Кто пришел на премьеру «Матильды» в Москве

Максим Стулов / Ведомости

У кинотеатра «Октябрь», где проходит показ, собрались активисты организации «Сорок сороков». Изначально на Новом Арбате были задержаны три человека «за нарушение общественного порядка», рассказали в пресс-службе управления МВД по Москве. Чуть позже «за аналогичное правонарушение» возле кинотеатра были задержаны еще четверо

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