Фильм «Мстители» вернулся на майские праздники

Кадр из фильма «Мстители: Война бесконечности» Marvel

Фильм «Мстители: Война бесконечности» стартует в российских кинотеатрах 3 мая, одновременно с мировой премьерой, следует из сообщения WDSPPR (совместная прокатная компания Disney и Sony Pictures). В середине февраля стало известно, что из-за конкуренции с российскими картинами, выходящими в прокат на День Победы 9 мая, премьера этого фильма в России сдвигается на неделю позднее, 11 мая. Именно на эту дату Министерство культуры выдало прокатное удостоверение фильму о супергероях от студии Disney. Аналогичным образом в 2015 г. по настоянию министра культуры Владимира Мединского с майских праздников была перенесена российская премьера первого фильма франшизы «Мстители».

Впрочем, на этот раз представители Минкульта настаивали, что WDSSPR изначально подали заявку на 11 мая. Ранее чиновники объясняли, что при столкновении в прокате больших российских и иностранных премьер пытаются убедить прокатчиков последних самостоятельно перенести дату старта в России.

Представитель Disney прежде не объяснял, почему «Мстители: Война бесконечности» планируется к выходу в России позднее, чем в мире. Сегодня он также отказался от дополнительных комментариев.

В обмен на возращение «Мстителей: Война бесконечности» на дату мировой премьеры крупнейшие киносети пообещали Минкультуры не показывать этот фильм на сам праздник 9 мая, рассказали «Ведомостям» сотрудники двух киносетей. Они настояли на анонимности, сославшись на договоренности с чиновниками. В этот день киносети сделают акцент на отечественном кино, говорит один из собеседников «Ведомостей». Он не уточнил, откажутся ли крупнейшие киносети в этот день только от показа «Мстителей» или от всего иностранного кино. Представители «Каро» и объединенной киносети «Формула кино» и «Синема парк» от комментариев отказались. Чиновники впервые договорились с кинотеатрами об исключении из проката какой-либо картины в течение дня. Прежде Мединский неоднократно говорил о необходимости введения специальных каникул для отечественного кино – околопраздничных периодов, когда кинотеатры должны показывать только отечественные фильмы.

В эти майские праздники выходит в прокат отечественная картина «Собибор», снятая Константином Хабенским. Идея фильма принадлежит Мединскому. Первоначально министр даже значился одним из сценаристов картины. Но в середине февраля он заявил, что не является сценаристом «Собибора»: «Я только принес на нескольких листах бумаги историю, на основе которой потом другие люди написали сценарий».

«Мстители: Война бесконечности» - третий фильм одноименной франшизы. Он может стать одним из самых кассовых фильмов года, поэтому кинотеатры протестовали против его переноса с майских праздников, когда в кино ходит больше зрителей, чем обычно.

Получить комментарий Министерства культуры пока не удалось.

Для рынка это хорошая новость, так как это означает, что в майские праздники российские кинотеатры смогут предложить зрителям разнообразный контент, говорит директор по маркетингу IMAX в России и СНГ Ольга Пильникова. Это очень положительно скажется на сборах всех кинотеатров без исключения, уверена она: «Опираясь на наш опыт показа картин Marvel, мы ожидаем, что интерес к картине «Мстители: война бесконечности» будет высоким. Недавняя премьера «Черной пантеры» принесла IMAX в России больше 103,5 млн руб. Это примерно 78% от общих сборов российских кинотеатров премиального формата (131,26 млн руб.) и третий результат в IMAX по итогам первых выходных».

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