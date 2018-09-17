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Миллиардер Марк Бениофф приобретает журнал Time за $190 млн

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Американский новостной еженедельник Time, принадлежащий медийной корпорации Meredith, перейдет в собственность гендиректора технологической компании Salesforce Марка Бениоффа и его супруги Линн. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление Salesforce.

Сделку предполагается закрыть в течение 30 дней. Ее сумма составила $190 млн. Главный редактор журнала Эдвард Фелсенталь уточнил, что «Бениоффы будут владеть журналом Time как семейным капиталовложением». По его словам, пара не будет непосредственно управлять медийным проектом. Не будет с ним связан и Salesforce.

Time, впервые вышедший в1923 г., известен на весь мир своими рейтингами. Одним из самых популярных является «Человек года», традиционно публикующийся в декабрьских выпусках. В разные годы на обложках журнала появлялись Адольф Гитлер (человек года – 1938) , Иосиф Сталин (человек года 1939), Михаил Горбачёв (его отмечали в 1987 и 1989 гг.). В 2007 г. человеком года был назван президент России Владимир Путин.

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«Голос» призвал к пересчету голосов на выборах губернатора Приморья

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Движение в защиту прав избирателей «Голос» призвало к публичному повторному пересчету голосов по итогам второго тура выборов губернатора Приморского края. Об этом говорится на сайте организации.

По данным ЦИК, по итогам подсчета 99,16% голосов лидирует врио губернатора Андрей Тарасенко, выдвинутый «Единой России», с результатом 49,55% (253 200 голосов). Его оппонент от КПРФ Андрей Ищенко, лидировавший в процессе подсчета, при подсчете последнего процента протоколов УИК стал отставать. Сейчас он набирает 48,06% (245 550).

Призыв «Голоса» адресован системе избирательных комиссий и правоохранительным органам. Движение предложило им «до подведения общих результатов безотлагательно провести объективное и открытое рассмотрение всех поступивших жалоб, провести публичный повторный подсчет голосов на избирательных участках, по которым были введены повторные протоколы в систему ГАС «Выборы». Перепроверить также предлагается результаты на участках «с аномальным распределением голосов между кандидатами и участки, по которым данные долгое время не вводились в систему».

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Политика
Новости

Столтенберг допустил применение принципа коллективной обороны в ответ на кибератаки России

Ведомости
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Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг не исключил применения статьи 5 устава блока о коллективной обороне в случае осуществления Россией кибератаки в отношении одного из членов НАТО. Отвечая на вопрос издания Axios, он заявил, что это возможно, но «не автоматически», а «будет зависеть от характера кибератаки». В каждом конкретном случае применения статьи 5 решение будет выноситься отдельно.

Статья 5 устава Северо-атлантического блока предполагает возможность коллективной обороны в случае вооруженного нападения на одного или нескольких членов альянса. Несколько лет назад этот же принцип был распространен и на кибератаки.

12 сентября президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство иностранных государств в выборы США. Как ранее сообщало агентство Reuters, санкции будут распространяться на причастных к кибератакам и кампаниям по дезинформированию американцев.

Также США подозревают Россию во вмешательстве в американские энергосети. «Существует доказательство, что такое вмешательство было, и это недопустимо», – заявлял 14 сентября министр энергетики США Рик Перри.

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Политика
Новости

Тимакова рассказала о своих задачах в ВЭБе

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Пресс-секретарь премьер-министра России Наталья Тимакова, проработавшая с Дмитрием Медведевым 12 лет, уже на этой неделе может перейти на позицию зампреда Внешэкономбанка. В новой должности она будет курировать связи с госструктурами, корпоративную благотворительность, а также блок по урбанистике. Об этом она рассказала в интервью газете «Коммерсантъ».

«У Игоря Шувалова (председатель ВЭБа. – "Ведомости") есть амбициозная идея превратить банк в настоящий институт развития. Не просто в структуру, которая поддерживает те или иные госпроекты, а в компанию, которая инвестирует в развитие территорий. Одно из направлений, которое он хочет развивать, связано с урбанистикой, с городской культурой. Команда, которая это будет делать, формируется, и Игорь Шувалов предложил мне помимо GR и корпоративной благотворительности и эту зону ответственности», – рассказала она.

Комментируя решение об уходе из правительства, Тимакова отметила, что начала думать об этом еще три года назад. «В какой-то момент мне показалось, что все, что я могла сделать на этой позиции, я сделала», – пояснила она. Прошлой осенью Тимакова объявила Медведеву о своем решении уйти с госслужбы «после завершения нового политического цикла – избрания президента и утверждения нового состава правительства».

Новым пресс-секретарем премьера станет первый заместитель главного редактора агентства «Россия сегодня» Олег Осипов. Тимакова рассказала, что на это место рассматривались несколько человек. Медведев встречался не со всеми из них. «В случае с Олегом Осиповым есть сочетание журналистского прошлого, наличие контакта с премьер-министром и административный опыт», – пояснила она.

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Политика
Новости

«Коммерсантъ» узнал о переходе замглавы ФАС в «Роскосмос»

Ведомости
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Замруководителя Федеральной антимонопольной службы Максим Овчинников написал заявление об уходе из ФАС и в ближайшее время перейдет на работу в «Роскосмос». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на близкие к аппарату правительства источники. Ожидается, что в госкорпорации он станет первым заместителем гендиректора по финансово-экономическим вопросам и бюджетированию. Ни Овчинников, ни «Роскосмос» ситуацию не комментируют.

35-летний Овчинников станет самым молодым топ-менеджером «Роскосмоса». С нынешним руководителем госкорпорации Дмитрием Рогозиным, бывшим вице-премьером по ВПК, он был лично знаком еще в 2014 г. В ФАС Овчинников, работавший там с 2007 г., сначала возглавлял управление промышленности и оборонного комплекса, а затем контролировал закупки сухопутных и морских вооружений и военной техники. Самым громким делом Овчинникова в ФАС стало расследование доказательств сговора между «Газпромом» и крупнейшим трубным трейдером СЕТП Аркадия и Бориса Ротенбергов. В 2017 г. ФАС обнаружила сговор при проведении около 50 торгов на сотни миллионов рублей по закупке противогазов «практически для всех ведомств». Аналогичные нарушения фиксировались и с начала 2018 г.

В «Роскосмосе» Овчинников сменит Татьяну Ельфимову, пришедшую в компанию в 2016 г. при прежнем руководителе Игоре Комарове. До этого она работала в «Росатоме» заместителем Сергея Кириенко, нынешнего первого замглавы администрации президента. В «Роскосмосе» к ней были претензии из-за слабого освоения бюджета. В июне оно не превышало 23% от плана. Ожидается, что из госкорпорации она уйдет в Фондсервисбанк, «перезапускать» его под новые задачи.

Место Овчинникова в ФАС займет бывший замминистра связи Михаил Евраев. В 2007–2012 гг. он возглавлял управление ФАС по контролю за размещением госзаказа, а также готовил переход от упраздненного закона о госзакупках (94-ФЗ) к действующему – о контрактной системе (44-ФЗ).

Бизнес
Новости

Министр энергетики Саудовской Аравии посетит российскую Энергетическую неделю

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Министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих, встречавшийся накануне с российским коллегой Александром Новаком в Москве, вернется в Россию через две недели. Он примет участие в Российской энергетической неделе, открывающейся 3 октября в столичном Манеже. Об этом говорится в сообщении российского Минэнерго.

По итогам состоявшихся консультаций стороны отметили хорошую динамику развития отношений и подтвердили «готовность оперативно реагировать на изменения рыночной конъюнктуры, чтобы совместно с партнерами обеспечить стабильность рынка в любых условиях». На встрече речь шла о создании «долгосрочной структуры взаимодействия» стран, входящих и не входящих в ОПЕК.

Переговоры Новака и Аль-Фалиха состоялись в преддверии встречи ОПЕК+ в Алжире 22–23 сентября. В ноябре ожидается введение США антииранских санкций. Эти темы фигурировали и в повестке встречи Новака с министром энергетики США Риком Перри 13 сентября в Москве.

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Политика
Новости

Полиция исключила след «Новичка» в новом отравлении в Солсбери

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Причиной отравления двух посетителей ресторана в английском городе Солсбери не было нервно-паралитическое вещество «Новичок», сообщает полиция графства Уилтшин.

«Мы можем подтвердить, что нет никаких причин предполагать, что веществом [отравления] был «Новичок», – указали в полиции.

В воскресенье вечером двое посетителей ресторана Prezzo, 40-летний мужчина и 30-летняя женщина, почувствовали себя плохо и были доставлены в больницу. Они остаются под наблюдением врачей, отмечает полиция. Следователи выясняют, является ли данный инцидент преступлением. Полицейский кордон вокруг ресторана остается на месте, в остальных районах города оцепление снято.

По данным источников Sky news, один из отравившихся является русским по национальности. Издание отмечает, что ресторан Prezzo находится в нескольких минутах ходьбы от Садов королевы Елизаветы, которые были закрыты после отравления «Новичком» англичанки Дон Стерджесс, и в 0,2 мили от ресторана Zizzi, который посещали перед отравлением этим же ядом Сергей и Юлия Скрипаль.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию «Новичка» в марте этого года, они выжили и были выписаны из больницы. В конце июня «Новичком» отравились Стерджесс и ее друг Чарли Роули, нашедшие флакон из-под духов, в котором хранился яд. В результате Стерджесс скончалась, Роули сначала пошел на поправку, а затем был вновь госпитализирован.

Тереза Мэй посетила Солсбери

Политика
Новости

Кандидат КПРФ в губернаторы Приморья объявил «забастовку обманутых избирателей»

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Кандидат в губернаторы Приморского края от КПРФ Андрей Ищенко после изменения расклада на губернаторских выборах в пользу кандидата от «Единой России» врио главы региона Андрея Тарасенко призвал сторонников выйти на уличную акцию в его поддержку.

«Сегодня поздней ночью, когда было обработано 95,74% бюллетеней, я лидировал с солидным отрывом в 5% (Ищенко – 229 171 голос, 51,24%, Тарасенко – 206 454 голоса, 46,16%), на утро магия чисел мне пророчит провал с отрывом меньше процента. Друзья, у нас с вами воруют голоса, отстоим нашу победу сейчас!» – написал Ищенко на своей странице в Instagram.

Коммунист объявил «бессрочную забастовку обманутых избирателей» и призвал сторонников выйти на площадь Борцам за власть советов в центре Владивостока.

Ищенко отметил, что юридическая служба КПРФ готовит судебные иски для опротестования итогов выборов по Артему, Уссурийску, Находке и Советскому району Владивостока. Он подчеркнул, что у КПФР есть полная доказательная база по фактам фальсификаций.

«Приглашаю всех, кто меня поддержал, принять участие. Только так мы сможем отстоять нашу победу! Ваш губернатор, Андрей Ищенко», – обратился к сторонникам коммунист.

После подсчета 99,1% протоколов во втором туре губернаторских выборов Тарасенко лидирует с результатом 49,55% против 48,06% у Ищенко. Второй тур после выборов 9 сентября был назначен в четырех регионах, но Тарасенко для победы не хватило меньше других: он набрал 46,6% голосов против 24,6% у Ищенко.

Политика
Новости

После подсчета 99% протоколов на выборах губернатора Приморья побеждает единоросс

Ведомости
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Во втором туре выборов губернатора Приморского края после подсчета 99,1% протоколов лидирует кандидат от «Единой России» врио главы региона Андрей Тарасенко, свидетельствуют данные избирательной комиссии.

На данный момент результат Тарасенко – 49,55%, его соперника – кандидата от КПРФ Андрея Ищенко – 48,06%.

По данным ЦИК на 21.10 мск, после подсчета 97,87% протоколов 37-летний депутат краевого парламента Ищенко лидировал с 50,37% голосов, результат Тарасенко на тот момент был 47,11%. В ходе подсчета голосов лидерство коммуниста порой доходило до 10%, но после 20.00 мск показатели Тарасенко начали заметно расти. Член ЦИК Евгений Шевченко объясняет задержки логистикой региона.

Второй тур после выборов 9 сентября был назначен в четырех регионах, но Тарасенко для победы не хватило меньше других: он набрал 46,6% голосов против 24,6% у Ищенко. 11 сентября с Тарасенко во Владивостоке встречался Владимир Путин, успокоивший его: «Знаю, что у вас второй тур предстоит. Все, думаю, будет в порядке». Второй тур в Приморье решили провести не через две недели, а через неделю после первого.

Экономика
Новости

Ротенберг назвал сумму налогов, уплаченных строителями Крымского моста

Ведомости
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Компании «Стройгазмонтаж» и «Мостотрест», строящие Крымский мост, в период с 2015 г. заплатили 120 млрд руб. налогов. Об этом сообщил председатель совета директоров «Стройгазмонтажа» Аркадий Ротенберг в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

По словам Ротенберга, строительство моста идет по графику, отставаний нет. На стройке работают около 8000 человек вахтовым методом. «В общей смете у нас 227,9 млрд руб., мы идем по смете, никаких дополнительных финансовых ресурсов не просим», — добавил предприниматель (его цитирует «РИА Новости»).

Ротенберг выразил уверенность, что Крымский мост простоит 100 лет. «Сто лет простоит, я думаю. Да, уверен. Абсолютно. Здесь работало много научных институтов, взвесили все, померили. Если будет мост немножечко сейсмика какая-то трясти, сваи установлены таким образом, что им это нестрашно», — сказал бизнесмен.

Крымский мост, соединивший Краснодарский край и Крым, является самым протяженным в России, его длина составляет 19 км. Он состоит из автомобильной и железнодорожной частей. Автомобильное движение по мосту было запущено в мае с опережением на полгода. Открытие движения поездов по Крымскому мосту ожидается в декабре следующего года.

Самые длинные мосты в России

Политика
Новости

Песков назвал неожиданным заявление Путина о Петрове и Боширове во Владивостоке

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Заявление президента России Владимира Путина об Александре Петрове и Руслане Боширове, которое он сделал на пленарном заседании Восточного экономического форума, не было заготовкой. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, ответ президента на вопрос модератора заседания Сергея Брилева стал неожиданностью для всех.

«То, что президент сказал, то, что он сказал, это действительно было его решением. Оно было неожиданностью для нас, мы об этом не знали», — сказал Песков в интервью каналу «Россия 1». Песков добавил, что Петров и Боширов не имеют никакого отношения ни к Путину, ни к Кремлю.

Власти Великобритании подозревают Петрова и Боширова в покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. По данным британских спецслужб, Петров и Боширов относятся к «российской военной разведке» и получили приказ отравить Скрипалей от руководства России.

Путин в среду на форуме во Владивостоке сообщил, что российские власти нашли этих мужчин и выяснили, кто они такие. По словам президента, Петров и Боширов не имеют никакого отношения к ГРУ и непричастны к отравлению Скрипалей. Путин предложил им обратиться к журналистам и самим рассказать о себе.

На следующий день на телеканале RT вышло интервью с Петровым и Бошировым, в котором они подтвердили, что ездили в Солсбери 3 и 4 марта. По их словам, они приезжали туда как туристы, чтобы посмотреть на Солсберийский собор и другие достопримечательности.

Лучшие приличные мемы про Петрова и Боширова

Политика
Новости

На выборах губернатора Приморья лидирует кандидат от КПРФ

Ведомости
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После обработки 50% бюллетеней во втором туре выборов губернатора Приморья лидирует кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Он набирает 52,38% голосов, его соперник, врио главы региона Андрей Тарасенко («Единая Россия»), — 45,05%.

В единый день голосования в Приморском крае ни один из кандидатов не смог набрать необходимого для победы в первом туре количества голосов. За Тарасенко 9 сентября проголосовали 46,56% избирателей, Ищенко набрал 26,63%. Победители в первом туре также не определились на выборах глав Владимирской области, Хабаровского края и Хакасии. Второй тур выборов в этих регионах пройдет в следующее воскресенье, 23 сентября.

Данные экзитпола КЦ «Экперт-групп» свидетельствовали о победе Тарасенко во втором туре. Социологи прогнозировали, что он наберет около 53% голосов, Ищенко — 47%. Первоначальные данные избирательных комиссий подтверждали эти прогнозы. Однако после обработки большего количества бюллетеней Ищенко удалось сначала догнать, а затем и обогнать врио главы региона.

Тарасенко был назначен временно исполняющим обязанности губернатора региона в начале октября прошлого года, когда президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности главы Приморского края Владимира Миклушевского. 

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