Иностранцы принесли российскому кино 17% сборов

Статья опубликована в № 4518 от 01.03.2018 под заголовком: $44,5 млн с чужого экрана

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Самую большую зарубежную кассу собрали «Защитники» (на фото кадр из фильма) Enjoy Movies

В 2017 г. российские фильмы вне России посмотрело 10,7 млн зрителей, сборы достигли $44,3 млн, посчитал государственный Фонд кино. Это первая совокупная статистика зарубежной кассы отечественного кино. Прежде аналитические компании и профильные СМИ публиковали данные о сборах отдельных картин за рубежом или в отдельных странах.

Фонд кино собрал данные по прокату российских фильмов в 2017 г. в 48 странах, сообщил руководитель аналитического департамента фонда Федор Соснов. Жители России в 2017 г. потратили на билеты в кинотеатры 53,8 млрд руб., из них 13 млрд руб., или $222,6 млн, – на российское кино, по данным журнала «Бюллетень кинопрокатчика». Внутри страны российское кино посмотрело 54,7 млн зрителей. Получается, прокат за пределами родины дал российскому кино 17% кассы и зрителей.

Внимание иностранного зрителя пытается привлечь каждая вторая картина из России, по данным Фонда кино и «Бюллетеня кинопрокатчика»: в 2017 г. российские кинотеатры показали 130 отечественных фильмов, иностранные кинотеатры – 62. В 2017 г. международные сборы российского кино уменьшились в сравнении с 2016 г. ($47,8 млн), а аудитория выросла (в 2016 г. – 9,3 млн зрителей).

Государство через Фонд кино финансирует производство и прокат подавляющего большинства отечественных фильмов. Правительство определяет эффективность фонда через долю российского кино в прокате: оно должно отбивать зрителей у голливудских картин. В 2017 г. доля русского кино впервые за 10 лет превысила 25%.

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