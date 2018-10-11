Гендиректор российского SAP покинула компанию
Гендиректор SAP СНГ Наталья Парменова покинула свой пост, сообщил «Ведомостям» источник в компании и подтвердила представитель SAP Татьяна Зверева. До назначения нового генерального директора его обязанности будет исполнять исполнительный директор Дмитрий Красюков.
Парменова возглавила российский офис SAP в феврале этого года, сменив на этом посту Павла Гонтарева. С 2003 по 2010 г. она была директором по работе с ключевыми клиентами SAP в Швейцарии. С 2013 г. Парменова работала на позиции исполнительного директора в SAP СНГ. Красюков также работает в SAP с 2003 г.
Парменова провела на посту гендиректора SAP девять месяцев. Как правило, ее предшественники занимали эту должность чуть менее двух лет. Гонтарев руководил компанией с марта 2016-го по январь 2018 г., его предшественник Вячеслав Орехов занял этот пост в 2014 г. С июля 2011 г. по январь 2013 г. компанию возглавлял Игорь Богачев, впоследствии ставший руководителем IT-кластера «Сколково», откуда он перешел в компанию «Цифра» (входит в группу «Ренова» Виктора Вексельберга), занимающуюся промышленным интернетом вещей. Еще раньше SAP СНГ руководил Владислав Мартынов, ныне известный как гендиректор Yota Devices (разработчик смартфона с двумя экранами YotaPhone) и член набсовета блокчейн-платформы Ethereum Foundation.