Veon отменила сделку на $1 млрд в Пакистане из-за отказа регулятора ее согласовать
Холдинг Veon (бывший Vimpelcom) отменил продажу башенного бизнеса в Пакистане компании Tanzanite Tower Limited (Tanzanite) за $940 млн. Об этом сообщает пресс-служба компании. Причиной стал отказ регулирующих органов одобрить сделку.
Пакистанская Tanzanite и Jazz (подконтрольна Veon) заключили соглашение о продаже башенного бизнеса в августе 2017 г. Стороны договорились, что Tanzanite купит у Jazz башенную компанию Deodar. После закрытия сделки Deodar должна была заключить с Jazz договор на комплексные услуги, благодаря чему Jazz могла бы арендовать принадлежащие Deodar башни. Всего Deodar владеет примерно 13 000 башен.
Изначально Veon планировала закрыть сделку до конца прошлого года. Компания пояснила, что 14 сентября истек срок исполнения условий соглашения с учетом пролонгации.
Veon владеет активами в России («Вымпелком»), а также на Украине, в Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Армении, Грузии, Таджикистане, Алжире, Пакистане и Бангладеш.