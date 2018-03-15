Статья опубликована в № 4526 от 15.03.2018 под заголовком: Очень взрослое кино
Аудитория российских кинотеатров постарела
В кино стали чаще ходить жители старшего возраста – трети из них больше 35 лет
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Как следует из опроса ВЦИОМа, типичному кинозрителю в крупных городах России 30 лет, он посещает кинотеатры один-два раза в месяц со своей второй половиной – женой / мужем / молодым человеком или девушкой
Евгений Разумный / Ведомости
Жители России старшего возраста стали чаще ходить в кино, следует из опроса ВЦИОМа, сделанного по заказу государственного Фонда кино. Если год назад люди старше 35 лет составляли четверть зрителей кинотеатров (24%), то сейчас – почти треть (33%).
ВЦИОМ в конце 2017 – начале 2018 г. опросил 8377 зрителей на выходе из кинотеатров в 12 крупнейших городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород. Аналогичный опрос компания впервые проводила в конце 2016 – начале 2017 г.
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