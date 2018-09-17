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Veon отменила сделку на $1 млрд в Пакистане из-за отказа регулятора ее согласовать

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Холдинг Veon (бывший Vimpelcom) отменил продажу башенного бизнеса в Пакистане компании Tanzanite Tower Limited (Tanzanite) за $940 млн. Об этом сообщает пресс-служба компании. Причиной стал отказ регулирующих органов одобрить сделку.

Пакистанская Tanzanite и Jazz (подконтрольна Veon) заключили соглашение о продаже башенного бизнеса в августе 2017 г. Стороны договорились, что Tanzanite купит у Jazz башенную компанию Deodar. После закрытия сделки Deodar должна была заключить с Jazz договор на комплексные услуги, благодаря чему Jazz могла бы арендовать принадлежащие Deodar башни. Всего Deodar владеет примерно 13 000 башен.

Изначально Veon планировала закрыть сделку до конца прошлого года. Компания пояснила, что 14 сентября истек срок исполнения условий соглашения с учетом пролонгации.

Veon владеет активами в России («Вымпелком»), а также на Украине, в Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Армении, Грузии, Таджикистане, Алжире, Пакистане и Бангладеш.

Бизнес
Новости

Путин передал в Минэкономразвития надзор за туроператорами

Ведомости
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Президент Владимир Путин передал Ростуризм из ведения Министерства культуры в ведение Минэкономразвития. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Минэкономразвития получит функции регулирования в сфере туризма, а также надзора за деятельностью туроператоров и объединениями туроператоров, которые занимаются выездным туризмом, говорится в указе.

Последние несколько лет несколько российских туроператоров и турфирм столкнулись с финансовыми сложностями.  Летом 2018 г. с проблемами столкнулись в том числе крупные игроки – «Натали турс» и DSBW-Tours. Первая компания работает с 1992 г., вторая – с 1991 г. «Натали турс» аннулировала все подтвержденные туры до 30 сентября, примерно по 12 000 договоров. DSBW-Tours объявила в начале июля о прекращении деятельности. О прекращении работы объявил также петербургский туроператор «Матрешка-тур».

Министерство культуры получило функции надзора и регулирования в сфере туризма в мае 2012 г. Это произошло после преобразования Министерства спорта, туризма и молодежной политики, созданного в 2008 г. Надзор и регулирование в сфере молодежной политики были переданы в Министерство образования и науки. Последнее в мае этого года было разделено на два ведомства: Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования.

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Политика
Новости

Кремль прокомментировал второй тур выборов в Приморье

Ведомости
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Кремль следит за ситуацией со вторым туром выборов главы Приморского края. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Мы также наблюдаем», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Представитель Кремля, сославшись на ЦИК, отметил, что пока нет ни одной официальной жалобы на ход голосования. «Заявления [руководителя ЦИК Эллы ] Памфиловой мы все слышали, вот на них давайте ориентироваться», – подчеркнул Песков.

Во время второго тура выборов губернатора Приморского края до обработки 98,8% протоколов избирательных участков лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Однако после обработки 99,03% протоколов лидер сменился – им стал действующий врио главы региона Андрей Тарасенко. По результатам обработки 99,16% он набирает 49,55%, тогда как у Ищенко – 48,06%.

Кандидат от КПРФ объявил о «воровстве голосов» и призвал людей выходить на «забастовку обманутых избирателей».

Памфилова пообещала разобраться с подсчетом голосов перед тем, как подводить итоги голосования. «Если будут выявлены какие-то злоупотребления или нарушения, тогда будем действовать вплоть до отмены выборов на тех или иных участках или даже в целом, если для этого будут какие-то основания», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).

По итогам выборов в 16 регионах, которые прошли 9 сентября, второй тур должен пройти в четырех. Во время первого тура Тарасенко набрал 46,6% против 24,6% у Ищенко.

11 сентября президент России Владимир Путин встретился с Тарасенко во Владивостоке. «Знаю, что у вас второй тур предстоит. Все, думаю, будет в порядке», – отметил Путин. 13 сентября «Ведомости» писали, что администрация президента направила в регионы, где губернаторы не смогли победить в первом туре, начальников двух управлений. В Приморье был направлен Александр Харичев из управления по обеспечению деятельности Госсовета.

Политика
Новости

Памфилова пообещала разобраться с подсчетом голосов на выборах в Приморье

Ведомости
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Председатель ЦИК Элла Памфилова пообещала разобраться с подсчетом голосов на выборах губернатора в Приморье, прежде чем подводить итоги голосования в регионе. «Сначала мы тщательно разберемся в ситуации, рассмотрим все жалобы и только потом подведем окончательные итоги выборов губернатора Приморья», – заявила Памфилова агентству «Интерфакс».

Ранее стало известно, что во втором туре выборов губернатора Приморского края побеждает действующий врио главы региона Андрей Тарасенко. С самого начала подсчета голосов и до обработки 98,8% протоколов избирательных участков лидировал его соперник – кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. В какой-то момент коммунист опережал единоросса даже на10 процентных пунктов. Однако после обработки 99,03% протоколов лидер сменился. Тарасенко оказался первым, набирая 49,02%, тогда как у Ищенко стало 48,56%. По результатам обработки 99,16% протоколов Тарасенко набрал 49,55% голосов, а Ищенко – 48,06%.

Ищенко заявил о фальсификации при подсчете голосов по четырем территориям и призвал сторонников выйти на площадь в центре Владивостока.

Второй тур после выборов 9 сентября был назначен в четырех регионах России: в Приморье, Хабаровском крае, Владимирской области и Хакасии. В первом туре Тарасенко набрал 46,6% голосов против 24,6% у Ищенко. 11 сентября он встретился с Владимиром Путиным во Владивостоке во время Восточного экономического форума. Президент поддержал кандидата словами: «Знаю, что у вас второй тур предстоит. Все, думаю, будет в порядке». Второй тур в Приморье состоялся 16 сентября, в других регионах он запланирован на 23 сентября.

Бизнес
Новости

«Яндекс» и Сбербанк начали продавать еду через маркетплейс «Беру»

Ведомости
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«Яндекс» и Сбербанк начали продавать продукты питания через торговую площадку «Беру», запущенную совместным предприятием компании и банка. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Яндекс.Маркета».

По началу через торговую площадку «Беру» можно будет купить лишь продукты с длительным сроком годности, в том числе растительное масло, хлопья, чай, кофе, шоколад, напитки от Nestle, Mondelez, Mars, Jacobs, PepsiCo, Coca-Cola, Unilever и других производителей. К концу года платформа рассчитывает увеличить число продуктовых позиций до 15 000.

Сбербанк и «Яндекс» подписали обязывающее соглашение о создании предприятия электронной торговли на базе «Яндекс.Маркета» в декабре 2017 г. Согласно договоренностям Сбербанк купил вновь выпущенные акции «Яндекс.Маркета» на 30 млрд руб. (около $500 млн). На момент сделки партнеры оценивали все предприятие в 60 млрд руб. без учета будущей синергии.

В апреле 2018 г. «Яндекс» и Сбербанк закрыли сделку по созданию совместного предприятия. Стороны выбрали три направления для нового бизнеса: создание маркетплейса для поставщиков с внутреннего рынка, развитие самого «Яндекс.Маркета» и сегмента трансграничной онлайн-торговли.

В мае в тестовом режиме заработал маркетплейс под названием «Беру», ориентированный на поставщиков с внутреннего рынка. Изначально через платформу можно было купить электронику, компьютерную и бытовую технику, товары для дома и дачи, детские товары и товары для животных.

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Финансы
Новости

ЦБ отозвал лицензию у Аксонбанка

Ведомости
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Центробанк отозвал лицензию у костромского Аксонбанка, говорится в сообщении пресс-службы регулятора. По данным ЦБ, банк финансировал оптово-розничные организации, связанные с бизнесом своего собственника, при этом ключевым источником фондирования были средства клиентов.

«В настоящее время ссудной задолженностью компаний (связанных с собственником банка) сформировано порядка 80% корпоративного кредитного портфеля Аксонбанка, что привело к образованию на балансе значительной доли активов сомнительного качества», – указывает ЦБ. В банк назначена временная администрация.

ЦБ отмечает, что собственник Аксонбанка отказался принимать меры для исправления ситуации. В течение года к банку семь раз применялись меры надзорного воздействия, в том числе запрет на привлечение вкладов физических лиц.

Аксонбанк входит в систему страхования вкладов. По информации ЦБ на 20 июня, через ООО «НФК» 99,5% банка принадлежит Андрею Озерову, оставшиеся 0,5% – его дочери Александре Озеровой. По данным ЦБ, на 1 сентября по величине активов банк занимал 285-е место в банковской системе страны.

Политика
Новости

Ищенко сообщил о планах Кириенко провести совещание о ситуации в Приморье

Ведомости
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Ситуации с выборами губернатора в Приморье будет посвящено в понедельник отдельное совещание в администрации президента, рассказал «Медузе» кандидат в губернаторы Приморского края от КПРФ Андрей Ищенко. По его словам, о совещании он узнал от находящегося во Владивостоке заместителя председателя КПРФ Юрия Афонина, который общался ночью по телефону с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко. Именно Кириенко курирует в администрации Кремля вопросы внутренней политики.

Также, по словам Ищенко, лидер КРПФ Геннадий Зюганов разговаривал по телефону с председателем ЦИК Эллой Памфиловой, которая сказала, что «не может никак повлиять на ситуацию, потому что краевая избирательная комиссия Владивостока взбунтовалась и неподконтрольна ей».

Кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ с большим отрывом лидировал во втором туре выборов. После обработки 95% протоколов у Ищенко было 51,6% голосов против 45,8% у единоросса Андрея Тарасенко. Однако затем ситуация начала кардинально меняться, и после обработки 99,1% Ищенко начал проигрывать Тарасенко. Ищенко заявил, что у него «воруют голоса», и призвал своих сторонников к «бессрочной забастовке обманутых избирателей» на площади Борцам за власть советов в центре Владивостока.

В интервью «Медузе» Ищенко сказал, что юристы партии уже готовят исковые заявления по итогам выборов. Ранее он уточнял, что юридическая служба КПРФ готовит судебные иски для опротестования итогов выборов по Артему, Уссурийску, Находке и Советскому району Владивостока. В то же время Ищенко называл выборы во Владивостоке «легитимными и демократическими». За их проведением следили около шести депутатов Госдумы от КПРФ, пояснил он.

Технологии
Новости

Миллиардер Марк Бениофф приобретает журнал Time за $190 млн

Ведомости
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Американский новостной еженедельник Time, принадлежащий медийной корпорации Meredith, перейдет в собственность гендиректора технологической компании Salesforce Марка Бениоффа и его супруги Линн. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление Salesforce.

Сделку предполагается закрыть в течение 30 дней. Ее сумма составила $190 млн. Главный редактор журнала Эдвард Фелсенталь уточнил, что «Бениоффы будут владеть журналом Time как семейным капиталовложением». По его словам, пара не будет непосредственно управлять медийным проектом. Не будет с ним связан и Salesforce.

Time, впервые вышедший в 1923 г., известен на весь мир своими рейтингами. Одним из самых популярных является «Человек года», традиционно публикующийся в декабрьских выпусках. В разные годы на обложках журнала появлялись Адольф Гитлер (человек года – 1938), Иосиф Сталин (человек года 1939), Михаил Горбачёв (его отмечали в 1987 и 1989 гг.). В 2007 г. человеком года был назван президент России Владимир Путин.

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Политика
Новости

«Голос» призвал к пересчету голосов на выборах губернатора Приморья

Ведомости
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Движение в защиту прав избирателей «Голос» призвало к публичному повторному пересчету голосов по итогам второго тура выборов губернатора Приморского края. Об этом говорится на сайте организации.

По данным ЦИК, по итогам подсчета 99,16% голосов лидирует врио губернатора Андрей Тарасенко, выдвинутый «Единой России», с результатом 49,55% (253 200 голосов). Его оппонент от КПРФ Андрей Ищенко, лидировавший в процессе подсчета, при подсчете последнего процента протоколов УИК стал отставать. Сейчас он набирает 48,06% (245 550).

Призыв «Голоса» адресован системе избирательных комиссий и правоохранительным органам. Движение предложило им «до подведения общих результатов безотлагательно провести объективное и открытое рассмотрение всех поступивших жалоб, провести публичный повторный подсчет голосов на избирательных участках, по которым были введены повторные протоколы в систему ГАС «Выборы». Перепроверить также предлагается результаты на участках «с аномальным распределением голосов между кандидатами и участки, по которым данные долгое время не вводились в систему».

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Политика
Новости

Столтенберг допустил применение принципа коллективной обороны в ответ на кибератаки России

Ведомости
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Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг не исключил применения статьи 5 устава блока о коллективной обороне в случае осуществления Россией кибератаки в отношении одного из членов НАТО. Отвечая на вопрос издания Axios, он заявил, что это возможно, но «не автоматически», а «будет зависеть от характера кибератаки». В каждом конкретном случае применения статьи 5 решение будет выноситься отдельно.

Статья 5 устава Северо-атлантического блока предполагает возможность коллективной обороны в случае вооруженного нападения на одного или нескольких членов альянса. Несколько лет назад этот же принцип был распространен и на кибератаки.

12 сентября президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство иностранных государств в выборы США. Как ранее сообщало агентство Reuters, санкции будут распространяться на причастных к кибератакам и кампаниям по дезинформированию американцев.

Также США подозревают Россию во вмешательстве в американские энергосети. «Существует доказательство, что такое вмешательство было, и это недопустимо», – заявлял 14 сентября министр энергетики США Рик Перри.

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Политика
Новости

Тимакова рассказала о своих задачах в ВЭБе

Ведомости
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Пресс-секретарь премьер-министра России Наталья Тимакова, проработавшая с Дмитрием Медведевым 12 лет, уже на этой неделе может перейти на позицию зампреда Внешэкономбанка. В новой должности она будет курировать связи с госструктурами, корпоративную благотворительность, а также блок по урбанистике. Об этом она рассказала в интервью газете «Коммерсантъ».

«У Игоря Шувалова (председатель ВЭБа. – "Ведомости") есть амбициозная идея превратить банк в настоящий институт развития. Не просто в структуру, которая поддерживает те или иные госпроекты, а в компанию, которая инвестирует в развитие территорий. Одно из направлений, которое он хочет развивать, связано с урбанистикой, с городской культурой. Команда, которая это будет делать, формируется, и Игорь Шувалов предложил мне помимо GR и корпоративной благотворительности и эту зону ответственности», – рассказала она.

Комментируя решение об уходе из правительства, Тимакова отметила, что начала думать об этом еще три года назад. «В какой-то момент мне показалось, что все, что я могла сделать на этой позиции, я сделала», – пояснила она. Прошлой осенью Тимакова объявила Медведеву о своем решении уйти с госслужбы «после завершения нового политического цикла – избрания президента и утверждения нового состава правительства».

Новым пресс-секретарем премьера станет первый заместитель главного редактора агентства «Россия сегодня» Олег Осипов. Тимакова рассказала, что на это место рассматривались несколько человек. Медведев встречался не со всеми из них. «В случае с Олегом Осиповым есть сочетание журналистского прошлого, наличие контакта с премьер-министром и административный опыт», – пояснила она.

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Политика
Новости

«Коммерсантъ» узнал о переходе замглавы ФАС в «Роскосмос»

Ведомости
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Замруководителя Федеральной антимонопольной службы Максим Овчинников написал заявление об уходе из ФАС и в ближайшее время перейдет на работу в «Роскосмос». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на близкие к аппарату правительства источники. Ожидается, что в госкорпорации он станет первым заместителем гендиректора по финансово-экономическим вопросам и бюджетированию. Ни Овчинников, ни «Роскосмос» ситуацию не комментируют.

35-летний Овчинников станет самым молодым топ-менеджером «Роскосмоса». С нынешним руководителем госкорпорации Дмитрием Рогозиным, бывшим вице-премьером по ВПК, он был лично знаком еще в 2014 г. В ФАС Овчинников, работавший там с 2007 г., сначала возглавлял управление промышленности и оборонного комплекса, а затем контролировал закупки сухопутных и морских вооружений и военной техники. Самым громким делом Овчинникова в ФАС стало расследование доказательств сговора между «Газпромом» и крупнейшим трубным трейдером СЕТП Аркадия и Бориса Ротенбергов. В 2017 г. ФАС обнаружила сговор при проведении около 50 торгов на сотни миллионов рублей по закупке противогазов «практически для всех ведомств». Аналогичные нарушения фиксировались и с начала 2018 г.

В «Роскосмосе» Овчинников сменит Татьяну Ельфимову, пришедшую в компанию в 2016 г. при прежнем руководителе Игоре Комарове. До этого она работала в «Росатоме» заместителем Сергея Кириенко, нынешнего первого замглавы администрации президента. В «Роскосмосе» к ней были претензии из-за слабого освоения бюджета. В июне оно не превышало 23% от плана. Ожидается, что из госкорпорации она уйдет в Фондсервисбанк, «перезапускать» его под новые задачи.

Место Овчинникова в ФАС займет бывший замминистра связи Михаил Евраев. В 2007–2012 гг. он возглавлял управление ФАС по контролю за размещением госзаказа, а также готовил переход от упраздненного закона о госзакупках (94-ФЗ) к действующему – о контрактной системе (44-ФЗ).

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