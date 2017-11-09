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Ксения Болецкая
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Статья опубликована в № 4446 от 09.11.2017 под заголовком: Богатырская касса

Disney начала зарабатывать на российском кино

Сказка «Последний богатырь» окупилась уже после двух недель проката

Фильм-сказка «Последний богатырь» за первые две недели проката в кинотеатрах собрал в России и СНГ (за исключением Украины) 1,32 млрд руб., сообщил российский офис Disney. Это шестой результат среди всех фильмов этого года и лучший среди российских картин. «Последний богатырь» – результат совместного производства Disney и российской компании Yellow, Black and White (YBW). Это второй фильм, который Disney сняла в России. Другие голливудские студии не занимаются производством фильмов в России.

«Последний богатырь» снят по мотивам русских сказок, он рассказывает историю Ивана, сына Ильи Муромца. Продюсеры не раскрывают, сколько потратили на фильм. На защите проектов в государственном Фонде кино летом этого года продюсеры картины рассказывали, что ее бюджет (включая продвижение) составляет 370 млн руб. и что партнеры инвестировали в проект равные суммы. Часть расходов YBW покрыл Фонд кино – за два года он предоставил на производство и прокат «Последнего богатыря» 100 млн руб., половину этой суммы продюсеры вернут государству, уточнил генеральный продюсер YBW Эдуард Илоян. Представитель фонда цифры не комментирует.

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