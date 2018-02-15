Россия обогнала Францию и стала европейским лидером по числу билетов в кино

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Продажи билетов в России растут вместе с числом кинотеатров
Андрей Махонин / Ведомости
Жители России в 2017 г. купили 213,6 млн билетов в кино, указано в отчете Международного объединения кинотеатров (UNIC), европейской отраслевой ассоциации. Таким образом, Россия по числу билетов впервые стала крупнейшим кинорынком в Европе, пишет UNIC.
Это совпадает с данными журнала «Бюллетень кинопрокатчика», по которым число кинобилетов в России выросло за год на 10,4% до 213,7 млн, а сборы фильмов – на 9,7% до 53,8 млрд руб.
Россия по числу билетов обогнала многолетнего лидера - Францию, отмечает в отчете UNIC. Если в нашей стране число билетов выросло, то во Франции в 2017 г. снизилось на 1,8% до 209,2 млн. Замыкает европейскую тройку лидеров по числу билетов Великобритания (170,6 млн билетов).
Население этих стран значительно меньше России, но в них расположено больше кинотеатров в расчете на одного жителя и их жители чаще ходят в кино.
Продажи билетов в России растут вместе с числом кинотеатров. Так, по данным «Невафильм Research», на 1 января 2017 г. в нашей стране действовали 1594 кинотеатра с 4786 залами, за год их стало на 15% больше, а число залов – на 9,5%.
Впрочем, из-за разницы в стоимости билетов та же Великобритания заметно обходит Россию по размеру кинокассы. Так, по данным ComScore, в 2017 г. сборы кинофильмов в Великобритании превысили $1,9 млрд. Касса России при пересчете в доллары по курсу Центробанка в прошлом году - $1,01 млрд.
Крупнейшим кинорынком мира по кассе остается США, где фильмы в 2017 г. собрали около $11 млрд.
Какие фильмы не разрешили показать в России
Вольга
«Смерть Сталина». Сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи не будет показана в кинотеатрах в России, прокатное удостоверение фильма будет отозвано. В Минкультуры пояснили, что в фильме выявлена информация, распространение которой запрещено российским законодательством. Что это за информация, в министерстве не уточнили
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Вольга
«Смерть Сталина» – сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи. Фильм рассказывает историю борьбы за власть, развернувшейся после смерти советского вождя. Премьера фильма в России должна состояться в этот четверг, 25 января
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«Зов космической эволюции». Прокатное удостоверение картина о семье Рерихов получила в 2013 г. Через три года Минкультуры отозвало удостоверение после обращения гендиректора Государственного музея искусств народов Востока Александра Седова
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В обращении, в частности, утверждалось, что в фильме использовалось изображение свастики. Позже суд признал отзыв незаконным, однако до сих пор прокатное удостоверение «Зову космической эволюции» не возвращено
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Summit
«Номер 44». Фильм студии Summit был снят по одноименному роману Тома Роба Смита. По сюжету главный герой ленты – офицер советской разведки Лев Демидов. Он расследует серию убийств 44 детей. Премьера картины в России должна была состояться 17 апреля 2015 г., у нее было прокатное удостоверение
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Summit
За несколько дней до премьеры «Номера 44» министр культуры Владимир Мединский заявил, что СССР в фильме изображен как Мордор, «с физически и морально неполноценными недочеловеками». После этого прокатчик картины - кинокомпания «Централ партнершип» вернула в Минкультуры удостоверение и отказалась от показа картины
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«Любовь». В том же 2015 г. Минкультуры отказалось выдать разрешение на показ в России фильма Гаспара Ноэ. Этот эротический 3D-фильм чиновника назвали порнографией
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«Любовь» Гаспара Ноэ - это эротическая мелодрама и история любви, снятая в формате 3D. Она была показана в специальной внеконкурсной программе на Каннском кинофестивале, где номинировалась на квир-пальмовую ветвь за освещение ЛГБТ-темы в кино. По отзывам, фильм шокировал многих зрителей откровенными сценами
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«Чебурашка». В июне 2014 года Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у японского мультфильма режиссера Макото Накамуры. Сделано это было по требованию «Союзмультфильма». Студия утверждала, что картина нарушает ее имущественные права
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Проверка министерства установила, что японский «Чебурашка» не связан напрямую с классическими работами «Союзмультфильма», а права на его создание были законно получены от автора персонажей Эдуарда Успенского и мультипликатора Леонида Шварцмана. Показы были возобновлены
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«Борат». В 2006 г. предшественник Минкультуры - Федеральное агентство по культуре и кинематографии запретило в России показ комедии с Сашей Бароном Коэном, сыгравшим казахского журналиста
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Российские чиновники сочли «Бората» уничижительным по отношению к народу Казахстана. А вот следующую пародию с Коэном, в этом раз на арабские страны, – фильм «Диктатор» 2012 г. в России показали. В Белоруссии, Таджикистане и Туркмении «Диктатор» был запрещен