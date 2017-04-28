«В контакте» и «Одноклассники» вводят платную подписку на музыку

Социальные сети «В контакте», «Одноклассники» и «Мой мир» с сегодняшнего дня вводят платную подписку на музыку — 149 руб. в месяц, рассказал представитель Mail.ru Group (владеет обеими соцсетями). Подписка будет работать как в десктопных версиях социальных сетей, так и в мобильных приложениях — причем как самих «В контакте», «Одноклассников» и «Моего мира» на iOS и Android, так и в приложении Boom, созданном вместе с United Media Agency (UMA) Олега Бутенко. UMA является посредником между Mail.ru Group и правообладателями, именно эта компания от лица группы заключает лицензионные соглашения с издателями музыки.

В мобильных приложениях «В контакте» и «Одноклассники» слушать музыку можно будет только онлайн, а приложение Boom позволит пользователям сохранять музыкальные треки и слушать их в офлайне, уточнил представитель Mail.Ru Group. Близкий к компании человек объясняет: таково было желание правообладателей, они считают, что возможность прослушивания музыки офлайн — это особенная функция, она должна быть доступна только в специальном музыкальном приложении, а не просто в соцсети. По словам представителя Mail.ru Group, 149 руб. — это подписка сразу на все сервисы группы.

Mail.ru Group несколько лет вела переговоры с крупными правообладателями о лицензировании музыки. Ранее лейблы не раз обвиняли группу, а особенно ее самый растущий актив — «В контакте» — в пиратстве. Эта соцсеть несколько лет подряд фигурирует в списке пиратских сайтов, который составляет торгпредство США. Правообладатели в беседе с «Ведомостями» никогда не скрывали, что их главная цель — легализовать «В контакте», которую они считают главным источником пиратства в рунете.

В прошлом году UMA от лица Mail.ru Group заключило соглашения с ведущими западными музыкальными мейджорами — Universal Music, Sony Music и Warner Music, а также с некоторыми российскими издателями — например, Первым музыкальным издательством (ПМИ). Эксперты оценивали общую сумму этих контрактов в $8 млн в год. Эта сумма включает в себя минимальные гарантийные платежи, которые правообладатель получает только за возможность использования его музыки. Также контракты предполагают, что Mail.ru Group будет платить лейблам отчисления от каждого проигранного трека и будет делиться доходами от рекламы.