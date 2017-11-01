Статья опубликована в № 4441 от 01.11.2017 под заголовком: «Одноклассники» на старте
В «Одноклассниках» появился платный контент
Это сериалы и фильмы от онлайн-кинотеатра Start.ru
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Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
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-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Сериалы компании Yellow, Black and White ( на фото кадр из сериала «Кухня») можно будет смотреть на «Одноклассниках»
Yellow, Black and White
Социальная сеть «Одноклассники» (входит в Mail.ru Group) начнет показывать фильмы и сериалы онлайн-кинотеатра Start.ru (проект Yellow, Black and White), сообщил «Ведомостям» представитель компании «Одноклассники» и подтвердил представитель Yellow, Black and White. Контент Start.ru будет доступен пользователям по подписке, ее стоимость составит 299 руб. Доходы компании поделят между собой, в какой пропорции – стороны не раскрывают.
Сериалы и фильмы от Start.ru – первый платный контент на «Одноклассниках», остальное видео пользователи этой соцсети смотрят бесплатно, в обмен на показ рекламы.
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