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Альянс Renault-Nissan и Mitsubishi договорился о сотрудничестве с Google

Французско-японский альянс Renault-Nissan и Mitsubishi к 2021 г. встроит в свои автомобили операционную систему Android и сервисы Google. Об этом сообщает пресс-служба альянса. «Мы объединяем наши силы для создания более совершенной системы», – прокомментировал соглашение Кал Мос, вице-президент альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

Для автомобилей каждого бренда альянса будет разработан свой клиентский интерфейс и функции на базе платформы Android. Автомобили, продаваемые членами альянса, получат навигацию Google Maps, Google Assistant, Google Play Store и другие сервисы системы.

Платформа, встроенная в приборную панель машины, будет совместима с устройствами под управлением других операционных систем, в том числе Apple iOS. Пока производители автомобилей позволяют водителям выводить системы Android Auto и Apple CarPlay на приборную панель только при подключении к автомобилю устройств с этими системами.

Большинство автопроизводителей отказываются сотрудничать с Google и Apple, стремясь сохранить контроль над такими данными, как местонахождение водителя, стиль его вождения, а также выбор информационно-развлекательных программ, поясняет Bloomberg. Автопроизводители также стремились разрабатывать и продавать собственные сервисы, не давая технологическим компаниям доступ к своим системам.

Компании альянса планируют продать более 14 млн автомобилей по всему миру по итогам 2022 г. по сравнению более чем с 10,6 млн шт. в 2017 г.