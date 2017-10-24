Кто пришел на премьеру «Матильды» в Москве
У кинотеатра задержали семерых протестующих
24 октября проходит премьерный показ фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда» в Москве
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У кинотеатра «Октябрь», где проходит показ, собрались активисты организации «Сорок сороков». Изначально на Новом Арбате были задержаны три человека «за нарушение общественного порядка», рассказали в пресс-службе управления МВД по Москве. Чуть позже «за аналогичное правонарушение» возле кинотеатра были задержаны еще четверо
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Координатор общественного движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин
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Еще до премьеры были усилены меры безопасности, дежурят наряды полиции
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Активисты «Сорока сороков» дали прибывшему на премьеру политику Владимиру Жириновскому 30 сребреников и сказали ему, что «номинировали Учителя на премию "Иудина радость", которая вручается за выдающиеся достижения в русофобии и попрании традиционных русских ценностей»
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Режиссер Юрий Грымов
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Писатель, богослов, философ Андрей Кураев
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Актер Сергей Гармаш
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Актриса Екатерина Шпица
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Продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия
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Супруги, актеры Владимир Андреев и Наталья Селезнева
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Журналист Божена Рынска
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Актриса Регина Мянник
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Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов
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В широкий прокат фильм «Матильда» выйдет 26 октября
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