Технологии

Новости

ФАС заподозрила Samsung в координации цен на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в ближайшее время рассмотрит вопрос о возбуждении дела в отношении Samsung о координации цен на смартфоны, сообщил заместитель руководителя службы Андрей Цариковский. Его слова приводит «Интерфакс».

Пресс-служба ФАС пояснила агентству, что сейчас в отношении компании открыто расследование. О каких именно моделях смартфонов Samsung идет речь, ведомство не сообщило. «Речь идет о нестарых моделях, они какое-то время уже в продаже в России», — рассказал собеседник агентства.

Антимонопольная служба ведет подобные проверки с 2016 г. Ранее ведомство неоднократно обвиняло российскую «дочку» Apple в координации цен на iPhone. Летом этого года ФАС также оштрафовала LG на 2,5 млн руб. за подобные действия.

С ноября 2016 г. ФАС изучала цены и на флагманские аппараты Samsung. В феврале 2017 г. ведомство сообщило, что не обнаружило нарушений при ценообразовании на смартфоны Samsung. Подобные проверки затрагивали Alcatel, Sony и Asus. Начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев объяснял «Ведомостям», что сами по себе одинаковые цены не нарушают закон, если они сложились в силу объективных экономических причин. Нарушение закона – это когда компания диктует цены и доказательством этого может, например, служить переписка менеджеров, говорил он.