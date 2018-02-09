Кинокомпания Алексея Учителя получит госфинансирование благодаря «Матильде»

Максим Стулов / Ведомости

Фонд кино опубликовал список крупнейших кинокомпаний в России (список лидеров), которые гарантированно получат госфинансирование своих проектов в этом году. Фонд определяет этот список в зависимости от сборов фильмов, выпущенных кинокомпаниями за последние несколько лет, и их рейтингов в телеэфире. В этом году в список лидеров попали 10 кинокомпаний - столько же, сколько в 2017 г. Одна компания из списка выпала – это Enjoy Movies. Ее заменила студия «Рок» Алексея Учителя.

Из бюджета ежегодно выделяются миллиарды рублей на производство и прокат отечественных фильмов. Картины для массовой аудитории финансируются через Фонд кино. Тот в приоритетном порядке выделяет деньги лидерам. В этом году совокупно лидеры могут получить 2,5 млрд руб., 2 млрд руб. из которых - безвозратно.

Прежде «Рок» входил в список лидеров лишь в 2012-2013 гг. Тогда Фонд кино изменил методику определения крупнейших кинокомпаний и стал учитывать в своих рейтингах фестивальные награды компаний. «Рок» специализируется на авторском кино, у фильмов студии к тому моменту накопилось достаточное количество фестивальных номинаций и призов. Но уже в 2014 г. фонд вновь изменил методику - фестивальные награды продолжали учитываться, но перестали так сильно влиять на рейтинг кинокомпаний.

В этом году «Рок» попал в список благодаря фильму «Матильда». По данным государственной системы учета кинобилетов ЕАИС, «Матильда» собрала в России 512 млн руб. и вошла в топ-10 самых кассовых отечественных фильмов года. Выход фильма сопровождался скандалом – депутат Наталья Поклонская и православные радикалы требовали запретить фильм к показу, так как он якобы оскорбляет память императора Николая II и оскорбляет чувства верующих. Радикалы угрожали поджечь кинотеатры, которые покажут картины. Но Минкульт заявил, что цензура в России запрещена, и выдал прокатное удостоверение на «Матильду». Поклонская отказалась комментировать вхождение студии Учителя в список лидеров.

Enjoy Movies в прошлом году оказалась на грани банкротства из-за разногласий учредителей и иска Федеральной налоговой службы (ФНС). Из-за этого компания пока так и не смогла вернуть фонду деньги, полученные ранее на условиях полного возврата.

Всего ФНС по итогам проверки доначислила Enjoy Movies 71 млн руб. налога на прибыль (с учетом пени и штрафов). Компания в марте 2017 г. оспорила это решение в суде, но налоговая списала часть спорных средств со счетов компании. В конце июня Арбитражный суд Москвы встал на сторону Enjoy Movies и признал, что налог был доначислен неправильно и ФНС должна вернуть списанные средства.

Сооснователь Enjoy Movies Георгий Малков подтвердил «Ведомостям», что компания не успела вернуть фонду деньги, полученные на производство фильма «Защитники»: «Мы намерены сделать это в ближайшее время». По словам Малкова, компания рассчитывает вернуться в список лидеров в 2019 г., а пока будет претендовать на деньги фонда наравне с другими кинокомпаниями-нелидерами. На производство фильмов такими компаниями фонд в этом году выделяет 500 млн руб.

Помимо «Рока» в список лидеров включены студия «Три тэ» Никиты Михалкова, «Дирекция кино» Анатолия Максимова, «Централ партнершип» (ЦПШ, входит в «Газпром-медиа»), «Нон-стоп продакшн» Александра Роднянского и Сергея Мелькумова, «Профит» Игоря Толстунова, Yellow, Black & White, СТВ Сергея Сельянова, Art Pictures Федора Бондарчука и Дмитрия Рудовского, «Нон-стоп продакшн» Александра Роднянского и Сергея Мелькумова.

Сколько денег получит в итоге тот или иной лидер, зависит от того, насколько успешно он защитит проекты перед экспертами фонда. Эти эксперты – специально привлеченные сценаристы, режиссеры, продюсеры, прокатчики и кинокритики, которые по итогам защиты проектов составляют сводный рейтинг будущих картин. Финальное решение по финансированию принимает попечительский совет фонда.

В подавляющем числе случаев каждый лидер защищает хотя бы один проект в год и получает госфинансирование. Лишь в прошлом году впервые без госфинансирования остались сразу три лидера: Enjoy Movies, ЦПШ и «Нон-стоп продакшн». Enjoy Movies не смогла участвовать в защите из-за долгов перед фондом, а две другие компании не смогли защитить ни одного проекта.

Реквизит «Матильды» выставлен на продажу