«Тор» побил рекорд «Звездных войн» в IMAX

Фильм собрал рекордную кассу для России на гигантских экранах, но по общим сборам он на втором месте

В длинные выходные «Тор» (на фото кадр из фильма) показывали только в премиальных форматах, то есть в 3D и IMAX Marvel

Сборы фильма «Тор: Рагнарёк» в IMAX за прошедшие выходные в период со 2 по 5 ноября составили 136 млн руб. без учета проката в странах СНГ, рассказала «Ведомостям» директор по маркетингу IMAX в России и СНГ Ольга Пильникова. За выходные в период со 2 по 6 ноября сборы фильма составили более 162,4 млн руб. в IMAX, столько же составили и сборы всех кинотеатров сети, которые показывали в минувшие выходные только «Тор: Рагнарёк», говорит Пильникова.

Это лучший результат по первому уик-энду в России за всю историю работы IMAX в России, сказала Пильникова. По данным IMAX, на втором месте по сборам седьмой эпизод «Звездных войн», который за первые выходные проката собрал 119,6 млн руб., на третьем - «Доктор Стрэндж» (103 млн руб.). «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» - 96 млн руб., «Трансформеры: Эпоха истребления» заработали 89 млн руб., «Хоббит: Битва пяти воинств» - 78 млн руб., «Железный человек» - 72 млн руб., «Сталинград» - 72 млн руб.

По словам Пильниковой, в России ситуация с фильмом «Тор: Рагнарёк» не отличается от ситуации в мире: картина очень популярна. Однако свою роль сыграло и то, что в эти длинные выходные «Тор» показывали только в премиальных форматах, т. е. в 3D и IMAX.

IMAX обеспечивает более 10% прокатных сборов в России в случае, если картина выходит в широкий прокат одновременно во всех форматах, включая премиальные, говорит Пильникова.

Впрочем, если учитывать сборы всех фильмов а минувший уик-энд, то «Тор: Рагнарёк» не стал лидером проката. В период со 2 по 6 ноября фильм заработал почти 593 млн руб. во всех российских кинотеатрах, следует из данных единой федеральной автоматизированной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). На первом месте по сборам фильм «Последний богатырь» - он заработал в минувшие выходные почти 549 млн руб.

Корпорация IMAX развивает сеть кинотеатров под одноименным названием с повышенным качеством изображения и звука. Для того чтобы показывать фильмы в IMAX, они должны сниматься на камеры самой корпорации или конвертироваться в этот формат. По данным самой компании, по состоянию на июнь 2017 г. в мире открыто 1257 кинотеатров сети. В России сейчас работают 48 кинотеатров сети, сказал «Ведомостям» предствавитель IMAX.