«Тор: Рагнарёк» - третий и лучший кинокомикс о скандинавском боге, упавшем на Землю

Старым друзьям Тору и Халку придется сойтись в гладиаторском поединке Marvel

В Асгарде все сложно. Куда-то пропал Один, и в его престолах веселится и ликует сынок, оборотень Локи. Его брат Тор, разоблачив и отчитав подлеца, пускается вместе с ним на поиски папы – и с помощью Доктора Стрэнджа находит Одина на Земле, в Норвегии и при смерти. Перед тем как уйти в голубую даль, Один прорицает, что вот-вот объявится старшая сестра Тора и Локи – богиня смерти Хела и тогда дело примет совсем серьезный оборот. И точно: Хела, воcстав откуда-то из своего hell’а (это английское слово исторически связано с ее именем), немедленно прижучивает патриотов Асгарда, а потом возглавляет армию мертвецов, уничтожает молот Мьёльнир и отправляет братьев куда-то на погибель (на самом деле – на планету-свалку Сакаар), где Тор встретится с воительницей-алкоголичкой Валькирией, станет невольным участником гладиаторских боев и будет вынужден драться со своим другом Халком.

Если вы все поняли из предыдущего абзаца, вы либо хорошо учились на первом курсе филфака (и, может быть, даже помните автора по имени Снорри Стурлусон), либо смотрели два предыдущих фильма студии Marvel про Тора, скандинавского бога грома, молнии и дубов. Когда-то, в 1962-м, Стэн Ли с очаровательной наглостью перетащил его из «Младшей Эдды» в мир Капитана Америки и Человека-паука. Спустя почти полвека шекспировский режиссер Кеннет Брана нашел для комиксов достойное, кто бы что ни говорил, киновоплощение – и с тех пор Тор ассоциируется у всего мира исключительно с обаятельным бородатым австралийцем Крисом Хемсвортом.

Второй фильм поставил Алан Тейлор, один из авторов «Игры престолов». На третий – и это казалось очень неожиданным решением – позвали новозеландца по имени Тайка Вайтити (его отец – маори, а мать – русская еврейка), автора чудесной комедии про повседневную жизнь вампиров «Реальные упыри» и прочих фильмов, становившихся огромными хитами на родине, а больше, в общем-то, нигде. Если выражаться грубо, но точно, Вайтити сделал героям «Тора» рожи попроще, сбив с истории всю возможную торжественность и мрачность: уже по кислотному радужному постеру можно было догадаться, что нас ждет почти комедия и к заявленному в названии Рагнарёку всерьез относиться никто не будет.

Туманное будущее богов Будущее Тора и Локи после Рагнарёка остается неясным. Точно известно, что в 2018-м оба появятся в фильме «Мстители: Война бесконечности», а в 2019-м – в продолжении этой картины, но оба там будут на вторых ролях: в «Войне бесконечности» соберутся все главные и второстепенные персонажи из «вселенной Marvel» общим числом 50 штук, на экране ожидается давка.

В традиционном русском переводе Рагнарёк – «гибель богов», но к фильму Вайтити скорее подошло бы определение из последнего романа Пелевина: #микрогибельбогов. Битву сил тьмы и света, в которой умрут почти все, традиционно рассматривали как довольно драматический сюжет, но мы-то знаем, что реальной гибелью Тора «Рагнарёк» закончиться не может, и все, что нас интересует, – как Вайтити сумеет все уничтожить и все равно завершить фильм хеппи-эндом.

Актерам в созданной Вайтити атмосфере дышится очень легко – хотя это, увы, вряд ли относится к великой Кейт Бланшетт. На голове у ее Хелы роскошные черные раскидистые рога, и играет Бланшетт в основном этими рогами. Она согласилась на роль главным образом потому, что об этом умоляли ее дети, и в результате ее Хела – самый тяжелый персонаж в эфемерном сказочном мире, взрослый, случайно усевшийся на карусель с орущими школьниками; Бланшетт словно никак не может нащупать верную ноту и чувствует себя неуверенно там, где артистка меньшего калибра была бы как рыба в воде.

Но, по счастью, Энтони Хопкинс прекрасен в роли старенького Одина, у Тома Хиддлстона случается лучший выход в роли Локи, и зал готов аплодировать, увидев пропавшего было с экранов Джеффа Голдблюма, звезду 80-х, в роли Великого Мастера, правителя Сакаара, устроителя гладиаторских боев без правил. Конечно, Вайтити пригласил его не случайно: ключевые для фильма эпизоды на Сакааре – это сплошные отсылки к 80-м, от «Побега из Нью-Йорка» до второго и третьего «Безумных Максов» и прочих фильмов тридцатилетней давности про жестокий постапокалиптический мир. Хемсворт входит в него с радостной улыбкой человека, вернувшегося в детство. «Тор: Рагнарёк» сильно напоминает другой хит Marvel – «Стражей Галактики» (тоже родом из 80-х, тоже с супергероями той эпохи вроде Говарда-утки или Сильвестра Сталлоне). И еще, как ни странно, – легкомысленных «Пиратов Карибского моря», где персонажи, подобно Локи, из предателей и злодеев превращались в лучших друзей и обратно.

Конечно, прежде всего «Тор: Рагнарёк» – это аттракцион, и с чудесами там все в порядке. Разумеется, особенно хотелось бы выделить Фенрира – гигантского волка, который, согласно скандинавским преданиям, в Рагнарёк разорвет волшебную цепь, вырвется из подземелья и начнет всех убивать. И в фильме Вайтити он вырывается и хочет всех мочить – но на его пути встает Халк. Даже жалко его становится – такая чудесная была собачка, я бы даже сказал, собачечка.

Автор – специальный корреспондент «Комсомольской правды»