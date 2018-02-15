Россия обогнала Францию и стала европейским лидером по числу билетов в кино

Продажи билетов в России растут вместе с числом кинотеатров Андрей Махонин / Ведомости

Жители России в 2017 г. купили 213,6 млн билетов в кино, указано в отчете Международного объединения кинотеатров (UNIC), европейской отраслевой ассоциации. Таким образом, Россия по числу билетов впервые стала крупнейшим кинорынком в Европе, пишет UNIC.

Это совпадает с данными журнала «Бюллетень кинопрокатчика», по которым число кинобилетов в России выросло за год на 10,4% до 213,7 млн, а сборы фильмов – на 9,7% до 53,8 млрд руб.

Россия по числу билетов обогнала многолетнего лидера - Францию, отмечает в отчете UNIC. Если в нашей стране число билетов выросло, то во Франции в 2017 г. снизилось на 1,8% до 209,2 млн. Замыкает европейскую тройку лидеров по числу билетов Великобритания (170,6 млн билетов).

Население этих стран значительно меньше России, но в них расположено больше кинотеатров в расчете на одного жителя и их жители чаще ходят в кино.

Продажи билетов в России растут вместе с числом кинотеатров. Так, по данным «Невафильм Research», на 1 января 2017 г. в нашей стране действовали 1594 кинотеатра с 4786 залами, за год их стало на 15% больше, а число залов – на 9,5%.

Впрочем, из-за разницы в стоимости билетов та же Великобритания заметно обходит Россию по размеру кинокассы. Так, по данным ComScore, в 2017 г. сборы кинофильмов в Великобритании превысили $1,9 млрд. Касса России при пересчете в доллары по курсу Центробанка в прошлом году - $1,01 млрд.

Крупнейшим кинорынком мира по кассе остается США, где фильмы в 2017 г. собрали около $11 млрд.

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