disney. Это шестой результат среди всех фильмов этого года и лучший среди российских картин. «Последний богатырь» – результат совместного производства Disney и российской компании Yellow, Black and White (YBW). Это второй фильм, который Disney сняла в России. Другие голливудские студии не занимаются производством фильмов в России.
«Последний богатырь» снят по мотивам русских сказок, он рассказывает историю Ивана, сына Ильи Муромца. Продюсеры не раскрывают, сколько потратили на фильм. На защите проектов в государственном Фонде кино летом этого года продюсеры картины рассказывали, что ее бюджет (включая продвижение) составляет 370 млн руб. и что партнеры инвестировали в проект равные суммы. Часть расходов YBW покрыл Фонд кино – за два года он предоставил на производство и прокат «Последнего богатыря» 100 млн руб., половину этой суммы продюсеры вернут государству, уточнил генеральный продюсер YBW Эдуард Илоян. Представитель фонда цифры не комментирует.
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}