Российские зрители увидят третьих «Мстителей» на неделю позже американцев

Кадр из фильма «Мстители: Война бесконечности» Marvel

Киностудия Walt Disney и создатель комиксов Marvel решили перенести дату премьеры фильма «Мстители: Война бесконечности» в США на неделю раньше. Премьера фильма была запланирована на 4 мая, теперь фильм покажут 27 апреля, об этом кинокомпания сообщила в Twitter в переписке с актером Робертом Дауни-младшим (исполняет в фильме роль «Железного человека»).

Актер задал вопрос Marvel: «Есть ли возможность увидеть фильм раньше?» «Для вас — все, что угодно, мистер Старк! 27 апреля устроит?» — ответил Marvel через свой официальный канал в Twitter.

Изначально во многих странах премьера фильма должна была состояться именно 27 апреля, поэтому перенос даты премьеры коснулся в первую очередь американских кинотеатров.

Впрочем, в России переносить дату премьеры вслед за США, скорее всего, не будут. «Планов по переносу российской премьеры "Мстителей" у нас на данный момент нет», — сказал «Ведомостям» представитель прокатной компании WDSSPR.

В российских кинотеатрах показ фильма стартует 3 мая, предполагалось, что премьера в России состоится одновременно с премьерой в США.

Российской студии Disney потребовалось время, чтобы утвердить вместе с чиновниками дату премьеры фильма, которая совпадала бы с мировой. В середине февраля стало известно, что Министерство культуры выдало прокатное удостоверение фильму о супергероях от студии Disney только на 11 мая. Чиновники решили отложить дату премьеры голливудского блокбастера для того, чтобы он не мешал отечественным фильмам, показ которых запланирован на майские праздники. Это уже не первый случай, когда Министерство культуры переносит премьеру фильма о «Мстителях».

Аналогичным образом в 2015 г. по настоянию министра культуры Владимира Мединского с майских праздников была перенесена российская премьера первого фильма франшизы «Мстители».

Впрочем, на этот раз представители Минкульта настаивали, что WDSSPR изначально подала заявку на 11 мая. Ранее чиновники объясняли, что при столкновении в прокате больших российских и иностранных премьер пытаются убедить прокатчиков последних самостоятельно перенести дату старта в России. Представитель Disney прежде не объяснял, почему «Мстители: Война бесконечности» планируются к выходу в России позднее, чем в мире.

В обмен на возвращение картины «Мстители: Война бесконечности» на дату мировой премьеры крупнейшие киносети пообещали Минкультуры не показывать этот фильм на сам праздник 9 мая, рассказали «Ведомостям» сотрудники двух киносетей. Они настояли на анонимности, сославшись на договоренности с чиновниками.

Чиновники впервые договорились с кинотеатрами об исключении из проката какой-либо картины в течение дня. Прежде Мединский неоднократно говорил о необходимости введения специальных каникул для отечественного кино – около праздничных периодов, когда кинотеатры должны показывать только отечественные фильмы.

В эти майские праздники выходит в прокат отечественная картина «Собибор», снятая Константином Хабенским. Идея фильма принадлежит Мединскому. Первоначально министр даже значился одним из сценаристов картины. Но в середине февраля он заявил, что не является сценаристом «Собибора»: «Я только принес на нескольких листах бумаги историю, на основе которой потом другие люди написали сценарий».

«Мстители: Война бесконечности» – третий фильм одноименной франшизы. Он может стать одним из самых кассовых фильмов года, поэтому кинотеатры протестовали против его переноса с майских праздников, когда в кино ходит больше зрителей, чем обычно.

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