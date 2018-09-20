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Технологии
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К 2023 году в России появится прототип возвращаемой ракеты-носителя

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Полнофункциональный демонстратор возвращаемой ракеты-носителя «Крыло-СВ» (ступень возвращаемая) будет создан в России в ближайшие четыре года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Фонда перспективных исследований (ФПИ). По его словам, сейчас идет подготовка технического задания, а непосредственная работа, по прогнозам ФПИ начнется в первой половине 2019 г.

Разработку демонстратора профинансирует ФПИ. Позже предполагается включить «Крыло-СВ» в Федеральную космическую программу, как проект с хорошим коммерческим потенциалом. Ступень будет изготовлена из российских комплектующих. Головным исполнителем по проекту рассматривается площадка АО «ЭМЗ имени В.М. Мясищева». Также в проекте принимают участие специалисты «Роскосмоса», продувками аэродинамической модели будет заниматься ЦАГИ.

При подготовке аванпроекта эксперты исследовали зарубежный опыт, в том числе компании SpaceX, работающей над созданием ракет многоразового использования.

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Управление СК приступило к доследственной проверке нарушений на выборах в Приморье

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Следственное управление СКР по Приморскому краю начало доследственные проверки по фактам нарушений на губернаторских выборах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. «В настоящее время уголовных дел пока не возбуждено. По второму туру выборов рассматриваются обращения, а по фактам нарушений в первом туре начаты доследственные проверки», - рассказал представитель управления.

Во втором туре выборов, прошедшем 16 сентября, по ходу подсчета голосов лидировал представитель КПРФ Андрей Ищенко, но процессе обработки результатов последнего процента его оппонент от «Единой России», врио губернатора Андрей Тарасенко вырвался вперед. По итогам обработки 100% протоколов они набрали 48,06% и 49,55% соответственно.

Накануне ЦИК единогласно рекомендовал краевому избиркому признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными, поскольку «невозможно достоверно определить результаты волеизъявления избирателей».

Накануне председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила об обнаружении вброса примерно 14 500 голосов на 19 участках в Артеме и Уссурийске. Об этом она рассказала в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым». «Мы заметили <...> 19 избирательных участков в Артеме, Уссурийске, где вдруг, неожиданно, когда перевалило за 90% ввода, вдруг пошли повторные вводы протоколов. И мы видим, что там, очевидно, были переписаны протоколы, и были вбросы. И, в общей сложности, <...> было прибавлено где-то 14,5 тыс. [голосов] в пользу Тарасенко, это очевидно было. Мы видели это в ГАС «Выборы»», - приводит ее слова агентство.

Заседание приморского избиркома об отмене итогов выборов состоится сегодня. Новые выборы должны пройти не позднее 16 декабря.

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Политика
Новости

BBC узнала о «помощи» Михаила Леонтьева губернатору Хакасии на выборах

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Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев записал телесюжет о кандидате в губернаторы Хакасии от КПРФ Валентине Коновалове — противнике губернатора Виктора Зимина. Об этом сообщает Русская служба BBC со ссылкой на двух человек, знакомых с подготовкой второго тура.

По их словам, Леонтьев приезжал на несколько дней после первого тура выборов в Абакан — столицу республики.

В снятом им сюжете, который выйдет на местном телевидении в ближайшее время, Леонтьев рассказывает о том, что кампанию Коновалова финансировало угледобывающее предприятие «Разрез Аршановский» (входит в холдинг «Рутэк» депутата Госдумы Глеба Хора).

Как рассказал один из собеседников BBC, в сюжете говорится, что коммунистов «купили угольщики». «А здесь такого не любят. Это считается некрасиво, такая темная сторона. Коммунисты тут шесть лет воевали именно против этого Аршановского разреза. Они проводили митинги, приезжала Евгения Чирикова», — отметил он. По его словам, Леонтьев в телесюжете «в своей традиционной манере» будет сидеть в студии и рассказывать об этом.

Другой собеседник BBC подчеркнул, что у главы «Роснефти» Игоря Сечина очень хорошие отношения с Зиминым. «В штабе Зимина решили, что надо привлечь узнаваемые лица в свою кампанию», — отметил источник.

Лентьев подтвердил, что ездил в Абакан «поддержать человека». Кого именно, он уточнить отказался: «Не скажу! Но понятное дело, что не коммуниста». Он отметил, что не знает, выйдет ли сюжет и «есть ли вообще какой-то сюжет».

В первом туре выборов 9 сентября Коновалов (44,8%) уверенно выиграл у Зимина (32,4%).

Хакасия оказалась одним из четырех регионов, где по итогам единого дня голосования пройдет второй тур. В этой республике, а также в Хабаровском крае и Владимирской области он состоится в воскресенье, 23 сентября. В Хабаровском крае губернатор Вячеслав Шпорт предложил противнику — кандидату от ЛДПР Сергею Фургалу — стать первым вице-губернатором, и тот принял предложение. Во Владимирской области, по данным РБК, противнику губернатора Светланы Орлов предложили должность вице-спикера.

В Приморском крае торой тур прошел 16 сентября. Итоги выборов в этом регионе ЦИК 19 сентября рекомендовал признать недействительными. Кандидат от КПРФ в Приморье Андрей Ищенко сообщал, что ему предлагали должность вице-губернатора. «Я их послал», — отметил он.

Бизнес
Новости

«Почта России» планирует предоставление социальных услуг

Ведомости
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Гендиректор «Почты России» Николай Подгузов в интервью «Коммерсанту» рассказал о планах выхода компании на рынок социальных услуг. Поскольку почтальоны в силу специфики работы заходят в каждый дом, они могли бы помочь в улучшении качества жизни. «Например, в Новгородской области мы уже начали пилотировать новую модель, по которой почтальону предлагается в том числе выполнять простейшие функции фельдшера — измерить давление, провести простые медицинские процедуры, просто осведомиться о состоянии здоровья жителей или вызвать скорую помощь, рассуждает Подгузов.

Оборудование «Почты России» оптоволоконными средствами связи способствовало бы развитию телемедицины – первичная диагностика и консультации с врачом могли бы стать доступны на базе отделений. Компания готова предложить государству точки предоставления соцуслуг, уточнил Подгузов. По его словам, это позволило бы «вдохнуть экономическую эффективность в работу почтальонов.

Говоря о новой стратегии «Почты России», Позгузов отметил, что компания ожидает увеличения выручки со 190 млрд руб., прогнозируемых по итогам 2018 г., до 270 млрд руб. к 2023 г . «Это станет возможным за счет того, что мы укрепим свой статус национального логистического оператора и за счет развития инфраструктуры станем основным игроком на рынке. От этого блока мы ожидаем рост выручки до 120 млрд руб.», - рассказал он.

Подгузов подтвердил планы компании по созданию 100-процентной дочерней компании в Китае, где с 2016 г. у «Почты России» работает представительство. Он также указал на успешную работу филиала «Почты России» в Германии. «Все почтовые отправления Deutsche Post, предназначенные для отправки в Россию, сортируются в нашем собственном логистическом хабе в Берлине и доставляются получателям» в России. Гендиректор компании заверил, что она «будет предоставлять услуги не только внутри страны, но и за ее пределами», а международная стратегия «Почты» тоже сейчас разрабатывается». При этом он подчеркнул, что в первую очередь хотел бы сконцентрироваться на развитии в России.

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Бизнес
Новости

В ЕС начали проверять Amazon на нарушение антимонопольного законодательства

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В Евросоюзе началась проверка в отношении американского онлайн-ритейлера Amazon из-за возможного нарушения конкуренции. Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер, пишет Reuters.

По ее словам, проверка инициирована из-за того, что Amazon размещает у себя на сайте информацию о продавцах и в то же время конкурирует с ними. Компания могла использовать полученную информацию для собственных продаж, утверждает Вестагер.

«Мы собираем информацию по этой теме и мы направили несколько запросов к участникам рынка для того, чтобы понять проблему целиком», — сказала она. По ее словам, проверка только начата и дело еще не открыто. «Мы пытаемся понять, имеем ли мы полную картину», — подчеркнула еврокомиссар.

Amazon отказалась комментировать эту информацию.

За нарушение антимонопольных законов еврокомиссия по вопросам конкуренции имеет право штрафовать компании на сумму до 10% ее глобальной выручки.

Ранее основатель компании Джефф Безос сообщал, что впервые в прошлом году более половины всех товаров, проданных на Amazon, принадлежали другим ритейлерам. 

Технологии
Новости

Минсвязи предложило обязать ставить российские антивирусы на ввозимые компьютеры

Ведомости
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Минкомсвязи предлагает законодательно обязать устанавливать отечественные антивирусы на все ввозимые в Россию и создаваемые на ее территории персональные компьютеры. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на внесенный в правительство паспорт нацпроекта «Цифровая экономика».

По данным издания, нововведение предлагается ввести с 1 августа 2020 г. В отзыве Минэкономразвития, который был направлен в Минкомсвязи и аппарат правительства 11 сентября, говорится, что норму следует обосновать «целью обеспечения национальной безопасности». Это позволит обосновать отступление от принципов ВТО.

Как пояснили в пресс-службе Минэкономразвития, нормы ВТО позволяют вводить такие меры «в целях обеспечения национальной безопасности». «Учитывая активное развитие информационных технологий, такие представляются обоснованными», — подчеркнули в ведомстве. Минкомсвязи не ответило на запрос.

В июле «Коммерсантъ» сообщал, что ФАС внесла в правительство «дорожную карту» по развитию конкуренции на 2018-2019 гг., в которой предлагается обязать производителей смартфонов и компьютеров предустанавливать на устройства российские аналоги браузеров, приложений и программных продуктов. Требование должно быть утверждено законопроектом в апреле 2019 г.

В марте Минкомсвязи опубликовало проект приказа, в котором говорилось, что операторы должны идентифицировать абонентов с использованием шифирования, сертифицированного ФСБ. Это потребовало бы перевода пользователей на новые сим-карты. Операторы оценили затраты на исполнение мер в 5 млрд руб.. Также они указали, что реализация приказа потребует регулярной замены сим-карт у абонентов.

RNS в начале сентября сообщало, что Минсвязи остановило разработку приказа.

Политика
Новости

Асад выразил Путину соболезнования спустя два дня после крушения Ил-20 в Сирии

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Президент Сирии Башар Асад направил президенту России Владимиру Путину телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с крушением Ил-20 в Средиземном море. Об этом сообщает сирийской правительственное агентство SANA.

«От своего имени и от имени сирийского народа выражаю вам и дружественному российскому народу глубочайшие соболезнования в связи с крушением российского самолета в Средиземном море, приведшем к смерти российских военных, которые выполняли благородные задачи по борьбе с терроризмом в Сирии», — говорится в телеграмме.

Асад возложил ответственность за произошедшее на Израиль. Эта страна, по его мнению, «всегда использовала самые грязные средства для достижения своих грязных целей и осуществления агрессии» в регионе.

Сирийский президент выразил также надежду на то, что произошедшее «не помешает продолжению борьбы с терроризмом».

19 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Асад не звонил Путину.

Российский Ил-20 был сбит 17 сентября сирийской системой ПВО по ошибке. Погибли все находившиеся на борту 15 военнослужащих. Минобороны возложило ответственность за произошедшее на Израиль, расценив это как преднамеренную провокацию — по мнению ведомства, израильские летчики подставили Ил-20 под огонь сирийской ПВО. Израиль в свою очередь возложил ответственность за произошедшее на режим Асада. Путин назвал произошедшее «цепью трагический случайных обстоятельств».

Политика
Новости

РБК: противнику главы Владимирской области предложили пост вице-спикера

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Кандидату на должность губернатора Владимирской области от КПРФ Владимиру Сипягину, который вышел во второй тур вместе с главой региона Светланой Орловой, предложили должность вице-спикера заксобрания. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника в региональном отделении «Единой России».

По их словам, предложение сделали представители этой партии. Собеседники издания отметили, что, если Сипягин согласится, официальное заявление об этом может быть сделано уже 20 сентября.

Сипягин сказал РБК, что предложений ему не поступало. Источник, знакомый с ходом обсуждения, сообщил, что между штабами Орловой и Сипягина были переговоры, которые касались того, чтобы «предложить представителю ЛДПР какой-либо пост».

Как рассказал РБК близкий к властям региона источник, Сипягин перестал вести кампанию, хотя изначально был активен перед вторым туром. Он сдал все агитационно-пропагандистские материалы, перестал ходить на дебаты, отметил собеседник.

19 сентября Орлова опубликовала видеообращение к жителям области с просьбой поддержать ее. «Если вы поддержите меня, то впредь все значимые шаги будем предпринимать вместе», — сказала она.

Второй тур выборов во Владимирской области, а также в Хакасии и Хабаровском крае пройдут в воскресенье, 23 сентября. В первом туре Орлова набрала 36,5%, Сипягин — 31,3%. Явка составила 33%.

18 сентября стало известно, что хабаровский губернатора Вячеслав Шпорт предложил своему сопернику, депутату Госдумы от ЛДПР Сергею Фургалу, стать первым вице-губернатором. Тот принял предложение. В тот же день кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ Андрей Ищенко также сообщал, что ему после второго тура предлагали должность вице-губернатора. «Я их послал», — отметил он.

Политика
Новости

Бывшего гендиректора «Централ Партнершип» назначили заместителем Мединского

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Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил бывшего гендиректора «Центр Партнершип» Павла Степанова заместителем министра культуры. Об этом говорится в распоряжении правительства.

О том, что Степанов займет этот пост, в августе писало РБК. Источники издания говорили, что он будет курировать департамент кинематографии, который занимается, в частности, вопросам госфинансирования производства и проката отечественных фильмов, их продвижения.

Степанов ушел из «Централ Партнершип» — крупнейшего в России теле- и кинодистрибютера — в августе. В том же месяце он стал советником Мединского по вопросам кинематографии.

Возглавлял компанию Степанов с февраля 2014 г. С 1999 по 2004 гг. он был начальником правового управления министерства по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Финансы
Новости

Управляющая компания «Открытие» сменила собственника

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«Открытие холдинг» вышел из капитала управляющей компании «Открытие». Об этом говорится в его сообщении.

Новым собственником УК стал банк «ФК Открытие», сообщил его представитель. Он получил этот актив в счет погашения долга прежних собственников.

Как минимум с начала сентября УК находится под операционным контролем банка, об этом говорил председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов в интервью «Известиям». «[Банк] подписал договор о приобретении компании, идет процесс ее передачи в собственность банка. Согласно независимой оценке, УК «Открытие» стоит 1,2 млрд руб., – говорил Задорнов.

В счет погашения долга банку могут быть также переданы компания «Балтийский лизинг», бизнес-центр «Вивальди плаза» и товарные знаки группы, указывал он.

В августе 2017 г. ЦБ забрал «ФК Открытие» на санацию: вместе с банком в Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) попал банк «Траст», страховая компания «Росгосстрах» и три негосударственных пенсионных фонда.

УК «Открытие» в ФКБС не попала. С 2014 г. компания демонстрировала рост по всем основным бизнес-показателям и не нуждалась в докапитализации, объясняет представитель «ФК Открытие». При этом операционный контроль осуществлял банк, добавляет он.

УК останется отдельным юридическим лицом в составе банковской группы, каких-либо существенных изменений в организационной структуре и руководящем составе не предполагается, указал представитель «ФК Открытие».

Политика
Новости

У отравившихся в ресторане в Солсбери не обнаружили следов «Новичка»

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Двое отравившихся в ресторане в английском городе Солсбери выписаны из больницы, их здоровье в порядке, и они больше не нуждаются в больничном уходе. Об этом говорится в сообщении руководителя сестринского отделения госпиталя на странице медучреждения в Twitter.

«Учитывая последние события, мы протестировали обоих на наличие нервного агента типа "Новичок". Анализы обоих пациентов дали отрицательный результат», – заявила Уилкинсон.

Вечером в воскресенье, 16 сентября, двое посетителей ресторана Prezzo почувствовали себя плохо и были госпитализированы. Полиция практически сразу заявила, что причиной отравления не было нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым ранее были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, а также двое британцев. Prezzo расположен в пяти минутах ходьбы от другого ресторана - Zizzi, где в день отравления обедали Скрипали.

Газета The Sun опубликовала интервью с 30-летней россиянкой Анной Шапиро, которая утверждает, что именно она и ее 42-летний муж Алекс Кинг были посетителями ресторана, которым стало плохо. По словам Шапиро, она родилась в Нижнем Новгороде и получила израильское гражданство в 2006 г., в 2008 г. переехала в Лондон и три года училась в Вестминстерской школе права. Она заявила, что ее преследовали «приспешники [президента России Владимира] Путина». «Они хотят моей смерти, поскольку я выступаю против Путина и отвернулась от своей страны», – рассказала изданию Шапиро.

Политика
Новости

Минтруд утвердил перенос выходных и праздничных дней в 2019 году

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Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила предложения о переносе выходных дней в 2019 г. Об этом говорится на сайте Минтруда, который подготовил соответствующий проект постановления.

Согласно документу выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 2 и 3 мая (четверг и пятницу). Выходной день с субботы 23 февраля будет перенесен на пятницу 10 мая.

Таким образом, новогодние каникулы планируются с 30 декабря 2018 г. по 8 января 2019 г., выходной в честь Дня защитника Отечества — с 23 по 24 февраля, нерабочие дни в честь Международного женского дня — с 8 по 10 марта. Майские каникулы — с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая. Выходной в честь Дня России — 12 июня и праздничные выходные в честь Дня народного единства — со 2 по 4 ноября.

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