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«Матильда» уступила кассу «Последнему богатырю»

Фильм Алексея Учителя смог собрать всего 200 млн рублей за первый уикенд

Скандальный фильм Алексея Учителя «Матильда» за первый уикенд проката собрал в российских кинотеатрах почти 200 млн руб., следует из данных системы ЕАИС.

На первом месте по сборам оказался фильм «Последний богатырь», который заработал вдвое больше «Матильды» - 416 млн руб. - за минувшие выходные, то есть почти половину всех сборов кинотеатров за уикенд. Это отечественный фильм Disney, который американская компания снимала вместе с Yellow, Black & White.

Таким образом, фильм «Матильда» не оправдал прогнозы кинотеатров: в сентябре гендиректор «Каро-Премьер» Алексей Рязанцев (эта компания прокатывает «Матильду») сообщил «Ведомостям», что прогноз по кассе фильма в первый уикенд - 1 млрд руб. Этот порог за уикенд пока не преодолел ни один фильм в России - ни отечественный, ни иностранный. Сотрудники двух киносетей рассказывали «Ведомостям» со ссылкой на продюсеров и прокатчика «Матильды», что они рассчитывают на общие сборы на сумму около 2 млрд руб.

«Матильда» режиссера Алексея Учителя вышла в прокат 26 октября и еще до премьеры стала самым скандальным российским фильмом. Это история о романе будущего императора России Николая II и польской балерины Матильды Кшесинской.

Против проката картины выступали защитники Николая II, самая активная из которых — депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская. По ее мнению, показ фильма нарушает закон, так как оскорбляет чувства верующих: Николай II и его семья признаны РПЦ святыми. Учитель, в свою очередь, говорил, что фильм основан на реальных событиях, о которых сохранилось множество свидетельств.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призывал составить собственное мнение о «Матильде»: «Все сходите – посмотрите. Каждый придёт к своему мнению».

Кадры из фильмов «Последний богатырь» и «Матильда»

Некоторые кинотеатры в регионах отказались от показа фильма, опасаясь за безопасность своих посетителей после ряда эксцессов с православными экстремистами. Кинотеатры, в том числе «Каро» усилили охрану на время первого уикенда проката.

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