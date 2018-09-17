Миллиардер Марк Бениофф приобретает журнал Time за $190 млн
Американский новостной еженедельник Time, принадлежащий медийной корпорации Meredith, перейдет в собственность гендиректора технологической компании Salesforce Марка Бениоффа и его супруги Линн. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление Salesforce.
Сделку предполагается закрыть в течение 30 дней. Ее сумма составила $190 млн. Главный редактор журнала Эдвард Фелсенталь уточнил, что «Бениоффы будут владеть журналом Time как семейным капиталовложением». По его словам, пара не будет непосредственно управлять медийным проектом. Не будет с ним связан и Salesforce.
Time, впервые вышедший в1923 г., известен на весь мир своими рейтингами. Одним из самых популярных является «Человек года», традиционно публикующийся в декабрьских выпусках. В разные годы на обложках журнала появлялись Адольф Гитлер (человек года – 1938) , Иосиф Сталин (человек года 1939), Михаил Горбачёв (его отмечали в 1987 и 1989 гг.). В 2007 г. человеком года был назван президент России Владимир Путин.