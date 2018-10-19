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Суд вынес приговор основателю сообщества «Смотра.ру»

Дорогомиловский суд Москвы приговорил основателя автомобильного сообщества «Смотра.ру» Эрика Китуашвили (известен как «Давидыч») к 4 годам и 8 месяцам колонии общего режима за махинации со страховкой на автомобили. Об этом сообщает «Интерфакс» из зала суда. Гособвинитель просила приговорить Китуашвили к 7 годам тюрьмы.

Основателя «Смотра.ру» задержали в феврале 2016 г., в отношении него было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). На время следствия он был отправлен под арест по решению Тверского суда Москвы.

Следствие пришло к выводу, что Китуашвили в составе организованной группы инсценировал хищение четырех машин. После этого он по подложным документам получил от страховых компаний деньги за якобы похищенные застрахованные автомобили. Ущерб от действий Китуашвили и его сообщников оценили более чем в 8 млн руб.

Китуашвили вину не признал. Он связывал свое задержание с выходом новой части расследования о коррупции в ГИБДД. Сайт «Смотра.ру» позиционирует себя как социальную сеть для автомобилистов и владельцев мотоциклов.