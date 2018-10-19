Суд вынес приговор основателю сообщества «Смотра.ру»

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Дорогомиловский суд Москвы приговорил основателя автомобильного сообщества «Смотра.ру» Эрика Китуашвили (известен как «Давидыч») к 4 годам и 8 месяцам колонии общего режима за махинации со страховкой на автомобили. Об этом сообщает «Интерфакс» из зала суда. Гособвинитель просила приговорить Китуашвили к 7 годам тюрьмы.
Основателя «Смотра.ру» задержали в феврале 2016 г., в отношении него было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). На время следствия он был отправлен под арест по решению Тверского суда Москвы.
Следствие пришло к выводу, что Китуашвили в составе организованной группы инсценировал хищение четырех машин. После этого он по подложным документам получил от страховых компаний деньги за якобы похищенные застрахованные автомобили. Ущерб от действий Китуашвили и его сообщников оценили более чем в 8 млн руб.
Китуашвили вину не признал. Он связывал свое задержание с выходом новой части расследования о коррупции в ГИБДД. Сайт «Смотра.ру» позиционирует себя как социальную сеть для автомобилистов и владельцев мотоциклов.
Политика
Новости
Два человека погибли при взрыве на заводе пиротехники в Гатчине
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Два человека погибли в результате взрыва на заводе пиротехники «Авангард» в Гатчине, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе МЧС России. По словам собеседника агентства, пострадали два человека, еще один может оставаться под завалами, его поиски продолжаются.
Взрыв на заводе «Авангард» произошел вечером в пятницу. Ранее «Интерфаксу» в пресс-службе МЧС сообщили, что это был «технологический взрыв без последующего возгорания». В результате частично разрушилось здание завода, загорелись три припаркованных автомобиля, рассказал начальник пресс-службы Северо-Западного регионального центра МЧС Федор Польшин. «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы пишет, что при взрыве частично обрушились четыре этажа здания завода.
Кроме того, была повреждена контактная сеть на железной дороге, проходящей рядом с заводом, сообщили ТАСС в экстренных службах. «Сейчас принимаются меры, чтобы движение не остановилось», - сказал собеседник агентства. По расписанию ближайший поезд должен проследовать по этому участку около 22.00 мск, отметил он.
Движение в направлении Луги в Гатчине не останавливалось, сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД, филиал РЖД). «Остановки движения в направлении Луги не было. Была задержка одного пригородного поезда», — сказал собеседник «Интерфакса».
ЗАО «Гатчинский завод «Авангард» — крупнейший в России производитель пиротехники, металлических карнизов для окон и кемпинговой (мобильной) мебели, согласно информации с его сайта. Завод работает с 1944 г., сначала он производил пиротехнические и скобяные изделия. На предприятии работает более 700 человек, следует из информации с сайта.
Взрыв на заводе пиротехники в Ленинградской области
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Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сравнила платформу «Кэшбери» с мошенниками, продававшими людям жетоны около метро под видом криптовалют. Об этом она заявила в интервью телеканалу «Россия 24».
«Есть люди неискушенные, может быть, недостаточно финансовые грамотные, которые попадают на удочку таких мошенников», — признала Набиуллина на вопрос о том, как можно исключить появление финансовых пирамид, подобных «Кэшбери» (цитаты по «РИА Новости»). Набиуллина отметила, что ЦБ осуществляет надзор за финансовыми организациями с лицензиями. Мошенники же не имеют лицензий и не находятся под надзором Центробанка, поэтому если регулятор замечает признаки таких финансовых пирамид или других видов мошенничества, он направляет сведения об этом в правоохранительные органы.
В конце сентября Центробанк сообщил, что пожаловался на «Кэшбери» в Генпрокуратуру и МВД. ЦБ назвал компанию «одной из самых масштабных финансовых пирамид» за последние годы. «Кэшбери» строит работу на принципах сетевого маркетинга, обещает высокую доходность, ведет агрессивные кампании в СМИ и социальных сетях. Все это признаки классической финансовой пирамиды, подчеркивал директор департамента противодействия недобросовестным практикам регулятора Валерий Лях. Ущерб от деятельности «Кэшбери» он оценивал более чем в 1 млрд руб. Самостоятельно остановить деятельность «Кэшбери» ЦБ не смог, поскольку у компании нет лицензии регулятора.
«Кэшбери» в свою очередь отрицала все обвинения ЦБ. 11 октября компания объявила о приостановке работы до 1 ноября. Она сообщила, что временно заблокирует ввод и вывод средств, создание депозитов, начисление бонусов и внутренние переводы.
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Котировки интернет-компании «Яндекс» в пятницу после 17.00 мск возобновили падение, прервавшееся днем. Акции Yandex N.V. — зарегистрированной в Нидерландах головной компании группы — на Московской бирже к 17.20 мск подешевели на 18,5% к уровню закрытия четверга до 1821,5 руб. за бумагу. Стоимость бумаг на бирже NASDAQ также снижается, но меньшими темпами. На 17.30 мск падение составило 6,6% до $27,5.
Акции «Яндекса» стали дешеветь после известия о возможной покупке Сбербанком значительной — свыше 30% — доли в компании. На закрытие торгов на NASDAQ в четверг котировки упали на 17,8% до $29,49. Капитализация «Яндекса» снизилась более чем на $1 млрд, следует из данных американской биржи. На предварительных торгах в пятницу на NASDAQ котировки «Яндекса» росли – на 7,3% до $31,65.
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Компания Facebook назначит руководителем департамента, отвечающего за коммуникации и внутреннюю политику, британского политика Ника Клегга, сообщает газета Financial Times (FT). По данным издания, 51-летний Клегг переедет в Кремниевую долину уже в январе. На новом посту он заменит Элиота Шраге, объявившего об уходе из компании в июне.
Издание объясняет это назначение проблемами, связанными с защитой данных и государственным регулированием, с которыми в последнее время приходится сталкиваться компании. Как пишет FT, основатель социальной сети Марк Цукерберг уговаривал Клегга перейти в Facebook несколько месяцев. Клегг согласился после того, когда ему пообещали, что он будет отвечать за глобальную стратегию компании и играть ведущую роль в ее формировании.
Клегг – бывший лидер британских либерал-демократов. В 2010–2015 гг. он занимал пост заместителя премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона. Клегг также работал в структурах ЕС: он был членом Европарламента в 1999–2004 гг. и входил в состав британской комиссии, которая вела переговоры с Евросоюзом по вопросам торговли. По итогам выборов 2017 г. Клегг уже не прошел в британский парламент. The Telegraph отмечает, что Клегг ранее резко критиковал налоговую политику Facebook в Великобритании.
Facebook представила первые электронные устройства под своим брендом
Facebook
Социальная сесть Facebook представила первые девайсы под собственным брендом. Это умные колонки Portal и Portal+
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Facebook
Помимо динамиков у колонки есть экран: у Portal – с диагональю 10,1 дюйма с HD-разрешением, у Portal+ — 15,6 дюйма с Full HD. Колонки создавались специально для видеочатов в социальной сети. Для голосового управления используется ассистент Alexa от Amazon
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Facebook
Также в колонках установлена широкоугольная камера, что должно сделать общение более комфортным
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Facebook
Стоят колонки $199 и $349 соответственно. Доступны в двух цветах: черном и белом
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Facebook
На экране можно смотреть посты, фотографии, слушать музыку из Spotify и смотреть видео из Facebook (на фото колонка Portal+)
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Facebook
Facebook обещает, что колонки не записывают голос и видео, пока пользователь не произнесет специальную команду, и все исходящие данные шифруются. Дополнительно можно с помощью переключателя отключить питание камеры и микрофона или закрыть объектив камеры специальной шторкой
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На заводе «Авангард» в Гатчине (Ленинградская обл.) произошел взрыв. По предварительным данным, взорвалась пиротехника, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы. После взрыва начался пожар, загорелось несколько припаркованных возле завода автомобилей. В то же время представитель МЧС в эфире телеканала «Россия 24» сказал, что на заводе произошел «технологический взрыв без последующего возгорания».
Информацию о взрыве ТАСС подтвердила пресс-служба областного правительства. Представитель МЧС рассказал агентству, что при взрыве на заводе погибли два человека, еще двое пострадавших госпитализированы, в том числе женщина-сторож, ее состояние оценивается как тяжелое. Под завалами может находиться еще один человек. При этом, по словам источника ТАСС в силовых структурах, при взрыве пострадали около 10 человек.
Как рассказал «Интерфаксу» информированный источник, взрыв произошел в цехе по производству пиротехники. «Там произошла технологическая ситуация, никакого криминала нет», – сказал собеседник. Здание завода частично разрушено, оказались завалены расположенные рядом железнодорожные пути, движение по ним приостановлено, сообщила агентству пресс-служба администрации региона. Через Гатчину в направлении Луги идут пути в Псков, Ригу, Минск.
На место взрыва выехали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и руководитель регионального главка МЧС Евгений Дейнека.
ЗАО «Гатчинский завод «Авангард» – крупнейший в России производитель пиротехники, кемпинговой (мобильной) мебели и металлических карнизов для окон, говорится на сайте предприятия. Завод был открыт в 1944 г., на нем работают более 700 сотрудников.
Взрыв на заводе пиротехники в Ленинградской области
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Автоконцерн Volkswagen с партнером — китайской SAIC Motor — начали строить под Шанхаем крупный завод по производству электромобилей под брендами Audi, Skoda и Volkswagen, а также аккумуляторов под Шанхаем, сообщило агентство Reuters. Объем инвестиций в проект — 17 млрд юаней ($2,45 млрд).
Новый завод SAIC Volkswagen станет первым в мире предприятием, где будут производиться автомобили только на новейшей модульной платформе электрического привода (MEB), представленной VW в сентябре 2018 г.
Выпуск электромобилей должен начаться с 2020 г., мощность предприятия — 300 000 машин в год. В планах Volkswagen — выпуск 50 моделей электромобилей к 2025 г. на 16 заводах в Европе, Китае и США. На этой неделе конкурент Volkswagen — американская Tesla окончательно определилась с размещением своего завода автомобильных аккумуляторов Gigafactory. Он также будет строиться под Шанхаем.
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Новосибирская пенсионерка, недовольная повышением прожиточного минимума на 89 руб., принесла в министерство труда области «подарочный набор»: хозяйственное мыло, бельевую веревку, спички и пачку соли. Пенсионерка попросила передать «подарки» министру труда и социального развития региона Ярославу Фролову, сообщает «РИА Новости».
В октябре правительство Новосибирской области одобрило законопроект об увеличении прожиточного минимума для пенсионеров на 2019 г. Согласно документу, он вырастет на 89 руб. – с 8725 до 8814 руб. «Уровень прожиточного минимума <…> рассчитан на основе потребительской корзины. Также учтены данные федерального органа власти по статистике об уровне потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги», – говорил Фролов (цитата по «Тайга.инфо»).
Пенсионерку, подготовившую подарок Фролову, зовут Елена Владимировна, уточняет общественная организация «Гражданский патруль». Она опубликовала в соцсетях видеокадры того, как пенсионерка стоит у здания регионального министерства труда и социального развития с «подарками» в руках. На видео пенсионерка обращается к министру: «Хочу выразить ему благодарность и вручить этот скромный дар на сумму прибавки». Потом она заходит в здание, но останавливается у поста охраны. Видео прерывается на словах одного из работников охраны: «Съемка запрещена здесь. Кто вам разрешил, милые дамы?»
Фролов не стал отвечать на обращение пенсионерки. Он отметил, что считает некорректным давать «оценку поступкам граждан, обратившихся в министерство».
Ранее министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова предложила увеличить прожиточный минимум неработающих пенсионеров, проживающих в регионе, на 288 руб., отклонив предложение местных депутатов увеличить его на 500 руб. Она заявила, что суммы 3500 руб. в месяц вполне хватит на «минимальные физиологические потребности». На предложение местного депутата от КПРФ Николая Бондаренко в качестве эксперимента попробовать прожить на эту сумму месяц Соколова ответила отказом, объяснив, что ей такие эксперименты не позволяет статус министра. При этом она рекомендовала жителям области «сбалансированное, но диетическое меню... исходя из цен в магазинах со скидками». «Макарошки стоят всегда одинаково», – отмечала Соколова.
Видео с высказываниями Соколовой появилось в интернете и вызвало широкий общественный резонанс. После этого ее уволили. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев назвал недопустимым пренебрежительное отношение к темам, «имеющим жизненную важность для людей», передавало «РИА Новости».
Прожиточный минимум рассчитывается на основе минимального продуктового набора, суммы на оплату непродовольственных товаров и услуг – например, одежды и ЖКУ. Таким образом, прожиточный минимум пенсионера отличается от аналогичного показателя у трудоспособного жителя или ребенка. К примеру, прожиточный минимум саратовского пенсионера во II квартале 2018 г. составил 7176 руб., а трудоспособного жителя – 9354 руб. Сумма в 3500 руб., которая вызвала спор между Соколовой и местными депутатами, имеет отношение к региональной потребительской корзине.
После скандала с Соколовой саратовские министры решили рассмотреть законопроект об увеличении прожиточного минимума в регионе, сообщал ТАСС. Согласно документу, его могут повысить на 3,6%, следовательно, пенсионеры в области будут получать как минимум 8278 руб.
Глобальный пенсионный индекс Natixis Global Asset Management учитывает 18 показателей, объединенных в четыре группы: материальное благополучие пенсионеров; доступ к финансовым услугам, позволяющим сохранить капитал и максимизировать пенсионный доход; медицинские услуги; качество жизни (безопасность и экологичность окружающей среды). Все показатели оцениваются от 0 до 100%
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Pixabay
Лидером рейтинга, как и в прошлом году, стала Норвегия с общим индексом 86%. По уровню материального благополучия (91%) аналитики Natixis поставили эту скандинавскую страну на первое место
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Arno Balzarini / AP
Швейцария – 2-е место с 82%. Вместе с Норвегией это единственная страна, попавшая в топ-10 во всех четырех группах
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Pixabay
Германия – 7-я с 77%. Она вместе со всеми рассмотренными странами Западной Европы, Австралией, Новой Зеландией, США, Канадой и Японией имеет высокий (более 80%) показатель доступа к качественным медицинским услугам
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Maartje Blijdenstein / Reuters
В этих странах, включая Нидерланды (тоже 77% в общем рейтинге и 89% - по медицинским услугам), высокие расходы на здравоохранение в расчете на человека, высокий уровень страхового покрытия этих расходов и относительно высокая ожидаемая продолжительность жизни
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Reuters
Дания – также 77%. Высокое качество жизни важно для комфорта пенсионеров. В топ-10 по этому показателю входят семь стран из первой десятки общего рейтинга: Дания (максимум с 94%), Норвегия, Швейцария, Швеция, Новая Зеландия, Исландия и Австралия
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Lisi Niesner / Reuters
Австрия на 13-м месте с 75%. Она входит в топ-10 по доходам на душу населения и равенству в доходах
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Petr Josek Snr / Reuters
Бывшие страны соцлагеря вполне способны обеспечивать достойную старость и при рыночной экономике. Лучше всего пенсионерам живется в Чехии (16-е место с 72%), а по их материальному благополучию страна и вовсе на 6-м месте в мире. Словения в общем рейтинге на 24-м месте (68%), Польша – на 28-м (64%), Латвия – на 34-м (57%)
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Pixabay
США занимают 17-ю позицию с 72%. Но по показателю материального благополучия они лишь на 25-м месте (57%)
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Sang Tan / AP
У Великобритании тоже 72%. Она находится на 3-м месте в мире по медицинским расходам для пожилых, обеспеченным страховкой
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DPA / ТАСС
Франция на 19-м месте с 71%. Ее невысокая позиция среди развитых стран объясняется высоким налоговым бременем, сокращающим возможности для формирования пенсионного капитала, и низким соотношением числа трудоспособных и пожилых людей (первых слишком мало, чтобы отчислять достаточно средств на обеспечение нынешних пенсионеров)
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Pixabay
Израиль с 71% на 20-м месте, но на 10-м в мире по ожидаемой продолжительности жизни
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Kim Kyung Hoon / Reuters
Дольше всех в мире люди живут в Японии (22-е место с 70%). Это объясняется в том числе тем, что она на 6-м месте по здравоохранению, но жить пенсионерам непросто: по их финансовым возможностям страна лишь на 36-м месте
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Ahn Young-joon / AP
Обратная ситуация в Корее (23-е место с 68%). Она на 6-м месте в мире по возможностям для формирования пенсионного капитала, но лишь на 26-м по медицинским услугам и на 38-м – по качеству жизни
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Petros Karadjias / AP
Кипр занимает 35-е место с 54%, прежде всего из-за финансовых сложностей. Рейтинг материального благополучия пенсионеров – лишь 44%, а их возможность приумножить капитал – 52%, что во многом объясняется последствиями кризиса, большим госдолгом, проблемами банков
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Pixabay
Траты на здравоохранение играют важную роль, отмечают авторы рейтинга, но оговариваются: на Кипре, например, они составляют четверть от расходов в США (в расчете на человека), однако киприот обычно живет на два года дольше среднего американца. Показатель медицинских услуг на острове – 62% (самый высокий из четырех групп), а качества жизни – 60%
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Mark Schiefelbein / AP
Страны БРИК – в самом конце списка. Что у них хорошо – невысокая пока зависимость пенсионеров от людей трудоспособного возраста (три страны входят в топ-10, Россия на 11-м месте), но число пожилых по сравнению с молодыми растет в России и Китае. Последний в общем зачете на 38-й позиции (50%)
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Евгений Разумный / Ведомости
Россия на 40-м месте из 43-х (45%). А по возможности сберегать и увеличивать пенсионный капитал – и вовсе на последнем с 41%, здесь важную роль играет низкое качество госуправления
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Андрей Гордеев / Ведомости
Не лучше ситуация и в здравоохранении: здесь Россия на 42-м месте с 36% (год назад – 42%). Второй год подряд сократилась ожидаемая продолжительность жизни, страна на 39-м месте по расходам на медицинское страхование и на 31-м – по расходам на здравоохранение в расчете на душу населения
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Андрей Гордеев / Ведомости
Несколько лучше обстоят дела с материальным благополучием – 47% (35-е место), хотя ситуация ухудшается: в прошлом году было 52%
Бразилия занимает 41-ю строчку (41%). У нее упали все четыре основных показателя, хотя по качеству жизни она на 11-м месте в мире. На последнем, 43-м месте, как и год назад, – Индия
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Pixabay
Сегодня в мире рекордное количество людей в возрасте от 65 лет – 600 млн. По прогнозу Всемирного банка, к 2050 г. их будет 2,1 млрд и пенсионное обеспечение станет одним из самых острых социальных вопросов в ближайшие 30 лет
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Американская Colgate-Palmolive приостановила работу фабрики – производителя моющих средств в Венесуэле из-за нехватки картонных коробок. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на профсоюзного лидера Карлоса Родригеса.
По его словам, фабрика в Валенсии остановила работу в понедельник, 15 октября. Поставщик картонных коробок – ирландская Smurfit Kappa закрыла производство в Венесуэле в сентябре после того, как власти Венесуэлы конфисковали ее местное предприятие, уточнил он. Компания была одним из немногих производителей упаковочных материалов в Венесуэле.
Теперь Colgate пытается завозить картон из Колумбии. Родригес добавил, что фабрика Colgate, производящая зубную пасту, все еще работает, но ее запасов картона хватит всего лишь на месяц. Colgate-Palmolive не предоставила Reuters оперативный комментарий.
The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики
Axel Heimken / DPA / ТАСС
Несмотря на ускоряющийся рост, мировая экономика сталкивается с самым высоким уровнем риска за последние десятилетия, утверждают эксперты Economist Intelligence Unit (EIU), аналитического подразделения журнала The Economist. Протекционизм, территориальные споры, терроризм, растущее число киберпреступлений и даже угроза ядерной войны – вот неполный перечень геополитических, финансовых и операционных рисков, с которыми сталкивается бизнес
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Andy Wong / AP
Источник части рисков – крупнейшие экономики мира (США, Китай, ЕС), другие – глобальные по своей природе. EIU отранжировало потенциальные дестабилизирующие события по «силе риска»: их воздействие на мировую экономику оценено по шкале от 1 до 25. Сила риска учитывает вероятность события, от очень низкого (0-10%) до очень высокого (более 40% в ближайшие два года), и его влияние: изменение годовых темпов роста ВВП на 0-0,1 п. п. по сравнению с базовым прогнозом при очень низком влиянии, на 2 п. п. и более – при очень сильном (рост в позитивных сценариях, падение - в негативных)
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Андрей Гордеев / Ведомости
1-2-е место. Длительное падение на основных фондовых рынках дестабилизирует мировую экономику (сила риска – 15):средняя вероятность, очень сильное влияние. Развитие мировой экономики переходит в новую фазу, где все больше центробанков будут сворачивать программы денежного стимулирования и повышать процентные ставки, ультранизкий уровень которых стимулировал бум на фондовых рынках
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Индекс волатильности VIX / Источник: CBOE Volatility Index
Это сильно повышает неопределенность для участников рынков, отражением чего стал резкий скачок волатильности в феврале после долгого спокойного «бычьего» периода. Длительный спад на фондовых рынках подорвет потребительскую уверенность и кредитование, так как ухудшится финансовое положение банков
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Денис Гришкин / Ведомости
1-2. Спад в мировой торговле в результате протекционистской политики США (сила риска – 15, как в предыдущем случае):средняя вероятность, очень сильное влияние. США могут выйти из Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) и ограничить импорт из Китая, что спровоцирует торговую войну
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Динамика мировой торговли товарами и услугами, % к предыдущему году / Источник: МВФ, прогноз EIU
Рост протекционизма будет иметь серьезные последствия за пределами США и Китая: он негативно повлияет на цены и доступность американской и китайской продукции в цепочках поставок компаний из других стран. Следствием этого станет сокращение инвестиций и потребительских расходов, что подорвет рост мировой экономики
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Bullit Marquez / AP
3-5. Территориальные споры в Южно-Китайском море приведут к боестолкновениям между странами (сила риска – 12): средняя вероятность, сильное влияние. Китай должен стать «ведущей мировой державой» и иметь «первоклассные» вооруженные силы к 2050 г., постановил съезд Компартии Китая в октябре 2017 г. Рост его активности на международной арене происходит одновременно со снижением роли США, которые, в частности, обеспечивают безопасность морских маршрутов
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Bullit Marquez / AP
Территориальные споры в Южно-Китайском море – серьезный источник разногласий между Китаем и рядом стран Азии. Из-за вооруженных конфликтов могут возникнуть перебои в поставках по региональным цепочкам и морским путям
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Максим Стулов / Ведомости
3-5. Темпы роста мировой экономики превысят 4% (сила риска – 12): средняя вероятность, сильное влияние. Риски могут быть не только отрицательными. Дальнейшее повышение деловой активности в ряде крупных и развивающихся стран может существенно стимулировать рост мирового ВВП. Роста выше 4% не было с 2010 г.
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Максим Стулов / Ведомости
Ускорение мирового роста поможет не только медленно растущим странам, но также облегчит долгосрочную переориентацию экономики Китая. Более высокий спрос поддержит цены на сырье, еще больше улучшив экономическую ситуацию в экспортирующих его странах
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Максим Стулов / Ведомости
3-5. Масштабная кибератака подорвет деятельность госорганов и компаний (сила риска – 12):средняя вероятность, сильное влияние. Частота и сила кибератак растет (в 2017 г. самыми громкими стали случаи с вирусами WannaCry и Petya), и есть риск, что хакеры обрушат государственные или корпоративные сети либо будут манпулировать ими в течение длительного времени
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Максим Стулов / Ведомости
Кибервойны ведут самые разные участники, от правительств или спонсируемых ими групп до мошенников и преступников. Экономические потери могут оказаться значительными, если кибератаки существенно ограничат работу госорганов либо нанесут ущерб физической инфраструктуре
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Andy Wong / AP
6-8. В Китае начнется серьезный и длительный экономический спад (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Быстрый рост скорее всего продолжится в 2018 г., но остаются вопросы, как долго Китай может откладывать меры по сокращению все возрастающего долга, который в итоге способен спровоцировать финансовый и экономический кризис
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Внутренний долг Китая, % ВВП / Источник: Национальное бюро статистики Китая, Haver Analytics, EIU
Если лопнет кредитный пузырь, а цены на недвижимость станут падать, Пекину может быть сложно сохранить контроль над экономикой. Серьезное ухудшение ситуации в Китае ударит по ценам на сырье и зарубежным компаниям, которые все больше зависят от спроса в Китае
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CNA VIA KNS / AFP
6-8. Масштабные боевые действия на Корейском полуострове (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Прогресс КНДР в разработке ядерного оружия и баллистических ракет, которые могут достичь территории США, повышает градус риска в неутихающем уже более 60 лет конфликте
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Ahn Young-joon / AP
Дональд Трамп занял гораздо более жесткую позицию по отношению к Северной Корее, чем Барак Обама. Некоторые политики в США призывают нанести превентивный удар по КНДР, которая наверняка ответит с использованием обычных вооружений и, возможно, ракет малого радиуса действия. Для Южной Кореи и Японии последствия будут ужасными
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Lefteris Pitarakis / AP
6-8. Конфликты на Ближнем Востоке перерастут в прямую конфронтацию между крупными странами, что ударит по мировым энергетическим рынкам (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Давняя вражда между Саудовской Аравией и Ираном обострилась в ходе войны в Сирии и Йемене, королевство также организовало блокаду Катара
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Dusan Vranic / AP
В конфликт в регионе все больше втягивается Турция. В худшем случае противостояние между различными игроками перерастет в вооруженный конфликт, будет перекрыт Ормузский пролив, по которому идут поставки нефти, скачок цен на нее ударит по мировой экономике
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Hasan Jamali / AP
9. Нефть сильно подешевеет, если сорвется реализация соглашения ОПЕК+ (сила риска – 9):средняя вероятность, среднее влияние. Договоренность ОПЕК и России об ограничении нефтедобычи действует до конца 2018 г., выходить из нее стороны обещают постепенно. Но рост политической напряженности в Персидском заливе может подорвать желание стран региона сотрудничать в деле ребалансировки рынка нефти
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Динамика цен на нефть, $/барр. / Источник: МВФ, EIU
Если из соглашения по тем или иным причинам выйдет Россия, сделку тоже можно будет считать расторгнутой. На рынок может вернуться около 1,8 млн баррелей в день, спровоцировав падение цен. Оно ударит по США и Канаде, подорвав инвестиции, нефтедобывающим странам, может спровоцировать долговой и политический кризис в Нигерии и Анголе
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Michael Probst / AP
10. Многие страны выйдут из еврозоны (сила риска – 5):очень низкая вероятность, очень сильное влияние. Риск выхода Греции из еврозоны в среднесрочной перспективе не исчез, экономические проблемы в Италии в отсутствие структурных реформ со временем могут спровоцировать попытки покинуть блок
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Peter Dejong / AP
Выход переживающих кризис стран из еврозоны приведет к сильной девальвации их валют и неспособности обслуживать номинированный в евро долг. Банки понесут огромные убытки по портфелям гособлигаций. Все это может столкнуть мировую экономику в рецессию
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский направил спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко письмо с требованием вернуть члена партии, сенатора от Оренбургской области Елену Афанасьеву на пост заместителя председателя комитета верхней палаты по конституционному законодательству, сообщаетРБК. Подлинность письма подтвердила пресс-служба партии.
Жириновский отметил в письме, что возвращение Афанасьевой на должность «способствовало бы гармонизации рабочих отношений внутри коллектива Совета Федерации и не стало бы в дальнейшем предметом широкого обсуждения общественности».
Афанасьева покинула пост после заседания комитета по законодательству в начале октября. Как пишет Жириновский, сотрудники аппарата Совета Федерации обращались к ней «с настойчивой просьбой подать заявление об освобождении от должности», поскольку ее «позиции при голосованиях по некоторым вопросам расходятся с большинством».
В ЛДПР изданию рассказали, что связывают отставку с тем, что Афанасьева проголосовала против закона о пенсионной реформе и «неоднократно голосовала по разным вопросам не так, как большинство сенаторов». Источник РБК в Совете Федерации объяснил освобождение сенатора от должности тем, что руководство верхней палаты осталось недовольно ее работой на Втором Евразийском женском форуме, который прошел в Петербурге в конце сентября.
Пресс-служба Матвиенко и Афанасьева отказались от комментариев. Председатель комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что Афанасьева сама решила покинуть должность и ему неизвестны причины этого.
Голосование в Совете Федерации по законопроекту о пенсионной реформе прошло 3 октября. За его принятие проголосовали 149 сенаторов, пятеро – против, трое воздержались. В тот же день документ подписал президент Владимир Путин.
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Константинопольский патриархат продолжает состоять в общении с Русской православной церковью (РПЦ), несмотря на решение Москвы о полном разрыве отношений. Об этом говорится в обращении экзархата русских приходов в Западной Европе, который подчиняется Константинополю. Его приводит «Интерфакс».
В сообщении указывается, что вселенский патриархат «не прерывал общения с Московским патриархатом и продолжает его поминать в порядке, установленном в диптихе». В нем отмечается, что всем православным верующим разрешено участвовать в литургической жизни и таинствах в русских приходах Западной Европы.
Ранее РПЦ объявила о полном разрыве отношений с Константинопольским патриархатом. Решение было принято после того, как Синод в Стамбуле объявил об отмене указа о передаче Киевской митрополии Москве, создании своего подворья в Киеве, а также реабилитации лидеров двух неканонических украинских церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и главы Украинской автокефальной православной церкви Макария.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль с большой обеспокоенностью следит за тем, как развивается ситуация в отношениях между РПЦ и Константинопольским патриархатом. По его словам, это вызывает озабоченность Кремля. «Мы надеемся, что мудрость восторжествует, надеемся, что все интересы Русской православной церкви будут соблюдены», — подчеркивал Песков.
Политика
Новости
Полиция начала проверку из-за поступивших угроз в адрес «Новой газеты»
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Главное управление МВД России по Москве проводит проверку в связи с сообщением о том, что у редакции одного из изданий была обнаружена корзина с находящейся в ней головой животного. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Название издания или адрес редакции в сообщении не уточняются. Ранее «Новая газета» сообщила, что обратилась в полицию из-за того, что кто-то принес к редакции похоронный венок и отрезанную голову барана. В первом случае на посылке была подпись «Денис Коротков – предатель родины», во втором оставили записку: «Главному редактору «Новой газеты» с приветом Вам и Короткову» (орфография и пунктуация автора сохранены). Редакция издания отмечает, что расценивает это в качестве угроз. Кроме того, Коротков рассказал Русской службе ВВС, что также получил букет из четырех гвоздик с траурной лентой и запиской «Мы тебя не забудем».
Коротков – журналист, который написал серию материалов о деятельности частной военной компании «ЧВК Вагнера» в Сирии. Все эти материалы были опубликованы в петербургском издании «Фонтанка».
«Новая газета» отмечает, что в соцсетях началась кампания против издания. Информация, что «Новая газета» якобы разгласила данные российских летчиков, воюющих в Сирии, чем подвергла их семьи опасности, – просто фейк, говорится в ее заявлении: «У нас вообще не было публикаций на эту тему – ни в газете, ни на сайте».