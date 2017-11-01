Технологии
Платный
Екатерина Брызгалова
Медиа
Статья опубликована в № 4441 от 01.11.2017 под заголовком: «Одноклассники» на старте

В «Одноклассниках» появился платный контент

Это сериалы и фильмы от онлайн-кинотеатра Start.ru

Социальная сеть «Одноклассники» (входит в Mail.ru Group) начнет показывать фильмы и сериалы онлайн-кинотеатра Start.ru (проект Yellow, Black and White), сообщил «Ведомостям» представитель компании «Одноклассники» и подтвердил представитель Yellow, Black and White. Контент Start.ru будет доступен пользователям по подписке, ее стоимость составит 299 руб. Доходы компании поделят между собой, в какой пропорции – стороны не раскрывают.

Сериалы и фильмы от Start.ru – первый платный контент на «Одноклассниках», остальное видео пользователи этой соцсети смотрят бесплатно, в обмен на показ рекламы.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике