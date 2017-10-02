«В контакте» и «Одноклассники» сократили время бесплатного прослушивания музыки

Подписку на музыкальные сервисы «В контакте», «Одноклассники» и «Мой мир» ввели еще в начале мая Е. Разумный / Ведомости

Социальные сети «В контакте», «Одноклассники» и мобильное приложение Boom ограничат возможность бесплатного прослушивания музыки до часа в день, рассказал «Ведомостям» представитель «В контакте». Ограничение вступило в силу с 1 октября и действует как для сайтов этих соцсетей в сети, так и для их мобильных версий. В дальнейшем это время будет снижено до 30 минут в сутки. Для того чтобы прослушивать музыку дольше часа в день, пользователи должны будут оформить ежемесячную подписку стоимостью в 149 руб., сказал «Ведомостям» представитель United Media Agency (UMA). Эта компания заключает от имени Mail.ru Group лицензионные соглашения с правообладателями.

Введение такого ограничения на мобильных устройствах связано с требованиями правообладателей, сказал «Ведомостям» представитель «В контакте» Евгений Красников. Подписку на музыкальные сервисы «В контакте», «Одноклассники» и «Мой мир» ввели еще в начале мая. Бесплатное прослушивание контента возможно только после просмотра рекламы. Тогда представитель компании говорил, что за 149 руб. пользователи получат подписку сразу на все музыкальные сервисы группы.

Для абонентов VK Mobile подписка будет бесплатной. VK Mobile - виртуальный оператор связи соцсети «В контакте», который работает на сетях «Мегафона».

Чтобы музыкальный раздел становился более качественным и развивался, «В контакте» было необходимо достичь определенных договоренностей с правообладателями, в том числе и об ограничении фонового прослушивания, говорит Красников. «При этом без подписки, совершенно бесплатно, можно продолжать свободно слушать любые треки. Любые музыканты могут начать монетизировать собственное творчество на нашей площадке, этим вопросом занимается UMA», - рассказал он.

Доходы от подписки между правообладателями будут перераспределять согласно условиям договоров с ними, сказал «Ведомостям» представитель UMA. Суммы вознаграждений могут меняться в зависимости от того, сколько раз прослушали произведения конкретного лейбла. Независимые исполнители, которые размещают свою музыку в группах, также могут получать вознаграждения за прослушивание их треков, говорит он. Для этого они должны заключить договор с лейблом или агрегатором, имеющим уже подписанный контракт с UMA.

Mail.ru Group несколько лет вела переговоры с крупными правообладателями о лицензировании музыки. Ранее лейблы не раз обвиняли группу, а особенно ее самый растущий актив – «В контакте» – в пиратстве. Эта соцсеть несколько лет подряд фигурирует в списке пиратских сайтов, составленном торгпредством США. Правообладатели в беседе с «Ведомостями» никогда не скрывали, что их главная цель – легализовать «В контакте», которую они считают главным источником пиратства в рунете.

Весной 2014 г. три крупных музыкальных сервиса – Universal Music, Sony Music и Warner Music – подали иски к «В контакте» с требованием возместить им 50 млн руб. материального ущерба и удалить треки нескольких исполнителей. Но суды решили, что социальная сеть – добросовестный посредник, который не может отвечать за контент, который загружают пользователи.

Представитель UMA называет постепенное ограничение возможности бесплатного прослушивания музыки в социальных сетях беспрецедентным шагом. Другие музыкальные стриминговые сервисы были вынуждены полностью и одномоментно отключить фоновое прослушивание, говорит он.

Ранее UMA и Mail.Ru Group подписали партнерские соглашения с Universal Music Group, Warner Music Group, Sony Music Entertainment, Merlin Network и другими правообладателями и сейчас работа над расширением библиотеки музыки в социальных сетях продолжается, говорит представитель UMA.