Disney начала зарабатывать на российском кино

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«Последний богатырь» последние две недели был лидером проката в России, обойдя по кассе «Матильду» Алексея Учителя и «Тор: Рагнарек» от той же Disney Disney

Фильм-сказка «Последний богатырь» за первые две недели проката в кинотеатрах собрал в России и СНГ (за исключением Украины) 1,32 млрд руб., сообщил российский офис Disney. Это шестой результат среди всех фильмов этого года и лучший среди российских картин. «Последний богатырь» – результат совместного производства Disney и российской компании Yellow, Black and White (YBW). Это второй фильм, который Disney сняла в России. Другие голливудские студии не занимаются производством фильмов в России.

«Последний богатырь» снят по мотивам русских сказок, он рассказывает историю Ивана, сына Ильи Муромца. Продюсеры не раскрывают, сколько потратили на фильм. На защите проектов в государственном Фонде кино летом этого года продюсеры картины рассказывали, что ее бюджет (включая продвижение) составляет 370 млн руб. и что партнеры инвестировали в проект равные суммы. Часть расходов YBW покрыл Фонд кино – за два года он предоставил на производство и прокат «Последнего богатыря» 100 млн руб., половину этой суммы продюсеры вернут государству, уточнил генеральный продюсер YBW Эдуард Илоян. Представитель фонда цифры не комментирует.