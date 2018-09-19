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Мединский предложил назначить управляющим Фонда кино директора музея

Министр культуры Владимир Мединский внёс в правительство кандидатуру на пост директора Фонда кино, это Лариса Солоницына, которая сейчас управляет Музеем кино, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к фонду. «Медуза» опубликовала такую же информацию на ссылкой на собственные источники.

Солоницына не ответила на запрос «Ведомостей». Представитель Фонда кино от комментариев отказался, представитель Минкульта в 18:00 сообщал «Ведомостям» что министерство не вносило кандидатуры, а позднее перестал отвечать на звонки. Пресс-секретарь Дмитрия Медведева переадресовал вопрос в Минкульт.

Ранее правительство утвердило новый устав фонда, по которому теперь директор этой организации назначается правительством по представлению Минкульта. На этих изменениях настоял министр культуры Владимир Мединский, который таким образом рассчитывает получить больше контроля над фондом. Сейчас фондом управляет Антон Малышев, с которым у Мединского личный конфликт.

Фонд кино софинансирует подавляющее число российских картин, которые выходят в кинотеатрах в последние годы.

Солоницына – профессиональный киновед, главный редактор газеты Союза кинематографистов. Она управляет Музеем кино с 2014 г. У нее нет опыта в массовом коммерческом кино, которым занимается Фонд кино.