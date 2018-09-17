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Технологии
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ФАС заподозрила Samsung в координации цен на смартфоны

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в ближайшее время рассмотрит вопрос о возбуждении дела в отношении Samsung о координации цен на смартфоны, сообщил заместитель руководителя службы Андрей Цариковский. Его слова приводит «Интерфакс».

Пресс-служба ФАС пояснила агентству, что сейчас в отношении компании открыто расследование. О каких именно моделях смартфонов Samsung идет речь, ведомство не сообщило. «Речь идет о нестарых моделях, они какое-то время уже в продаже в России», — рассказал собеседник агентства.

Антимонопольная служба ведет подобные проверки с 2016 г. Ранее ведомство неоднократно обвиняло российскую «дочку» Apple в координации цен на iPhone. Летом этого года ФАС также оштрафовала LG на 2,5 млн руб. за подобные действия.

С ноября 2016 г. ФАС изучала цены и на флагманские аппараты Samsung. В феврале 2017 г. ведомство сообщило, что не обнаружило нарушений при ценообразовании на смартфоны Samsung. Подобные проверки затрагивали Alcatel, Sony и Asus. Начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев объяснял «Ведомостям», что сами по себе одинаковые цены не нарушают закон, если они сложились в силу объективных экономических причин. Нарушение закона – это когда компания диктует цены и доказательством этого может, например, служить переписка менеджеров, говорил он.

Экономика
Новости

Национальный фонд Саудовской Аравии впервые привлек кредит

Ведомости
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Фонд национального благосостояния Саудовской Аравии (PIF) подписал соглашения с международными банками о привлечении синдицированного кредита на сумму $11 млрд, пишет The Wall Street Journal (WSJ). PIF впервые привлекает кредиты, отмечает издание.

Дополнительные средства понадобились госфонду для инвестиций в новые отрасли в Саудовской Аравии и на зарубежных рынках. Полученные деньги будут направлены «на общекорпоративные цели», говорится в сообщении PIF. Он не стал раскрывать названия банков, которые приняли участие в кредите.

Привлечение кредитов является нетрадиционной стратегией для государственных фондов – обычно они используют национальные ресурсы для наращивания благосостояния страны, отмечает WSJ. Но PIF имеет двойной мандат: его целью является не только увеличение национального богатства, но и создание новых отраслей в стране.

Ранее PIF инвестировал в такие американские компании, как Uber Technologies и Tesla. Фонд также финансирует проект создания высокотехнологического города вблизи Египта и Иордании.

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Политика
Новости

США обвинили Россию в систематическом обходе санкций ООН против Северной Кореи

Ведомости
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Россия нарушает санкции, наложенные ООН на Северную Корею. Об этом заявила постоянный представитель США в ООН Никки Хейли, передает Reuters.

«Эти нарушения не единичны. Они носят систематических характер», — подчеркнула она. У США есть доказательства того, что Россия нарушает санкции ООН и эти нарушения «последовательны и имеют широкий диапазон», добавила Хейли.

В декабре 2017 г. и январе 2018 г. Reuters писал о том, что Россия экспортирует уголь в обход санкций через российские порты Находка и Холмск, а также о том, что были зафиксированы несколько случаев, когда российские суда доставляли контрабандную нефть в КНДР. Кремль заявил, что не слышал «никаких официальных заявлений на этот счет».

О том, что Россия помогает КНДР обходить санкции, заявлял и в интервью Reuters президент США Дональд Трамп. 

В 2017 г. Совбез ООН неоднократно принимал резолюции, ужесточающие санкции против КНДР в ответ на проведение ракетно-ядерных испытаний. В октябре этого же года из-за испытаний, проводившихся Северной Кореей, президент России Владимир Путин подписал указ о санкциях против этой страны. Были, в частности, введены ограничения в области научно-технического сотрудничества и торговли, а также банковской сфере.

В августе этого года The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на даныне российского МВД написала, что Россия выдала более 10 тыс. разрешений на работу рабочим из КНДР с сентября 2017 г. невзирая на запрет Совбеза ООН на привлечение рабочей силы из этой страны.

Бизнес
Новости

Heineken сменила гендиректора российского подразделения

Ведомости
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Пивоваренный концерн Heineken сменил гендиректора российского подразделения. Об этом говорится в пресс-релизе компании. «C 1 cентября 2018 г. российское подразделение голландской пивоваренной компании Heineken возглавил Баудевайн Хаарсм. На этой должности Баудевайн Хаарсм сменил Этьена Страйпа, назначенного гендиректором Heineken в Мексике – одного из самых крупных рынков в мире для компании», – отмечается в сообщении.

До назначения гендиректором российского подразделения Баудевайн Хаарсм возглавлял подразделение Восточной и Западной Африки. За несколько лет его руководства операционные компании данного региона достигли двузначного роста выручки и прибыльности, утверждается в пресс-релизе.

«Зная Россию еще с 90-х годов, когда я побывал здесь впервые, и немного владея русским языком, я очень рад, что мне представилась возможность вернуться в эту уникальную страну и возглавить столь непростой для пивоваренной отрасли рынок», — приводятся в сообщении слова Хаарсма. По его словам, ему предстоит приумножить успехи компании, достигнутые под руководством Страйпа.

Голландская Heineken — второй по величине в мире производитель пива. В России первым активом Heineken был петербургский завод «Браво интернэшнл», компания приобрела его в 2002 г. В портфеле Heineken на российском рынке такие бренды, как Heineken, Amstel, Desperados, Zlaty Bazant, Guiness, а также региональные марки «Охота», «Три медведя», «Степан Разин», «Окское». В первом полугодии 2018 г. продажи компании в России увеличились более чем на 10%. Рост был обеспечен хорошим результатам в сегменте недорогого пива, а также сохранением положительной динамики в премиальном сегменте.

Выбор редактора
Политика
Новости

МИД России назвал деструктивным шагом отказ Киева от договора о дружбе

Ведомости
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Решение президента Украины Петра Порошенко расторгнуть договор о дружбе с Россией демонстрирует его готовность «с легкостью разрушать все то, что нарабатывалось годами и десятилетиями». Об этом заявило Министерство иностранных дел России. По мнению российского МИДа, такие «деструктивные шаги» со стороны Киева наносят «колоссальный урон» российско-украинским отношениям и национальным интересам самой Украины.

«Народам России и Украины самой исторической судьбой предначертано жить в добрососедстве. К этому их побуждают и многовековое совместное прошлое, тесные духовные, культурные и родственные узы», — говорится в комментарии министерства. МИД выразил уверенность в том, что нынешний кризис в отношениях России и Украины «неизбежно будет преодолен».

В понедельник Порошенко подписал указ о прекращении действия договора о дружбе с Россией. Документ о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией был подписан президентами Борисом Ельциным и Леонидом Кучмой 31 мая 1997 г.

Документ закреплял принцип стратегического партнерства между странами, нерушимость существующих границ и принцип уважения территориальной целостности. Украинские власти полагают, что Россия нарушила все пункты договора. Действие документа прекратится 1 апреля следующего года.

Бизнес
Новости

Alstom запустила первый в мире поезд на водородном топливе

Ведомости
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Машиностроительная компания Alstom запустила в Германии первый в мире поезд на водородных топливных элементах — Coradia iLint. В понедельник он вышел на маршрут, соединяющий немецкие города Бремерферд, Куксхафен, Бремерхафен и Букстехуде.

На крыше поезда установлены цистерна с водородным топливом и топливный элемент. Он преобразует энергию водорода в электрический ток. Поезд способен развивать скорость до 140 км/ч. На одной заправке Coradia iLint может проехать около 1000 км, что сопоставимо с длительностью работы современного тепловоза.

Как отмечается в сообщении компании, поезд на водородном топливе отличается нулевым уровнем вредных выбросов в атмосферу и высокой производительностью. При этом состав движется практически бесшумно.

Недостатком таких поездов является высокая стоимость водородного топлива, а также недостаточное количество заправочных станций, отмечает телеканал Deutsche Welle.

Министр экономики и транспорта Нижней Саксонии, где был разработан поезд, заявил о планах в ближайшем будущем полностью заменить в регионе дизельные поезда на водородные. На эти цели выделено 81,3 млн евро. Планируется, что уже к 2021 г. число таких поездов увеличится до 14.

Политика
Новости

Путин и Эрдоган начали вторые за 10 дней переговоры о Сирии

Ведомости
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Президенты России и Турции сегодня встретились в Сочи во второй раз за последние 10 дней. Одной из тем переговоров вновь станет сирийское урегулирование, сообщил Кремль.

7 сентября президенты Владимир Путин и Реджеп Эрдоган виделись на сирийском саммите в Тегеране и не смогли прийти к общему мнению о военной операции в сирийском Идлибе. Спор двух президентов могли видеть зрители многих телевизионных каналов: вопреки первоначальной договоренности, большая часть переговоров прошла в открытом режиме.

Турция выступает против военной операции в Идлибе, которая может поставить под удар протурецкие силы в этой местности. Россия же обеспокоена концентрацией в Идлибе террористов, а также запусками беспилотников, угрожающими российской военной базе в Сирии, объяснял ранее Путин. В понедельник, до начала переговоров с Путиным, Эрдоган предложил «предпринять совместные действия против террористов, которые находятся внутри умеренной сирийской оппозиции» (в Идлибе): «Но давайте не будем искать оправданий, предлогов для проведения бомбежек этого региона» (цитата по ТАСС).

Путин, приветствуя Эрдогана в Сочи, предложил «поискать решения там, где их пока нет». Эрдоган же выразил надежду, что заявление лидеров после переговоров «даст новую надежду региону».

Выбор редактора
Политика
Новости

Международные следователи пообещали изучить материалы Минобороны по Boeing

Ведомости
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Международная следственная группа (JIT) тщательно изучит информацию Минобороны о том, что ракета, которой был сбит малайзийский Boeing, принадлежала Украине. Об этом говорится в заявлении JIT.

Группа отметила, что обращалась к России с просьбой предоставить информацию с 2014 г. В мае 2018 г. она, в частности, запрашивала информацию о номерах, найденных на нескольких обнаруженных частях ракеты. На эти, а также различные другие запросы в 2016, 2017 и 2018 гг. JIT «существенных ответов» не получила.

17 сентября Минобороны России заявило, что, воспользовавшись серийными номерами сопла и двигателя ракеты, представленными JIT, оно выяснило бортовой номер сбившей Boeing ракеты. По данным министерства, ракета была произведена на подмосковном предприятии в 1986 г. и в том же году передана Украине, после чего на территорию России не возвращалась.

Также по итогам анализа, проведенного «российскими экспертами, обладающими высокой квалификацией», Минобороны пришло к выводу о фальсификации видеозаписей, которые использовались JIT в расследовании катастрофы. Кроме того, ведомство заявило, что в его распоряжении есть аудиозапись, которая указывает на «непосредственную причастность украинской стороны к крушению» самолета.

Согласно выводам JIT, которые были объявлены ранее, Boeing был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», который был доставлен на подконтрольную непризнанным республикам в Донбассе территорию. Этот комплекс, по данным группы, принадлежал 53-й зенитной бригаде из Курска.

Boeing 777 «Малазийских авиалиний» летел из Амстердама в Куала-Лумпур и разбился 17 июля 2014 г. в небе над юго-востоком Украины. На борту самолета находились 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.

Российская сторона отрицает все обвинения. «Мы изначально предлагали совместную работу по расследованию этой трагедии, но, к нашему удивлению, нас к нему не допускают», – отмечал президент России Владимир Путин. Концерт ПВО «Алмаз-Антей», разработчик «Бука», поставил под сомнение выводы JIT о траектории полета ракеты и утверждал, что по этой причине данные группы о месте запуска ракеты необоснованны.

Ракета, которая могла сбить рейс MH17

Политика
Новости

«Единая Россия» лишила Поклонскую поста председателя комиссии в Госдуме

Ведомости
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Президиум фракции «Единая Россия» поддержал кандидатуру Отари Аршбы на пост главы комиссии по этике и контролю за доходами. Об этом сообщил руководитель фракции Сергей Неверов. Вторым кандидатом на пост была Наталья Поклонская.

По словам Неверова, кандидатура Аршбы «получила больше голосов на голосовании на президиуме» (цитата по «РИА Новости»). На заседании президиума были «выслушаны их [кандидатов на пост] ответы по работе этой комиссии», отметил он (цитата по «Интерфаксу»).

Голосование было тайным и альтернативным, сообщил руководитель фракции.

Участник заседания президиума фракции рассказал «Интерфаксу», что на пост председателя объединенной комиссии было два кандидата — Аршба и Поклонская. Самоотвода они не брали.

По данным агентства, за Аршбу проголосовали 28 человек, за Поклонскую — два.

13 сентября комитет Госдумы по регламенту объявил об объединении комиссии по контролю за доходами с комиссией по этике. Первую возглавляла Поклонская, вторую — Аршба.

Поклонская в июле этого года оказалась единственным депутатом фракции «Единая Россия», который проголосовал против пенсионной реформы. В этот же день заседание комиссии было сорвано — пришли только трое, включая Поклонскую, членов комиссии из 17. Неверов подчеркивал, что Поклонская должна решить, готова ли она работать в «коллективе».

11 сентября Поклонская объявила о проверке пятерых депутатов из фракций «Единая Россия» и «Справедливая Россия», которые, возможно, нарушили закон о противодействии коррупции. В числе этих вероятных нарушителей — руководитель комитета в Госдуме. В тот же день источник «Интерфакса» в руководстве фракции «Единая Россия» говорил, что в отношении Поклонской будут «сделаны оргвыводы» из-за ее голосования против повышения пенсионного возраста.

Политика
Новости

СМИ сообщили об убийстве фигуранта дела о взятках в руководстве СКР

Ведомости
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Под Санкт-Петербургом застрелен бизнесмен Бадри Шенгелия, передает «Фонтанка». «Около часа назад во Всеволожском районе, на 20 км трассы "Сортавала" он был расстрелян в своем автомобиле», — уточняет издание. Информацию об убийстве бизнесмена «Интерфаксу» подтвердил источник в правоохранительных органах. «Около 13.30 на Новоприозерском шоссе был обнаружен автомобиль с трупом мужчины с огнестрельными ранениями», — сказал он.

Как пишет Telegram-канал 112, на трассе автомобиль бизнесмена (черный Mercedes S500, номер А888УВ47) на большой скорости обогнал белый Mercedes с финскими номерными знаками. «Из него дали очередь по машине авторитетного питерского бизнесмена. Бадри скончался на месте», — передает Telegram-канал.

Имя и фамилия убитого совпадают с фамилией и именем бизнесмена (Бадри Шенгелия), проходившего по делу о получении взятки бывшим начальником управления собственной безопасности Следственного комитета России Михаилом Максименко. Ранее Мосгорсуд признал Максименко виновным в получении двух взяток на общую сумму $550 000. Суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 165 млн руб. Суд также лишил Максименко звания полковника.

По мнению следствия, Максименко, его экс-заместитель Александр Ламонов и экс-замруководителя московского управления СКР Денис Никандров получили $500 000 за смягчение обвинения и освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова (Итальянец) — подельника криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой). По данным следствия, взятку передали бизнесмены Олег Шейхаметов и Бадри Шенгелия. Кочуйков был задержан в декабре 2015 г. после перестрелки у московского ресторана Elements.

Еще $50 000 Максименко получил от Шенгелии за организацию служебной проверки и возбуждение уголовного дела в отношении полицейских, изъявших у бизнесмена часы. На суде Максименко отрицал причастность к инкриминируемым преступлениям.

Следствие проверит возможную связь убийства Шенгелии с его ролью в деле о взятках в отношении Максименко, заявил «Интерфаксу» информированный источник. «Также будут отработаны и другие возможные версии случившегося», — отметил он.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Акции UC Rusal дорожали на 15% после заявления минфина США

Ведомости
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Акции UC Rusal на Московской бирже дорожали на 15% после того, как управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США (OFAC) разъяснило ограничения, введенные в отношении компаний Олега Дерипаски.

В 14.31 мск акция UC Rusal на Московской бирже стоила 26,88 руб., подорожав на 15%. На Гонконгской фондовой бирже акции компании дорожали на 3,19% до 1,94 гонконгского доллара (16,78 руб.) по данным на то же время.

Ранее OFAC выпустила разъяснение, согласно которому гражданам США и их партнерам можно заключать с UC Rusal и другими компаниями Дерипаски, находящимися в санкционном списке, новые контракты. Но разрешение действует только для тех компаний, которые уже несколько лет подряд закупали товары и услуги UC Rusal, группы ГАЗ или других компаний Дерипаски, а также предоставляли им услуги технического обслуживания.

Олег Дерипаска и несколько подконтрольных ему компаний, в том числе и UC Rusal, попали под санкции минфина США в апреле текущего года.

Кто попал под новые санкции США

Экономика
Новости

Минфин оценил дополнительные расходы бюджета в 2019 году для сдерживания цен на топливо

Ведомости
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На изменение механизма сдерживания цен на бензин и дизельное топливо в налоговом маневре из бюджета в 2019 г. дополнительно потребуется 230 млрд руб. Об этом заявил замминистра финансов Илья Трунин, передает ТАСС.

«Максимальная величина демпфирующей надбавки в 2019 г. составляет 400 млрд руб. в соответствии с действующей нормой. Если добавить еще 230 млрд руб., то получится 630 млрд руб.», – ответил Трунин на вопрос о том, какие средства бюджета потребуются дополнительно при снижении ставок отсечения с 56 000 и 50 000 руб.

Летом в России был принят закон о завершении нефтяного налогового маневра с 1 января 2019 г. Согласно ему к 2024 г. в России постепенно будет обнулена экспортная пошлина при одновременном увеличении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). В результате этих изменений российские НПЗ будут покупать нефть фактически по мировым ценам. Для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке предусмотрен демпфирующий механизм. В частности, в 2019 г. при превышении оптовой цены бензина целевого уровня в 56 000 руб. за тонну разница между ценой на внешнем рынке, пересчитанной в рубли, и целевой ценой будет компенсироваться НПЗ из бюджета.

По словам Трунина, окончательное решение по снижению ставок отсечения не принято, необходимо понимать источники финансирования такого решения. Трунин пояснил, что 630 млрд руб. – это столько, сколько бюджет получит от увеличения НДС на 2 п. п. «С нашей точки зрения, это было бы очень странно – вернуть нескольким нефтяным компаниям то, что со всего населения будет взято в виде повышения НДС», – сказал замминистра. Возможны любые механизмы, отметил он. При необходимости Минфин готов идти на изменение инструментов, предусмотренных Налоговым кодексом.

На прошлой неделе вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий ТЭК, провел совещание с представителями крупнейших нефтяных компаний по вопросам завершения налогового маневра в нефтяной отрасли и ситуации на рынке нефтепродуктов. Обсуждалась также возможность переноса сроков введения демпфирующего механизма, снижение цены отсечения для его расчета и варианты источников финансирования, рассказал «РИА Новости» участник совещания. Представители нефтяных компаний заявили о риске снижения инвестиций на освоение месторождений в условиях существующей налоговой нагрузки с учетом завершения налогового маневра, отметил он.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

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