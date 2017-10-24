В центре Москвы задержаны протестующие против премьеры «Матильды»

Возле кинотеатра собрались православные активисты организации «Сорок сороков» М. Стулов / Ведомости

Полицейские задержали семерых православных активистов около столичного кинотеатра «Октябрь», где проходит премьерный показ фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда».

Изначально на Новом Арбате были задержаны три человека «за нарушение общественного порядка», рассказали в пресс-службе управления МВД по Москве. Чуть позже «за аналогичное правонарушение» возле кинотеатра были задержаны еще четыре человека. «Все задержанные доставлены в отдел полиции», - уточнили в ГУ МВД. В отношении активистов возбуждены административные дела по ст. 20.2. КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Все задержанные являются православными активистами организации «Сорок сороков», сообщает ТАСС. В целом обстановка у кинотеатра спокойная. Еще до премьеры были усилены меры безопасности, дежурят наряды полиции. Протестующие стоят с иконами и портретом Николая Второго, из них шесть человек пришли с детьми и читают молитву. Некоторые пели песни, одна из женщин держала плакат «Матильда - клевета на помазанников Божьих».

Активисты «Сорока сороков» дали прибывшему на премьеру политику Владимиру Жириновскому 30 сребреников и сказали ему, что «номинировали Учителя на премию "Иудина радость", которая вручается за выдающиеся достижения в русофобии и попрании традиционных русских ценностей».

Ранее координатор активистов Андрей Кормухин заявил, что 30 сребреников ручной работы протестующие планируют раскидать на красной дорожке, передает «РИА Новости». «Продажная элита за тридцать сребреников продала государя. Мы боимся, что сейчас эта же продажная элита сделает это с нашим президентом. Мы пришли сюда заявить свою позицию и помолиться перед кинотеатром «Октябрь», — сказал Кормухин.

Как сообщает «Газета.Ru», премьера фильма проходит при повышенных мерах безопасности, к охране показа картины привлекли Федеральную службу охраны России (ФСО).

Фильм «Матильда» выходит в широкий прокат 26 октября. Кинолента рассказывает о романе будущего императора России Николая II и польской балерины Матильды Кшесинской. Против выхода фильма выступают защитники императора, в их числе депутат Госдумы Наталья Поклонская. По ее мнению, показ фильма нарушит закон, так как оскорбляет чувства верующих. Николай II и члены его семьи были причислены РПЦ к лику святых.

Кто пришел на премьеру «Матильды» в Москве