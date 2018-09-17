Veon отменила сделку на $1 млрд в Пакистане из-за отказа регулятора ее согласовать

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Кремль прокомментировал второй тур выборов в Приморье

Кремль следит за ситуацией со вторым туром выборов главы Приморского края. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Мы также наблюдаем», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Представитель Кремля, сославшись на ЦИК, отметил, что пока нет ни одной официальной жалобы на ход голосования. «Заявления [руководителя ЦИК Эллы ] Памфиловой мы все слышали, вот на них давайте ориентироваться», – подчеркнул Песков.

Во время второго тура выборов губернатора Приморского края до обработки 98,8% протоколов избирательных участков лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Однако после обработки 99,03% протоколов лидер сменился – им стал действующий врио главы региона Андрей Тарасенко. По результатам обработки 99,16% он набирает 49,55%, тогда как у Ищенко – 48,06%.

Кандидат от КПРФ объявил о «воровстве голосов» и призвал людей выходить на «забастовку обманутых избирателей».

Памфилова пообещала разобраться с подсчетом голосов перед тем, как подводить итоги голосования. «Если будут выявлены какие-то злоупотребления или нарушения, тогда будем действовать вплоть до отмены выборов на тех или иных участках или даже в целом, если для этого будут какие-то основания», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).

По итогам выборов в 16 регионах, которые прошли 9 сентября, второй тур должен пройти в четырех. Во время первого тура Тарасенко набрал 46,6% против 24,6% у Ищенко.

11 сентября президент России Владимир Путин встретился с Тарасенко во Владивостоке. «Знаю, что у вас второй тур предстоит. Все, думаю, будет в порядке», – отметил Путин. 13 сентября «Ведомости» писали, что администрация президента направила в регионы, где губернаторы не смогли победить в первом туре, начальников двух управлений. В Приморье был направлен Александр Харичев из управления по обеспечению деятельности Госсовета.